Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Παρουσία της Υπ. Πολιτισμού ο εορτασμός της 1ης επετείου UNESCO

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα, στον εορτασμό που θα πραγματοποιηθεί στην UNESCO για την πρώτη επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Η 9η Φεβρουαρίου, αφιερωμένη στον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με ομόφωνη απόφαση των 90 κρατών-μελών της UNESCO, συνιστώντας ιστορική αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας ως θεμελίου του παγκόσμιου πολιτισμού.

Στη συνέχεια, η Υπουργός Πολιτισμού στο πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων για την πρώτη επέτειο θα εγκαινιάσει, στο Maison de l'UNESCO, παρουσία του Γ. Διευθυντή της UNESCO Χαλέντ Ελ Ενάνι, την έκθεση του Υπουργείου Πολιτισμού «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική», η οποία αναδεικνύει τη μακραίωνη συνέχεια και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Μέσα από σύντομες κειμενικές αναφορές, πλούσιο εποπτικό υλικό και πιστά αντίγραφα εμβληματικών μνημείων της αρχαίας ελληνικής γραφής, αναδεικνύεται η ελληνική γλώσσα — η αρχαιότερη ζωντανή γλώσσα της Ευρώπης.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Gilles Pécout, Πρόεδρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας. Ο G. Pécout, αφού ξενάγησε την Υπουργό στο ιστορικό κτίριο Ρισελιέ, όπου φυλάσσονται οι εξειδικευμένες συλλογές της Βιβλιοθήκης, με περισσότερα από 20 εκατομμύρια έγγραφα –χειρόγραφα, σχέδια, χαρακτικά, φωτογραφίες, χάρτες, νομίσματα, μετάλλια, αντίκες και κοσμήματα- τόνισε τον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ως κεντρικού φορέα διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών πολιτιστικής διπλωματίας.

Οι δύο συνομιλητές επισήμαναν τις δυνατότητες ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ των εθνικών βιβλιοθηκών και των πολιτιστικών ιδρυμάτων των δύο χωρών, μέσω ανταλλαγής ερευνητών και τεχνογνωσίας ψηφιοποίησης και άλλων κοινών δράσεων. Η Λίνα Μενδώνη τόνισε την, εν γένει, σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας και στον τομέα των βιβλιοθηκών, των αρχείων και της πολιτιστικής διπλωματίας καθώς και τη συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών, οποία πέραν της αρχαιογνωστικής Βιβλιοθήκης της, διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο αρχείο-τριών αιώνων- για την αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα. Συζητήθηκε η προοπτική διοργάνωσης έκθεσης, στο κτήριο Ρισελιέ, με επίκεντρο την αλληλογραφία του Émile Zola και του Ιωάννη Ψυχάρη, απόδειξη του πανευρωπαϊκού πνεύματος και των ευρωπαϊκών αξιών. Η εμβληματική αλληλογραφία μπορεί να αποτελέσει μέρος του πολιτιστικού προγράμματος της Προεδρίας της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2027.

Η συνάντηση ανέδειξε όχι μόνο τη σημασία των συλλογών και της ιστορικής κληρονομιάς της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, αλλά και τη βούληση των δύο χωρών για ενεργό, στρατηγική συνεργασία και στον τομέα αυτό, ενισχύοντας όχι μόνον τους δεσμούς τους στον πολιτιστικό τομέα και αλλά και για την, από κοινού, προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Την Υπουργό Πολιτισμού, κατά την επίσκεψή της στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, συνόδευσε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO πρέσβης Γιώργος Κουμουτσάκος.

