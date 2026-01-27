Βραβεία BAFTA 2026: Ποιοι «πήραν το αίμα» τους πίσω μετά τα Όσκαρ - Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Η κινηματογραφική «μονομαχία» ανάμεσα στα «One Battle After Another» και «Sinners» κλιμακώνεται — και πλέον μεταφέρεται επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι δύο ταινίες της Warner Bros ηγούνται της λίστας υποψηφιοτήτων για τα φετινά βραβεία BAFTA.

Η πολιτική σάτιρα του Πολ Τόμας Άντερσον συγκεντρώνει συνολικά 14 υποψηφιότητες, μόλις δύο λιγότερες από το απόλυτο ρεκόρ που κατέχει το «Gandhi», και ισοφαρίζοντας εμβληματικούς ταινίες όπως τα «All Quiet on the Western Front», «Atonement», «The King’s Speech» και «Crouching Tiger Hidden Dragon.

Ο Leonardo DiCaprio στο «One Battle After Another»

Από την πλευρά του, το horror φιλμ του Ράιαν Κούγκλερ ακολουθεί με 13 υποψηφιότητες — τον υψηλότερο αριθμό που έχει αποσπάσει ποτέ ταινία σκηνοθετημένη από μαύρο δημιουργό στην ιστορία των BAFTA. Παράλληλα, η ταινία χαρίζει στον Κούγκλερ και τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν την πρώτη τους υποψηφιότητα στα βρετανικά βραβεία.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Sinners» / AP

Λίγο πιο κάτω στη λίστα, τα «Hamnet» και «Marty Supreme» εξασφάλισαν από 11 υποψηφιότητες το καθένα, με τον Τιμοτέ Σαλαμέ να επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μάχη του Α’ Ανδρικού Ρόλου. Το «Hamnet» σηκώνει ψηλά τη βρετανική σημαία, ενώ η ταινία της Κλόι Ζάο καταγράφει ακόμη ένα ρεκόρ, καθώς συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες BAFTA που έχει λάβει ποτέ γυναίκα σκηνοθέτης — με την ίδια τη Ζάο να είναι, μάλιστα, η μοναδική γυναίκα υποψήφια για σκηνοθεσία φέτος. Όπως και ο Κούγκλερ, έτσι και ο Τζος Σάφντι καταγράφει την πρώτη του υποψηφιότητα σκηνοθεσίας για το «Marty Supreme».

Στιγμιότυπο από την ταινία «Hamnet»

Τα «One Battle After Another», «Sinners», «Hamnet» και «Marty Supreme» βρίσκονται όλα ανάμεσα στις πέντε υποψήφιες ταινίες για το κορυφαίο βραβείο «Καλύτερης Ταινίας», μαζί με το «Sentimental Value», το οποίο χαρίζει στον Στέλαν Σκάρσγκαρντ τις πρώτες του υποψηφιότητες BAFTA σε ηλικία 74 ετών. Μέχρι εδώ, ίσως όλα μοιάζουν κάπως προβλέψιμα, αφού οι τέσσερις ταινίες φαβορί ήταν ίδιες και μετά τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας. Ωστόσο, πιο χαμηλά στη λίστα υπάρχουν επιλογές που αναμένεται να ενθουσιάσουν ιδιαίτερα τη βρετανική κινηματογραφική κοινότητα.

Ο Timothee Chalamet στο «Marty Supreme» / AP

Απόσπασμα από την ταινία «Sentimental Value» / AP

Ανεξάρτητες βρετανικές παραγωγές όπως τα «I Swear», «Pillion» και «The Ballad of Wallis Island» επιβεβαίωσαν τη δυναμική τους μετά τη longlist, ξεφεύγοντας από την κατηγορία «Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας» και εξασφαλίζοντας θέσεις σε σημαντικές κατηγορίες — ανάμεσά τους και η υποψηφιότητα Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Ρόμπερτ Αραμάγιο του «I Swear», ο οποίος είναι ταυτόχρονα και υποψήφιος «Rising Star». Οι τρεις ταινίες βρέθηκαν και στις κατηγορίες σεναρίου.

Ιδιαίτερη αγάπη έδειξαν τα BAFTA και σε άλλους Βρετανούς και διεθνείς πρωταγωνιστές, όπως ο Πολ Μέσκαλ και η Έμιλι Γουάτσον από το «Hamnet», η Γουούνμι Μοσάκου από το «Sinners» και η Κάρεϊ Μάλιγκαν από το «Wallis Island».

Ο Πολ Μέσκαλ / AP

Όσο για τις αξιοσημείωτες απουσίες, το «Frankenstein» συγκέντρωσε οκτώ υποψηφιότητες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να μπει στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας ή Σκηνοθεσίας, ενώ το «Wicked: For Good» περιορίστηκε σε μόλις δύο υποψηφιότητες — για κοστούμια και μακιγιάζ & κομμώσεις.

Απόσπασμα από την ταινία «Frankenstein» / Netflix

Η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με τον Άλαν Κάμινγκ στον ρόλο του παρουσιαστή.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων:

Καλύτερη ταινία

Hamnet — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

Marty Supreme — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

One Battle After Another — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

Sentimental Value — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

Sinners — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

Καλύτερη σκηνοθεσία

Bugonia - Yorgos Lanthimos

Hamnet - Chloé Zhao

Marty Supreme - Josh Safdie

One Battle After Another - Paul Thomas Anderson

Sentimental Value - Joachim Trier

Sinners - Ryan Coogler

Α' Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Chase Infiniti - One Battle After Another

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Α' Ανδρικός Ρόλος

Robert Aramayo - I Swear

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Sinners

Jesse Plemons - Bugonia

Β' Γυναικείος Ρόλος

Odessa Azion - Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Wunmi Mosaku - Sinners

Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor - One Battle After Another

Emily Watson - Hamnet

Β' Ανδρικός Ρόλος

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Peter Mullan - I Swear

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη ή Παραγωγού

The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer

My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr, Wale Davies

Pillion – Harry Lighton

A Want in Her – Myrid Carten

Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran

Καλύτερη Ξενόγλωσση ταινία

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Elio

Little Amélie

Zootropolis 2

Καλύτερη Παιδική ή Οικογενειακή Ταινία

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Πρωτότυπο Σενάριο

I Swear – Kirk Jones

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key

Bugonia – Will Tracy

Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Pillion – Harry Lighton

Καλύτερο Καστ

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Καλύτερο Μοντάζ

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Κοστούμια

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Μουσική

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Σχεδιασμός Παραγωγής

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise



Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Ανερχόμενος Ηθοποιός (Ψήφος Κοινού)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

