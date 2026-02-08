Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

Η ταινία «Wall Street», σε σκηνοθεσία Όλιβερ Στόουν, κυκλοφόρησε το 1987 χαρίζοντας στον ηθοποιό το μοναδικό Όσκαρ για καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του

Ανθή Κουρεντζή

Ο Μάικλ Ντάγκλας το 1988 με το Όσακρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Wall Street» 

AP
Ο ρόλος του Gordon Gekko στο «Wall Street» του Όλιβερ Στόουν όχι μόνο χάρισε στον Μάικλ Ντάγκλας μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της καριέρας του, αλλά λίγο έλειψε να καταλήξει σε δύο άλλους αστέρες του Χόλιγουντ, πριν φτάσει στα χέρια του και του χαρίσει το Όσκαρ Ά Ανδρικού Ρόλου το 1988.

Εκείνη την περίοδο, ο Ντάγκλας αναζητούσε έναν σύνθετο και απαιτητικό ρόλο και, όπως έχει αποκαλύψει, ένιωσε «τιμή και ενθουσιασμό» όταν επιλέχθηκε για να υποδυθεί τον χαρισματικό αλλά αμφιλεγόμενο χρηματιστή.

Αυτό που δεν γνώριζε τότε —και έμαθε δεκαετίες αργότερα— ήταν πως πριν από εκείνον είχαν απορρίψει τον ρόλο δύο μεγάλοι αστέρες του Χόλιγουντ.

Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones

Ο Μάικλ Ντάγκλας

«Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο που έλεγε ότι ο Όλιβερ απευθύνθηκε αρχικά στον Γουόρεν Μπίτι, που αρνήθηκε, και στη συνέχεια στον Ρίτσαρντ Γκιρ, που επίσης αρνήθηκε», δήλωσε ο Ντάγκλας στην Alicia Malone, σε εκδήλωση του TCM Classic Film Festival New York Pop-up x 92NY στις 31 Ιανουαρίου.

«Δεν το ήξερα αυτό, γιατί πάντα θέλεις να πιστεύεις ότι ήσουν η πρώτη επιλογή», πρόσθεσε χαμογελώντας. Αν και δεν γνώριζε προσωπικά τον Στόουν, το σενάριο του φάνηκε αμέσως «ιδιαίτερα απαιτητικό και ουσιαστικό».

Το «Wall Street» δεν ήταν απλώς ένα οικονομικό δράμα, αλλά ένα αιχμηρό σχόλιο για την απληστία, τη φιλοδοξία και τους ηθικούς συμβιβασμούς της Αμερικής των ‘80s.

douglas.jpg

Ο Μάικλ Ντάγκλας ως Gordon Gekko στην ταινία «Wall Street»

«Ήμουν πραγματικά χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα έδινα ψυχή σε αυτόν τον ρόλο. Δεν σου δίνονται πολλές τόσο δυνατές ευκαιρίες στη ζωή», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης γιατί πιστεύει πως ο Στόουν τελικά τον επέλεξε για τον εμβληματικό ρόλο, επισημαίνοντας την εμπειρία του ως παραγωγού αλλά και τη σχέση του με τη Νέα Υόρκη.

douglas-michael.webp

Ο Μάικλ Ντάγκλας ως Gordon Gekko στην ταινία «Wall Street»

«Νομίζω ότι ο Όλιβερ αναζητούσε έναν ηθοποιό με επιχειρηματική αντίληψη. Επειδή ήμουν και παραγωγός, αλλά και επειδή μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη, φοίτησα σε σχολεία της Ανατολικής Ακτής και είχα φίλους που ασχολούνταν με τη Wall Street, είχα μια κατανόηση αυτού του κόσμου — όχι απόλυτη, αλλά αρκετή για να καταλάβω τον τρόπο ζωής. Ίσως αυτός να ήταν ο λόγος που με επέλεξε», εξήγησε.

DOUGLAS

Ο Μάικλ Ντάγκλας το 1988 με το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Wall Street»

Αν και αρχικά ο Στόουν είχε άλλους ηθοποιούς στο μυαλό του, ο συνδυασμός προσωπικής εμπειρίας και επαγγελματικής ωριμότητας του Ντάγκλας χάρισε στον «Gordon Gekko» αυθεντικότητα και μία ερμηνεία που παραμένει εμβληματική μέχρι σήμερα, με το «χρυσό αγαλματίδιο» να επισφραγίζει τον ρόλο ως έναν από τους πιο επιδραστικούς στην ιστορία του κινηματογράφου.

