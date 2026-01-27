Βραβεία BAFTA 2026: Ποιοι «πήραν το αίμα» τους πίσω μετά τα Όσκαρ - Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Με 14 υποψηφιότητες το «One Battle After Another», 13 για το «Sinners», το «Hamnet» κράτησε ψηλά την βρετανική σημαία

Ανθή Κουρεντζή

Βραβεία BAFTA 2026: Ποιοι «πήραν το αίμα» τους πίσω μετά τα Όσκαρ - Αναλυτικά οι υποψηφιότητες
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κινηματογραφική «μονομαχία» ανάμεσα στα «One Battle After Another» και «Sinners» κλιμακώνεται — και πλέον μεταφέρεται επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι δύο ταινίες της Warner Bros ηγούνται της λίστας υποψηφιοτήτων για τα φετινά βραβεία BAFTA.

Η πολιτική σάτιρα του Πολ Τόμας Άντερσον συγκεντρώνει συνολικά 14 υποψηφιότητες, μόλις δύο λιγότερες από το απόλυτο ρεκόρ που κατέχει το «Gandhi», και ισοφαρίζοντας εμβληματικούς ταινίες όπως τα «All Quiet on the Western Front», «Atonement», «The King’s Speech» και «Crouching Tiger Hidden Dragon.

dicaprio.jpg

Ο Leonardo DiCaprio στο «One Battle After Another»

Από την πλευρά του, το horror φιλμ του Ράιαν Κούγκλερ ακολουθεί με 13 υποψηφιότητες — τον υψηλότερο αριθμό που έχει αποσπάσει ποτέ ταινία σκηνοθετημένη από μαύρο δημιουργό στην ιστορία των BAFTA. Παράλληλα, η ταινία χαρίζει στον Κούγκλερ και τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν την πρώτη τους υποψηφιότητα στα βρετανικά βραβεία.

OSCAR-NOMINACIONES

Στιγμιότυπο από την ταινία «Sinners» / AP

Λίγο πιο κάτω στη λίστα, τα «Hamnet» και «Marty Supreme» εξασφάλισαν από 11 υποψηφιότητες το καθένα, με τον Τιμοτέ Σαλαμέ να επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μάχη του Α’ Ανδρικού Ρόλου. Το «Hamnet» σηκώνει ψηλά τη βρετανική σημαία, ενώ η ταινία της Κλόι Ζάο καταγράφει ακόμη ένα ρεκόρ, καθώς συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες BAFTA που έχει λάβει ποτέ γυναίκα σκηνοθέτης — με την ίδια τη Ζάο να είναι, μάλιστα, η μοναδική γυναίκα υποψήφια για σκηνοθεσία φέτος. Όπως και ο Κούγκλερ, έτσι και ο Τζος Σάφντι καταγράφει την πρώτη του υποψηφιότητα σκηνοθεσίας για το «Marty Supreme».

1769069267606-198848135-hamnet.jpg

Στιγμιότυπο από την ταινία «Hamnet»

Τα «One Battle After Another», «Sinners», «Hamnet» και «Marty Supreme» βρίσκονται όλα ανάμεσα στις πέντε υποψήφιες ταινίες για το κορυφαίο βραβείο «Καλύτερης Ταινίας», μαζί με το «Sentimental Value», το οποίο χαρίζει στον Στέλαν Σκάρσγκαρντ τις πρώτες του υποψηφιότητες BAFTA σε ηλικία 74 ετών. Μέχρι εδώ, ίσως όλα μοιάζουν κάπως προβλέψιμα, αφού οι τέσσερις ταινίες φαβορί ήταν ίδιες και μετά τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας. Ωστόσο, πιο χαμηλά στη λίστα υπάρχουν επιλογές που αναμένεται να ενθουσιάσουν ιδιαίτερα τη βρετανική κινηματογραφική κοινότητα.

BAFTA-NOMINACIONES

Ο Timothee Chalamet στο «Marty Supreme» / AP

Awards Season

Απόσπασμα από την ταινία «Sentimental Value» / AP

Ανεξάρτητες βρετανικές παραγωγές όπως τα «I Swear», «Pillion» και «The Ballad of Wallis Island» επιβεβαίωσαν τη δυναμική τους μετά τη longlist, ξεφεύγοντας από την κατηγορία «Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας» και εξασφαλίζοντας θέσεις σε σημαντικές κατηγορίες — ανάμεσά τους και η υποψηφιότητα Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Ρόμπερτ Αραμάγιο του «I Swear», ο οποίος είναι ταυτόχρονα και υποψήφιος «Rising Star». Οι τρεις ταινίες βρέθηκαν και στις κατηγορίες σεναρίου.

Ιδιαίτερη αγάπη έδειξαν τα BAFTA και σε άλλους Βρετανούς και διεθνείς πρωταγωνιστές, όπως ο Πολ Μέσκαλ και η Έμιλι Γουάτσον από το «Hamnet», η Γουούνμι Μοσάκου από το «Sinners» και η Κάρεϊ Μάλιγκαν από το «Wallis Island».

Paul Mescal

Ο Πολ Μέσκαλ / AP

Όσο για τις αξιοσημείωτες απουσίες, το «Frankenstein» συγκέντρωσε οκτώ υποψηφιότητες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να μπει στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας ή Σκηνοθεσίας, ενώ το «Wicked: For Good» περιορίστηκε σε μόλις δύο υποψηφιότητες — για κοστούμια και μακιγιάζ & κομμώσεις.

Awards Season

Απόσπασμα από την ταινία «Frankenstein» / Netflix

Η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με τον Άλαν Κάμινγκ στον ρόλο του παρουσιαστή.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων:

Καλύτερη ταινία

  • Hamnet — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
  • Marty Supreme — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie
  • One Battle After Another — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
  • Sentimental Value — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
  • Sinners — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

Καλύτερη σκηνοθεσία

  • Bugonia - Yorgos Lanthimos
  • Hamnet - Chloé Zhao
  • Marty Supreme - Josh Safdie
  • One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
  • Sentimental Value - Joachim Trier
  • Sinners - Ryan Coogler

Α' Γυναικείος Ρόλος

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Chase Infiniti - One Battle After Another
  • Renate Reinsve - Sentimental Value
  • Emma Stone - Bugonia

Α' Ανδρικός Ρόλος

  • Robert Aramayo - I Swear
  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Sinners
  • Jesse Plemons - Bugonia

Β' Γυναικείος Ρόλος

  • Odessa Azion - Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku - Sinners
  • Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor - One Battle After Another
  • Emily Watson - Hamnet

Β' Ανδρικός Ρόλος

  • Benicio del Toro - One Battle After Another
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Peter Mullan - I Swear
  • Sean Penn - One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H Is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr Burton
  • Pillion
  • Steve

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη ή Παραγωγού

  • The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer
  • My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr, Wale Davies
  • Pillion – Harry Lighton
  • A Want in Her – Myrid Carten
  • Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran

Καλύτερη Ξενόγλωσση ταινία

  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sirāt
  • The Voice of Hind Rajab

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

  • 2000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse in the Tropics
  • Cover-Up
  • Mr Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootropolis 2

Καλύτερη Παιδική ή Οικογενειακή Ταινία

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootropolis 2

Πρωτότυπο Σενάριο

  • I Swear – Kirk Jones
  • Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
  • The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
  • Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
  • Sinners – Ryan Coogler

Διασκευασμένο Σενάριο

  • The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
  • Bugonia – Will Tracy
  • Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
  • One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
  • Pillion – Harry Lighton

Καλύτερο Καστ

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Καλύτερη Φωτογραφία

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams
  • Καλύτερο Μοντάζ
  • F1
  • A House of Dynamite
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Κοστούμια

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Μουσική

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Σχεδιασμός Παραγωγής

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Ήχος

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Warfare

Οπτικά Εφέ

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • How to Train Your Dragon
  • The Lost Bus

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise


Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

Ανερχόμενος Ηθοποιός (Ψήφος Κοινού)

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

