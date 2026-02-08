Παπαϊωάννου για ΑΠΘ: Σε εξέλιξη διαδικασίες για ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ασφάλειας και της πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους, επισημαίνοντας ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν καταθέσει σχέδια ασφάλειας στο υπουργείο

Παπαϊωάννου για ΑΠΘ: Σε εξέλιξη διαδικασίες για ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
Στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και στην ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στo ΕΡΤnews, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι δεν είχε δοθεί άδεια για το πάρτι από το οποίο ξεκίνησαν τα γεγονότα, ενώ έκανε λόγο για επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Όπως σημείωσε, τα περιστατικά βίας στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια τους τελευταίους μήνες είχαν ουσιαστικά εκλείψει, τονίζοντας ότι οι εικόνες από το ΑΠΘ «δεν μας τιμούν».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα επεισόδια εκδηλώθηκαν πέριξ του πανεπιστημιακού χώρου, ωστόσο τα άτομα που συμμετείχαν «βγήκαν μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή».

Αναφερόμενος στη στάση του υπουργείου Παιδείας, ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι έχει ζητηθεί πλήρης ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο, ώστε να διαλευκανθούν όλα τα ερωτήματα και να εντοπιστούν τυχόν αστοχίες. «Υπάρχει πλέον ένα σαφές νομικό οπλοστάσιο, με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου, ώστε να αποδίδονται ευθύνες όπου και εφόσον προκύπτουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ασφάλειας και της πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους, επισημαίνοντας ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν καταθέσει σχέδια ασφάλειας στο υπουργείο. Όπως είπε, έχουν συσταθεί Επιτροπές και Μονάδες Ασφάλειας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για ελεγχόμενη πρόσβαση στους κλειστούς χώρους των campus.

«Η στόχευση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι οι πανεπιστημιακοί χώροι να είναι αμιγώς ακαδημαϊκοί, ειρηνικοί και φιλικοί για φοιτητές και προσωπικό», τόνισε, προσθέτοντας ότι ενεργοποιούνται πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για όσους προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες ή προκαλούν φθορές δημόσιας περιουσίας.

Σε ερώτηση για τις προσαγωγές, ο υφυπουργός ανέφερε ότι ανήλθαν σε 313, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το σκέλος των συλλήψεων αποτελεί αντικείμενο της προανάκρισης. «Δεν είναι δική μας δουλειά να κρίνουμε τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Ελληνικής Αστυνομίας», σημείωσε.

Τέλος, αναφερόμενος στις εκδηλώσεις εντός πανεπιστημίων, τόνισε ότι οι κοινωνικές συναθροίσεις φοιτητών δεν είναι από μόνες τους καταδικαστέες, υπογραμμίζοντας όμως ότι όταν παρεισφρύουν άτομα που οδηγούν σε βία, «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία».

