Γερμανία: Μόνος ταξίδευε ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή τρένου - Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Γερμανία για το πρωτοφανές έγκλημα που έλαβε χώρα στον γερμανικό νότο, εκεί όπου ένας 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν ελεγκτή τρένου.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε σε τρένο να ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο. Κατά τον έλεγχο, ο άτυχος ελεγκτής, που διαπίστωσε ότι δεν είχε εισιτήριο, του ζήτησε να κατέβει από το τρένο στον επόμενο σταθμό όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ο νεαρός όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά χτύπησε άγρια τον 36χρονο ελεγκτή Σερκάν Κ. ο οποίος φέρεται να δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι από τον Έλληνα -σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων- και δυστυχώς κατέληξε ύστερα από περίπου ένα 24ωρο που νοσηλεύτηκε, από εγκεφαλική αιμορραγία.

Αρχικά, είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι επρόκειτο για μία παρέα ατόμων, που ταξίδευαν μαζί κι ανάμεσά τους βρισκόταν και ο 26χρονος Έλληνας. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ο φερόμενος ως δράστης των φονικών χτυπημάτων στον ελεγκτή, ταξίδευε μόνος του.

Η ανακοίνωση της εισαγγελίας, επιβεβαιώνει ότι ο 26χρονος διέμενε μόνιμο στο Λουξεμβούργο, κι επίσης αναφέρεται ότι ταξίδευε μόνος του στο τρένο. Σε ό,τι αφορά στο κατηγορητήριο, μένει να αποσαφηνιστεί η βαρύτητά του, καθώς στην ανακοίνωση της εισαγγελίας δεν αναφέρεται αν πρόκειται για ανθρωποκτονίας εξ αμελείας ή για απόπειρα ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Οι γερμανικές Αρχές εξετάζουν βίντεο από το κλειστό κύκλωμα των τρένων έτσι ώστε να συμπληρώσουν τον φάκελο και να δώσουν τα στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχές έτσι ώστε να απαγγελθούν κατηγορίες. Ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης, κρατείται από τις γερμανικές Αρχές.

