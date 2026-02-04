Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

Δεν χρησιμοποιήθηκε όπλο στην επίθεση σε βάρος του 36χρονου ελεγκτή εισιτηρίων

Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σιωπηλός παραμένει ο 26χρονος Έλληνας που δεν δίνει απαντήσεις για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν για την δολοφονία του 36χρονου ελεγκτή εισιτηρίων σε τρένο στο Λάντστουλ της Γερμανίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής εισαγγελίας που μίλησε στο περιοδικό Stern.

Οι γερμανικές αρχές ερευνούν το χρονικό των γεγονότων που οδήγησαν στην δολοφονία του 36χρονου, Σερτζάν Σ. και το κίνητρο πίσω από την επίθεση. Το Stern αναφέρει ότι σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή στην σορό του 36χρονου προκειμένου να καθοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Ωστόσο δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε όπλο στην επίθεση σε βάρος του.

Το χρονικό

Η επίθεση από τον 26χρονο έγινε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Η γερμανική αστυνομία πιστεύει ότι το κίνητρο της επίθεσης ήταν ότι ο 26χρονος δεν είχε εισιτήριο. Όταν ο ελεγκτής του ζήτησε να κατέβει από το τρένο τότε ο δράστης άρχισε να τον χτυπάει. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο 26χρονος χτυπούσε τον ελεγκτή με γροθιές την ώρα που το τρένο έφευγε από τον σταθμό.

Άλλοι επιβάτες που ήταν παρόντες στην επίθεση έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον 36χρονο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Τελικά ο 36χρονος μετά από προσπάθειες επανήλθε στη ζωή και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου σχεδόν 24 ώρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 26χρονος Έλληνας, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, δεν έχει μόνιμο τόπο διαμονής στη Γερμανία και αμέσως εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του.

«Βράζει» η Γερμανία για τη δολοφονία

Η είδηση του θανάτου του 36χρονου ελεγκτή έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και θυμό στη Γερμανία. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε «σοκαρισμένος, συγκλονισμένος και βαθιά λυπημένος» και πρόσθεσε ότι αναμένει ο δράστης «να τιμωρηθεί με τα μέγιστα που ορίζει ο νόμος για τη βίαιη πράξη του».

«Η αυξανόμενη βία κατά των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων παρόχων υπηρεσιών, όπως οι υπάλληλοι των σιδηροδρόμων, πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικές συνέπειες», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Τα άρθρα του γερμανικού Τύπου επικεντρώνονται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι βίαιες επιθέσεις σε βάρος ελεγκτών στα τρένα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας Deutsche Bahn (DB), κατά μέσο όρο πέντε μέλη του προσωπικού των σιδηροδρόμων υφίστανται σωματική βία κάθε μέρα, ενώ άλλα τέσσερα αντιμετωπίζουν απειλές.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2024 από το γερμανικό συνδικάτο σιδηροδρόμων και μεταφορών (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ή EVG) διαπίστωσε ότι οκτώ στους δέκα υπαλλήλους είχαν υποστεί λεκτική ή σωματική βία, με το 36% να δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το 43% των υπαλλήλων ανέφερε ότι το έχουν φτύσει, το 41% ότι του έχουν πετάξει αντικείμενα και το 35% ότι το έχουν σπρώξει.

Ταυτόχρονα το συνδικάτο των σιδηροδρομικών «βράζει» μετά τη δολοφονία και ζητά περισσότερη ασφάλεια για το προσωπικό. «Είμαστε συγκλονισμένοι και έκπληκτοι, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε θυμωμένοι», δήλωσε ο επικεφαλής του EVG, Μάρτιν Μπάρκετ. Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι ελεγκτές των τρένων αντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη ζωή τους όταν ξεκινούν τη βάρδια τους».

Από το 2024, η DB προσφέρει στο προσωπικό των τρένων τη δυνατότητα να φοράει εθελοντικά κάμερες σώματος κατά τη διάρκεια της βάρδιας, ενώ τα τρένα είναι επίσης εξοπλισμένα με κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, το συνδικάτο των σιδηροδρομικών έχει ζητήσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ώστε οι ελεγκτές να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες των δύο ή να συνοδεύονται από ασφάλεια, εάν είναι απαραίτητο.

«Εδώ και χρόνια, γίνονται οικονομίες σε βάρος της ασφάλειας του προσωπικού των τρένων και των επιβατών. Πολλά περιφερειακά τρένα έχουν μόνο έναν ελεγκτή και σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει ασφάλεια. Πόσα ακόμη όρια βίας πρέπει να υπομείνουμε πριν τελικά αλλάξει κάτι;», αναρωτήθηκε ο Μάρτιν Μπάρκετ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Εντολή του εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού - Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

16:51ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: «Η Τουρκία υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη, να αντιγράψουμε το Ισραήλ»- Τι είπε για τις αμυντικές δαπάνες και την Γαλάζια Πατρίδα

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

16:49WHAT THE FACT

Γιατί η Coca-Cola σε γυάλινο μπουκάλι έχει καλύτερη γεύση απ' ότι σε πλαστικό ή κουτάκι;

16:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Jean-Michel Jarre τον Ιούνιο στο Release Athens x SNF Nostos 2026

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Καρέκλες του Ευγένιου Ιονέσκο στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Βίαια πλάνα: Νέα βίντεο από την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

16:29WHAT THE FACT

Καφές ή τσάι; Ποιο ρόφημα να επιλέξετε για να ξεκινήσει πιο δυναμικά η μέρα σας

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας των ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που παρέχουν οι δικαστικοί επιμελητές

16:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αταμάν: «Σημαντικό παιχνίδι για εμάς»

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο ο Channing Tatum: «Αυτό θα είναι δύσκολο», λέει ο σταρ του Χόλιγουντ

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βόρεια Κορέα έφηβοι εκτελούνται δημόσια επειδή βλέπουν Squid Game και ακούνε K-pop

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: 20 συλλήψεις για διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο - Βίντεο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ντράκο Μαλφόι: Πώς από αντίπαλος του Χάρι Πότερ κατέληξε... μασκότ στη φετινή Πρωτοχρονιά της Κίνας

15:37ΚΑΙΡΟΣ

«Απόβαση» αφρικανικής σκόνης σήμερα - Στο επίκεντρο του φαινομένου Κρήτη και Πελοπόννησος

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε την πρώτη εικόνα της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: «Έχω συγκινηθεί βαθιά από την κοινότητα φροντίδας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας σκότωσε ελεγκτή τρένου στη Γερμανία: «Τον χτυπούσε ανελέητα στο κεφάλι»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δικαιολογητικά καταργούνται από υπεύθυνες δηλώσεις - Οι συμβολαιογράφοι γίνονται one stop shop - Πότε καταργούνται τα τοπογραφικά: Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε 14 μέτρα για μείωση γραφειοκρατίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Νάπολη: 22χρονη κοπέλα μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον αδελφό της

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Εντολή του εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού - Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες μετά τη τραγωδία - Διατάχθηκε ΕΔΕ

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν έστειλε drone στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πλησίασε πετρελαιοφόρο

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

15:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία στην Κυλλήνη - Κλειστή η γραμμή για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παίκτης του Καμπανιακού ο 17χρονος που πέθανε στη Σίνδο - Το «αντίο» της ομάδας

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ