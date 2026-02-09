Ολυμπιακός: Δεύτερο σερί εντός έδρας ντέρμπι χωρίς γκολ - Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Πιρόλα

«Πράσινο» βάφτηκε το «αιώνιο» ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, το βράδυ της Κυριακής (08/02) στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς το «τριφύλλι» κράτησε το προβάδισμα που πήρε από το 7ο λεπτό με τον Ταμπόρδα και έφυγε μ’ ένα ακόμα «διπλό» από το φαληρικό γήπεδο.

Οι Πειραιώτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξαν να μην μπορούν να αποδώσουν στην τακτική του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επέλεξε πολυπρόσωπη άμυνα μπροστά από την εστία του Άλμπαν Λαφόν. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε εντός έδρας ντέρμπι μακριά από το γκολ.

Η πρώτη ήταν πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 στο φαληρικό γήπεδο για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Μάλιστα, τα δύο παιχνίδια παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες και κυρίως την αδυναμία των γηπεδούχων να δημιουργήσουν επικίνδυνες φάσεις στην αντίπαλη περιοχή.

Παράλληλα, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν το τρίτο φετινό εντός έδρας ματς του Ολυμπιακού που έμεινε στο μηδέν, αφού πριν από το παιχνίδι του Κυπέλλου με τον «Δικέφαλο του Βορρά» είχε προηγηθεί η «λευκή» ισοπαλία 0-0 με την Πάφο στην πρεμιέρα του Champions League.

Από εκεί και πέρα, στα αγωνιστικά, οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν την επιστροφή του Λορένζο Πιρόλα. Ο Ιταλός αμυντικός έχει χάσει μία σειρά από απαιτητικά ματς για τους «ερυθρόλευκους» και η απουσία του είναι εμφανής.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο διεθνής στόπερ έχει βάλει ως… στόχο να αγωνιστεί στην πρώτη «μάχη» με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα playoffs του Champions League, αν και δεν αποκλείεται να προσπαθήσει να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς τις επόμενες μέρες, για να είναι διαθέσιμος στον αγώνα του Σαββάτου (14/02) με τον Λεβαδειακό, ούτως ώστε να πάρει λεπτά συμμετοχής.