Αυτός είναι ο 36χρονος ελεγκτής που έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα Έλληνα στη Γερμανία

Ο 36χρονος ελεγκτής Serkan C. από το Λούντβιχσχαφεν έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση 26χρονου Έλληνα κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε περιφερειακό τρένο. Μετά το περιστατικό, περίπου 50 φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του, λέγοντας: «Χάσαμε τον αδελφό μας. Τον καλύτερό μας φίλο. Γιατί;».

Ein Familienvater und Ehemann-ehrlicher Mensch der nur seinen Job machte wurde https://t.co/uoBFjfV49F Zukunft wird jeder Zugbegleiter Angststörungen haben und sich fragen was ist,wenn es mich erwischt?



Der Täter ist Migrant und das Opfer auch. Zugbegleiter sind auch Menschen… pic.twitter.com/C6scdbgbtP — Azad Aydin (@Azadi77) February 4, 2026

Η οικογένεια του ελεγκτή βρισκόταν από το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Serkan C. κατέληξε το πρωί της Τετάρτης (04/02). Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας – νεκροτομής, ο θάνατος προήλθε από εγκεφαλική αιμορραγία.

Για τους γιους του Serkan, 11 και 13 ετών, ο πατέρας τους ήταν ένας εξαιρετικός και στοργικός οικογενειάρχης. Όταν τα παιδιά έμαθαν για την επίθεση, έτρεξαν αμέσως στην κλινική. Ο παππούς τους είπε: «Ήταν το χειρότερο. Τα παιδιά έπρεπε να δουν τον πατέρα τους να πεθαίνει», σύμφωνα με τη BILD.

Μετά την είδηση της επίθεσης, ο πατέρας του θύματος υπέστη ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε. Πήρε εξιτήριο 2 ημέρες αργότερα, αφού υπεβλήθη σε επέμβαση bypass.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα σε δρομολόγιο από το Καϊζερσλάουτερν προς το Ζάαρμπρικεν. Λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση από το Λαντστούλ, κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων, 26χρονος άνδρας επιτέθηκε στον ελεγκτή κατά τη διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χόμπουργκ, όπου και κατέληξε.

Ο Serkan C. εργαζόταν επί 16 χρόνια στη Deutsche Bahn και ήταν γνωστός για την αφοσίωση στο επάγγελμα. Ο δράστης, Έλληνας υπήκοος που διαμένει στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με τις Αρχές, έχει τεθεί σε προσωρινή κράτηση. Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, δεν διαθέτει προηγούμενες καταδίκες στη Γερμανία.