Τρομερός διάλογος δύο ληστών με γυναίκα: «Τη μηχανή πού την πάτε» – «Δική μας είναι, όλα καλά θεία»

Το θράσος ληστών και διαρρηκτών δεν έχει όρια, ωστόσο, όπως φαίνεται νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη Θεσσαλονίκη, μία συμμορία το… τερμάτισε.

Στα πλάνα φαίνονται δύο άτομα να «σηκώνουν» μία μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού μέσα στη νύχτα.

Την προσπάθειά τους τόλμησε να διακόψει μία περαστική που κυκλοφορούσε εκείνη τη στιγμή στο δρόμο. Η γυναίκα είχε τα… κότσια να τους απευθύνει το λόγο και ακολούθησε ο εξής επικός διάλογος.

«Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;», τους ρώτησε με απόλυτη ψυχραιμία, με τους δύο ληστές να απαντούν: «Εδώ, όλα καλά!»

– «Την μηχανή πού την πάτε;».

– «Δικιά μας είναι, μας έμεινε. Όλα καλά, θεία».

«Ε, όχι και θεία!», τους απάντησε η γυναίκα με τους ληστές να μην πτοούνται και να την αποχαιρετούν: «Άντε, φιλάκια».

Δείτε το βίντεο: