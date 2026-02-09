Λαμία: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 43χρονος αστυνομικός, πατέρας δύο παιδιών

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας, μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 43χρονου αστυνομικού, ο οποίος είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άτυχος άνδρας σήμερα είχε ρεπό από την υπηρεσία του και την ώρα που η σύζυγός του πήγε να τον ξυπνήσει διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, προσπάθειες που συνεχίστηκαν και στο Νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας ζήτησε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο πρόωρα και αιφνίδια το νήμα της ζωής του αγαπητού συναδέλφου τους.