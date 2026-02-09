Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρή εντοπίστηκε η ηλικιωμένη που αγνοούνταν στον Άσσο

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού μίας 73χρονης από την Κορινθία τα ίχνη της οποίας είχαν εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη (5/2).

Η εξαφάνισή της ανησύχησε τους συγγενείς της οι οποίοι κινητοποίησαν τις διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί Silver Alert, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η ζωή της βρισκόταν σε κίνδυνο.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο κτίριο του Συνεταιρισμού στον Άσσο Κορινθίας από εθελοντές της ομάδας Πήγασος που συμμετείχε ότι έρευνες. Μέλη της ομάδας παρατήρησαν κάποιο προσωπικό της αντικείμενο και στη συνέχεια διαπίστωσε την παρουσία της γυναίκας στο σημείο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρή η 73χρονη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες αρχές.

