Γερμανία: «Ο Σερκάν πέθανε μπρος στα μάτια των παιδιών του, εγώ υπέστην έμφραγμα» λέει ο πατέρας του

Επί 15 χρόνια εργαζόταν στους σιδηροδρόμους της Γερμανίας ο 36χρονος Σερκάν Κ. ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη από έναν 26χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ελληνικής καταγωγής, και να κρατείται από τις γερμανικές Αρχές.

Ο ύποπτος φέρεται να γρονθοκόπησε επανειλημμένα τον υπάλληλο του τρένου στο κεφάλι, όταν ο εργαζόμενος του ζήτησε να επιδείξει το εισιτήριό του. Οι επιβάτες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον σοβαρά τραυματισμένο υπάλληλο, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ επί τόπου. Παρά τις προσπάθειες, ο υπάλληλος πέθανε το πρωί της Τετάρτης, 4 Φεβρουαρίου, στο νοσοκομείο.

Ο Σερκάν Κ. ζούσε στο Λουντβιχσάφεν ήταν πατέρας δύο παιδιών, ηλικίας 11 και 13 ετών, τα οποία μεγάλωνε μόνος του, καθώς ήταν διαζευγμένος.

Η οικογένεια του ελεγκτή είναι απαρηγόρητη. Η απώλεια είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για τους δύο γιους του 11 και 13 ετών. «Ήταν το χειρότερο πράγμα. Τα αγόρια έπρεπε να δουν τον πατέρα τους να πεθαίνει», δήλωσε ο παππούς των αγοριών στην Bild, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή. Ο πατέρας του Serkan C. υπέστη ήπια καρδιακή προσβολή όταν έμαθε για τον θάνατο του γιου του. Χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς πήρε εξιτήριο δύο ημέρες αργότερα. «Αλλά ο γιος μου δεν θα επιστρέψει», είπε στην εφημερίδα.

Ο Serkan C. ήταν ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης και αγαπητός σε φίλους και συναδέλφους. Πέθανε το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την νεκροψία, από εγκεφαλική αιμορραγία. «Ο Serkan ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου για 60 ευρώ. Δεν είχε μαλώσει με κανέναν. Ήταν ένας στοργικός άνθρωπος, ένας οικογενειάρχης. Απλώς επειδή κάποιος δεν είχε εισιτήριο, ο Σερκάν μας έπρεπε να πεθάνει. Πώς μπορεί κάποιος να φέρεται έτσι;» αναρωτήθηκε ένας ξάδερφός του.

Εξάλλου, οι συνάδελφοί του, άνοιξαν λογαριασμό για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειάς του, και πραγματοποιούν έρανο.