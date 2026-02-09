Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

«Ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει το γερμανικό περιοδικό Focus για τον 26χρονο δράστη της δολοφονίας του ελεγκτή εισιτηρίων, Σερκάν Τσ. στη Γερμανία μετά από πληροφορίες στο διαδίκτυο ότι ο δολοφόνος είναι ισλαμικής καταγωγής.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τη Deutsche Welle, είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε τον ελεγκτή Σερκάν Τσ. δεν είναι Έλληνας, αλλά Σύρος που ταξίδευε με ελληνικά έγγραφα».

Το ρεπορτάζ του Focus σημειώνει επίσης τα εξής: «η Εισαγγελία του Τσβάιμπρυκεν δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης. Το ό,τι γενέτειρά του είναι η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Focus, καθιστά ακόμη πιο απίθανη τη θεωρία ενός εισαγόμενου ισλαμιστή, «εκτός αν το διαβατήριο είναι πλαστό».

Όπως επισημαίνει το Focus, «η συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων έχει ως στόχο να σπείρει αβεβαιότητα», ενώ «πρόσφατες αναφορές ψευδών ειδήσεων καταδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη προσεκτικής επαλήθευσης των πηγών».

Δεν έχει μιλήσει στις αρχές

Σύμφωνα με το περιοδικό Stern, ο δράστης δήλωσε στις αρχές ότι διέμενε στο Λουξεμβούργο.

Σε ρεπορτάζ του το δημόσιου δικτύου SWR αναφέρει: «Ο φερόμενος ως δράστης που είναι Έλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο ερευνάται από την αστυνομία και την Εισαγγελία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο στη Γερμανία και ήδη τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 26χρονος δεν έχει ακόμη μιλήσει και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες σε βάρος του».

Τι λέει η οικογένεια του ελεγκτή

Η οικογένεια του Σερκάν Τσαλάρ δήλωσε μέσω του δικηγόρου της στο περιοδικό Stern ότι «ήταν ένας σταθερός πυλώνας για την οικογένεια και την κοινότητά του με ζεστή καρδιά, φιλικός, ήρεμος και αξιόπιστος».

Ο 36χρονος ήταν ο μεγαλύτερος από πέντε αδέλφια και μεγάλωνε μόνος του δύο παιδιά. Μάλιστα ήταν αρραβωνιασμένος και ετοιμαζόταν να παντρευτεί. «Ήταν επίσης αρραβωνιασμένος και ανυπομονούσε για το μέλλον και τον προγραμματισμένο γάμο του. Η απώλεια είναι ανυπολόγιστη», δήλωσαν οι δικηγόροι εκ μέρους της οικογένειας.

Η οικογένεια θεωρεί ότι δύο σημεία είναι κρίσιμης σημασίας. Πρώτον θέλει πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και όσων έγιναν την ημέρα της δολοφονίας. Δεύτερον επιθυμεί μία σκληρή τιμωρία του δράστη προκειμένου να λειτουργήσει αποτρεπτικά για παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον.

Επιπλέον οι δικηγόροι της οικογένειας κρίνουν ότι σημείο – κλειδί της υπόθεσης είναι το παρελθόν του δράστη αλλά και η συμπεριφορά του την ημέρα της δολοφονίας πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 36χρονου.

«Επιπλέον, η πρότερη συμπεριφορά του δράστη την ημέρα του εγκλήματος φαίνεται επίσης να έχει σημαντική σημασία, για την οποία — μεταξύ άλλων και στο μέτρο του δυνατού — θα πρέπει να αξιολογηθούν τα βίντεο από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς όπου βρισκόταν ο δράστης», ανέφερε ο δικηγόρος.

