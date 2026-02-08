ΑΠΘ: «Ήταν δολοφονική επίθεση» - Άνοιξε τρύπα σε στολή αστυνομικού από μολότοφ

Ο αστυνομικός που δέχθηκε την μολότοφ υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και στον αυχένα, ενώ η στολή του υπέστη σοβαρές ζημιές παρά το ότι φορούσε θώρακα

Δημήτρης Δρίζος

ΑΠΘ: «Ήταν δολοφονική επίθεση» - Άνοιξε τρύπα σε στολή αστυνομικού από μολότοφ
Σοβαρά επεισόδια προκλήθηκαν το Σάββατο γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από ρίψη κοκτέιλ μολότοφ, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης.

Το περιστατικό αυτό φέρνει ξανά στο επίκεντρο την ανάγκη αναβάθμισης των μέσων και της προστασίας της αστυνομίας κατά τη διαχείριση τέτοιων επικίνδυνων καταστάσεων.

Ο αστυνομικός που δέχθηκε την μολότοφ υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και στον αυχένα, ενώ η στολή του υπέστη σοβαρές ζημιές παρά το ότι φορούσε θώρακα.

«Άνοιξε ολόκληρη τρύπα στη στολή και κάηκε η μπλούζα που είχε από κάτω», τόνισε ο κ. Τσαϊρίδης σε ανάρτησή του στο Facebook. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν δολοφονικές και υποστήριξε την ανάγκη χρήσης σύγχρονων μέσων, όπως εκτοξευτών ελαστικών βλημάτων και εκτοξευτών σφαιριδίων χρώματος, ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών.

Μετά τα σοβαρά επεισόδια, οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση, επισημαίνοντας πως «ίσως ήρθε η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου». Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε τις εκατοντάδες προσαγωγές που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου, με όλους τους προσαχθέντες να αφήνονται ελεύθεροι. Το υπουργείο Παιδείας έδωσε προθεσμία 48 ωρών στο ΑΠΘ να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Οπλοστάσιο με μολότοφ και ναρκωτικά στην Πολυτεχνική Σχολή

Κατά τις αστυνομικές έρευνες γύρω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ,10 αντιασφυξιογόνες μάσκες και μικρή ποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα αντικείμενα αυτά φέρεται να μεταφέρθηκαν στον χώρο από φοιτητές. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια παράνομου πάρτι εντός του πανεπιστημίου, χωρίς έγκριση, γεγονός που οδήγησε στην ένταση και τον τραυματισμό του αστυνομικού.

Τα πρόσφατα γεγονότα αναδεικνύουν την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και τη βελτίωση της αστυνόμευσης στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Η πρόταση για ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους του ΑΠΘ φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ενώ η αστυνομία ζητά σύγχρονα μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βίαιων επιθέσεων.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς το πανεπιστήμιο καλείται να διασφαλίσει την ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και ταυτόχρονα να προστατεύσει το ακαδημαϊκό άσυλο.

