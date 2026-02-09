Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκεται η συμπεριφορά του 26χρονου την ημέρα της δολοφονίας

Newsbomb

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει το γερμανικό περιοδικό Focus για τον 26χρονο δράστη της δολοφονίας του ελεγκτή εισιτηρίων, Σερκάν Τσ. στη Γερμανία μετά από πληροφορίες στο διαδίκτυο ότι ο δολοφόνος είναι ισλαμικής καταγωγής.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τη Deutsche Welle, είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε τον ελεγκτή Σερκάν Τσ. δεν είναι Έλληνας, αλλά Σύρος που ταξίδευε με ελληνικά έγγραφα».

Το ρεπορτάζ του Focus σημειώνει επίσης τα εξής: «η Εισαγγελία του Τσβάιμπρυκεν δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης. Το ό,τι γενέτειρά του είναι η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Focus, καθιστά ακόμη πιο απίθανη τη θεωρία ενός εισαγόμενου ισλαμιστή, «εκτός αν το διαβατήριο είναι πλαστό».

Όπως επισημαίνει το Focus, «η συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων έχει ως στόχο να σπείρει αβεβαιότητα», ενώ «πρόσφατες αναφορές ψευδών ειδήσεων καταδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη προσεκτικής επαλήθευσης των πηγών».

1770295987217-111778921-serkan.jpg

Δεν έχει μιλήσει στις αρχές

Σύμφωνα με το περιοδικό Stern, ο δράστης δήλωσε στις αρχές ότι διέμενε στο Λουξεμβούργο.

Σε ρεπορτάζ του το δημόσιου δικτύου SWR αναφέρει: «Ο φερόμενος ως δράστης που είναι Έλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο ερευνάται από την αστυνομία και την Εισαγγελία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο στη Γερμανία και ήδη τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 26χρονος δεν έχει ακόμη μιλήσει και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες σε βάρος του».

serkan.jpg

Τι λέει η οικογένεια του ελεγκτή

Η οικογένεια του Σερκάν Τσαλάρ δήλωσε μέσω του δικηγόρου της στο περιοδικό Stern ότι «ήταν ένας σταθερός πυλώνας για την οικογένεια και την κοινότητά του με ζεστή καρδιά, φιλικός, ήρεμος και αξιόπιστος».

Ο 36χρονος ήταν ο μεγαλύτερος από πέντε αδέλφια και μεγάλωνε μόνος του δύο παιδιά. Μάλιστα ήταν αρραβωνιασμένος και ετοιμαζόταν να παντρευτεί. «Ήταν επίσης αρραβωνιασμένος και ανυπομονούσε για το μέλλον και τον προγραμματισμένο γάμο του. Η απώλεια είναι ανυπολόγιστη», δήλωσαν οι δικηγόροι εκ μέρους της οικογένειας.

Η οικογένεια θεωρεί ότι δύο σημεία είναι κρίσιμης σημασίας. Πρώτον θέλει πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και όσων έγιναν την ημέρα της δολοφονίας. Δεύτερον επιθυμεί μία σκληρή τιμωρία του δράστη προκειμένου να λειτουργήσει αποτρεπτικά για παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον.

Επιπλέον οι δικηγόροι της οικογένειας κρίνουν ότι σημείο – κλειδί της υπόθεσης είναι το παρελθόν του δράστη αλλά και η συμπεριφορά του την ημέρα της δολοφονίας πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 36χρονου.

«Επιπλέον, η πρότερη συμπεριφορά του δράστη την ημέρα του εγκλήματος φαίνεται επίσης να έχει σημαντική σημασία, για την οποία — μεταξύ άλλων και στο μέτρο του δυνατού — θα πρέπει να αξιολογηθούν τα βίντεο από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς όπου βρισκόταν ο δράστης», ανέφερε ο δικηγόρος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης απαντά στον Βενιζέλο από το Newsbomb.gr: Δεν θα κάνουμε κυβέρνηση με Βελόπουλο και Λατινοπούλου

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα έρευνα κατά του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ από την οικονομική εισαγγελία: Στο επίκεντρο χρηματοδοτήσεις εκπαιδευτικών δράσεων

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τρίζει η καρέκλα του πρωθυπουργού εξαιτίας του σκανδάλου Έπσταϊν – Σήμερα κρίσιμη συνεδρίαση 

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιχειρηματίας από την Σιγκαπούρη άνοιξε κρασί 127 ετών και οι τυχεροί sommeliers που το δοκίμασαν αποκάλυψαν τι γεύση είχε

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτή είναι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Εντάσσονται πολλά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

12:21ΥΓΕΙΑ

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός: Τι είναι ο RSV - Τα συμπτώματα και οι ευπαθείς ομάδες

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος AKTOR: Υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Το παιδί ήταν παγωμένο, έκανε εμετό – Όλοι ήταν σε πανικό», περιγράφει μάρτυρας για το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μάχη για την ζωή του στη ΜΕΘ δίνει 27χρονος μετά από τροχαίο

12:03LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών από RSV στο Παίδων

11:42LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι νέες σούπερ σέξι φωτογραφίες της στο Instagram

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα απάτη με sms για δήθεν επίδομα θέρμανσης – Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛΑΣ

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ψάχνουν με τα κιάλια τα διψήφια νούμερα σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral

11:30ΚΟΣΜΟΣ

«Χάσαμε τα πάντα»: Θυμός και απόγνωση στη Σικελία έπειτα από κατολίσθηση στην πόλη Νισκέμι

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών από RSV στο Παίδων

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη δήλωση Ουίλιαμ και Κέιτ μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο Έπσταϊν: «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι»

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

11:42LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι νέες σούπερ σέξι φωτογραφίες της στο Instagram

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:03LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα απάτη με sms για δήθεν επίδομα θέρμανσης – Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛΑΣ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των «ορφανών του Τιτανικού»:Το «αντίο» του πατέρα και η επιστολή που αποκάλυψε την αλήθεια

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ