ΑΠΘ: Προς άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης μετά τα επεισόδια

Οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προαναγγέλλουν αυστηροποίηση των μέτρων εισόδου στο ίδρυμα, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά των υπαιτίων για τις χθεσινές συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης.

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;», η διοίκηση του ΑΠΘ κάνει λόγο για μια «θλιβερή και ασήμαντη μειοψηφία» που μετέτρεψε το προαύλιο της Πολυτεχνικής Σχολής και κεντρικούς οδούς σε θέατρο εγκληματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τις πρυτανικές αρχές, οι χθεσινές επιθέσεις κατά της αστυνομίας και των πολιτών, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και εκτεταμένες φθορές σε περιουσίες, καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη για ριζικές αλλαγές. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζεται η βούληση το πανεπιστήμιο να μην επιστρέψει σε καθεστώς «φοβικής απραξίας» υπό την απειλή αντιδραστικών στοιχείων.

Αναζήτηση ευθυνών και το ερώτημα της πρόσβασης

Ταυτόχρονα, η έρευνα για τα αίτια της έντασης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Οι αρχές του ιδρύματος θέτουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το πώς επετράπη η παρουσία εξωπανεπιστημιακών στοιχείων στους χώρους της Πολυτεχνικής ενώ διεξάγονταν εξετάσεις, ενώ διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι δόθηκε οποιαδήποτε άδεια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναζητούνται οι υπαίτιοι για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων που ενέπλεκαν τη διοίκηση του ΑΠΘ, με τη δέσμευση ότι όλες οι ευθύνες θα καταλογιστούν σύντομα.

Τέλος στην ελεύθερη είσοδο στο campus

Όπως ανακοινώθηκε, το περιστατικό αυτό φαίνεται πως αποτελεί το σημείο καμπής για το καθεστώς λειτουργίας του ιδρύματος. Οι πρυτανικές αρχές δήλωσαν ξεκάθαρα ότι «ίσως ήρθε η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ασφάλεια του campus. Σύμφωνα με το σκεπτικό της διοίκησης, το μέτρο αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διασφάλιση του ερευνητικού έργου του ΑΠΘ, το οποίο, όπως τονίζουν, σπιλώνεται από τις συμπεριφορές περιθωριακών ομάδων που δρουν εις βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου.

Διαβάστε επίσης