Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

Σιωπηλός παραμένει ο 26χρονος Έλληνας που δεν δίνει απαντήσεις για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν για την δολοφονία του 36χρονου ελεγκτή εισιτηρίων σε τρένο στο Λάντστουλ της Γερμανίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής εισαγγελίας που μίλησε στο περιοδικό Stern.

Οι γερμανικές αρχές ερευνούν το χρονικό των γεγονότων που οδήγησαν στην δολοφονία του 36χρονου, Σερτζάν Σ. και το κίνητρο πίσω από την επίθεση. Το Stern αναφέρει ότι σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή στην σορό του 36χρονου προκειμένου να καθοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Ωστόσο δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε όπλο στην επίθεση σε βάρος του.

Το χρονικό

Η επίθεση από τον 26χρονο έγινε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Η γερμανική αστυνομία πιστεύει ότι το κίνητρο της επίθεσης ήταν ότι ο 26χρονος δεν είχε εισιτήριο. Όταν ο ελεγκτής του ζήτησε να κατέβει από το τρένο τότε ο δράστης άρχισε να τον χτυπάει. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο 26χρονος χτυπούσε τον ελεγκτή με γροθιές την ώρα που το τρένο έφευγε από τον σταθμό.

Άλλοι επιβάτες που ήταν παρόντες στην επίθεση έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον 36χρονο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Τελικά ο 36χρονος μετά από προσπάθειες επανήλθε στη ζωή και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου σχεδόν 24 ώρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 26χρονος Έλληνας, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, δεν έχει μόνιμο τόπο διαμονής στη Γερμανία και αμέσως εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του.

«Βράζει» η Γερμανία για τη δολοφονία

Η είδηση του θανάτου του 36χρονου ελεγκτή έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και θυμό στη Γερμανία. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε «σοκαρισμένος, συγκλονισμένος και βαθιά λυπημένος» και πρόσθεσε ότι αναμένει ο δράστης «να τιμωρηθεί με τα μέγιστα που ορίζει ο νόμος για τη βίαιη πράξη του».

«Η αυξανόμενη βία κατά των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων παρόχων υπηρεσιών, όπως οι υπάλληλοι των σιδηροδρόμων, πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικές συνέπειες», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Τα άρθρα του γερμανικού Τύπου επικεντρώνονται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι βίαιες επιθέσεις σε βάρος ελεγκτών στα τρένα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας Deutsche Bahn (DB), κατά μέσο όρο πέντε μέλη του προσωπικού των σιδηροδρόμων υφίστανται σωματική βία κάθε μέρα, ενώ άλλα τέσσερα αντιμετωπίζουν απειλές.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2024 από το γερμανικό συνδικάτο σιδηροδρόμων και μεταφορών (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ή EVG) διαπίστωσε ότι οκτώ στους δέκα υπαλλήλους είχαν υποστεί λεκτική ή σωματική βία, με το 36% να δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το 43% των υπαλλήλων ανέφερε ότι το έχουν φτύσει, το 41% ότι του έχουν πετάξει αντικείμενα και το 35% ότι το έχουν σπρώξει.

Ταυτόχρονα το συνδικάτο των σιδηροδρομικών «βράζει» μετά τη δολοφονία και ζητά περισσότερη ασφάλεια για το προσωπικό. «Είμαστε συγκλονισμένοι και έκπληκτοι, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε θυμωμένοι», δήλωσε ο επικεφαλής του EVG, Μάρτιν Μπάρκετ. Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι ελεγκτές των τρένων αντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη ζωή τους όταν ξεκινούν τη βάρδια τους».

Από το 2024, η DB προσφέρει στο προσωπικό των τρένων τη δυνατότητα να φοράει εθελοντικά κάμερες σώματος κατά τη διάρκεια της βάρδιας, ενώ τα τρένα είναι επίσης εξοπλισμένα με κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, το συνδικάτο των σιδηροδρομικών έχει ζητήσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ώστε οι ελεγκτές να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες των δύο ή να συνοδεύονται από ασφάλεια, εάν είναι απαραίτητο.

«Εδώ και χρόνια, γίνονται οικονομίες σε βάρος της ασφάλειας του προσωπικού των τρένων και των επιβατών. Πολλά περιφερειακά τρένα έχουν μόνο έναν ελεγκτή και σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει ασφάλεια. Πόσα ακόμη όρια βίας πρέπει να υπομείνουμε πριν τελικά αλλάξει κάτι;», αναρωτήθηκε ο Μάρτιν Μπάρκετ.

