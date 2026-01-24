Βραβεία Όσκαρ: Οι 10 πιο αναπάντεχες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού

Μόνο αναμενόμενες δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ 2026, με τις ανατροπές να διαδέχονται η μία την άλλη.

Από το πρώτο λεπτό ξεκίνησε ένα plot twist που προμήνυε μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, όταν η Danielle Brooks και ο Lewis Pullman άνοιξαν τη λίστα με την κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου, ανακοινώνοντας την Elle Fanning, για το «Sentimental Value». Μπορεί η 27χρονη ηθοποιός να απέσπασε θετικές κριτικές για την ερμηνεία της, σίγουρα όμως δεν ήταν ένα από τα φαβορί που είχε πιθανότητες να διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο.

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν στις ερμηνευτικές κατηγορίες, με την απουσία των Paul Mescal (Hamnet) και Chase Infiniti (One Battle After Another), αλλά και του «F1» με τον Μπραντ Πιτ στην κατηγορία της «Καλύτερης Ταινίας».

Με αφορμή τα φετινά Όσκαρ, ας δούμε κάποιες από τις πιο απρόσμενες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού.

10 υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ που εξέπληξαν κοινό και κριτικούς

Lana Turner - Α' Γυναικείος Ρόλος στην ταινία «Peyton Place» (1957)

Μπορεί να μοιάζει απίστευτο, όμως η Lana Turner, μία από τις πιο εμβληματικές femme fatale του κλασικού Χόλιγουντ, έλαβε μόλις μία υποψηφιότητα για Όσκαρ σε ολόκληρη την καριέρα της. Παρά τις αξέχαστες εμφανίσεις της σε ταινίες όπως το «Somewhere I’ll Find You» και το «The Postman Always Rings Twice», η μοναδική της υποψηφιότητα ήρθε το 1958, για τον ρόλο μιας χήρας στο δράμα «Peyton Place» (1957).

Η ερμηνεία της στο «Peyton Place» είναι αξιόλογη, ωστόσο η τοποθέτησή της στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου θεωρήθηκε από πολλούς αμφιλεγόμενη. Εξίσου παράξενη ήταν και η ίδια η υποψηφιότητα, δεδομένου ότι η Turner δεν είχε λάβει καμία αναγνώριση από άλλους θεσμούς, όπως τις «Χρυσές Σφαίρες» ή τα «BAFTA».

Τουλάχιστον, έφτασε μέχρι την οσκαρική λίστα — αν και, με δεδομένη τη δύναμη και τη φήμη της φιλμογραφίας της, είναι παράδοξο το γεγονός ότι αυτή η μοναδική υποψηφιότητα προήλθε από μια σχετικά λησμονημένη ταινία.

Marisa Tomei - Β' Γυναικείος Ρόλος στην ταινία «My Cousin Vinny» (1992)

Η κούρσα για το Όσκαρ Β΄Γυναικείου Ρόλου το 1993 είχε ένα απολύτως απρόσμενο φινάλε, όταν η Marisa Tomei κέρδισε το πολυπόθητο αγαλματίδιο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί καμία σημαντική διάκριση που να προμηνύει τη νίκη της. Η Joan Plowright είχε κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα και η Miranda Richardson το BAFTA.

Η Tomei έφτασε στα Όσκαρ χωρίς ούτε μία υποψηφιότητα από τα προπορευόμενα βραβεία και παρ’ όλα αυτά προσπέρασε τον ανταγωνισμό, κατακτώντας τη νίκη.

Η έκβαση ήταν τόσο αναπάντεχη, που τα επόμενα χρόνια αμφισβητήθηκε ακόμη και η εγκυρότητά της. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ακόμα και ότι ο Jack Palance που ανακοίνωσε την νικήτρια στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου εκείνη την χρονιά, διάβασε λάθος όνομα.

Η Marisa Tomei με το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου το 1993 / AP

James Cromwell - Β' Ανδρικός Ρόλος στην ταινία «Babe» το 1995

Ο George Miller έχει αποδείξει ότι κατέχει πολλά και διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, ανάμεσά τους και την οικογενειακή κωμωδία «Babe» του 1995. Η ταινία αποτελεί σχεδόν τον απόλυτο αντίποδα του λεγόμενου «Oscar bait», παρ’ όλα αυτά σημείωσε εντυπωσιακή πορεία στην περίοδο των βραβείων, συγκεντρώνοντας επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους και εκείνη της «Καλύτερης Ταινίας».

Η πιο απρόσμενη υποψηφιότητα του «Babe» ήταν εκείνη του James Cromwell για Β΄ Ανδρικό Ρόλο. Ο βετεράνος ηθοποιός ενσαρκώνει τον αγρότη Hoggett, τον ιδιοκτήτη του Babe. Παρότι ο Cromwell δεν είχε κατακτήσει κανέναν από τα προπορευόμενα βραβεία (Χρυσές Σφαίρες, BAFTA), η κούρσα του Β΄Ανδρικού Ρόλου το 1996 ήταν ιδιαίτερα ανοιχτή, χωρίς κανέναν ηθοποιό να καταφέρνει το «τρίπτυχο» νίκης.

Έτσι, η παρουσία του Cromwell στην τελική πεντάδα των Όσκαρ αποτέλεσε μια ευχάριστη — αν και αναμφίβολα απροσδόκητη — έκπληξη.

Marcia Gay Harden - Β' Γυναικείος Ρόλος στην ταινία «Pollock» (2000)

Και μιλώντας για κούρσες που ήταν εντελώς ανοιχτές, η κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου του 2001 έχει μείνει στην ιστορία των Όσκαρ. Η Kate Hudson κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα, η Judi Dench το βραβείο SAG, η Julie Walters το BAFTA και η Frances McDormand το Critics Choice. Κανείς δεν ήξερε ποια από αυτές θα επικρατούσε στα Όσκαρ, καθώς όλες είχαν πραγματικές πιθανότητες νίκης.

Η Marcia Gay Harden ποζάρει με το χρυσό αγαλματίδιο το 2010 / AP

Και τότε, η Marcia Gay Harden κέρδισε. Η ηθοποιός δεν είχε προταθεί πουθενά αλλού για την ερμηνεία της στο Pollock και εμφανίστηκε κυριολεκτικά από το πουθενά, εξασφαλίζοντας την υποψηφιότητα, την οποία κανείς δεν περίμενε ότι θα κατέληγε σε μία σημαντική νίκη.

Η νίκη της Harden ήταν — και παραμένει — σοκαριστική και αποτελεί ακόμα αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους λάτρεις των Όσκαρ. Σε μια συνέντευξη του 2021, η Harden αποκάλυψε ότι μία από τις συμπρωταγωνίστριές της δεν ήταν ευχαριστημένη με τη νίκη της, καθιστώντας τη μια από τις πιο θρυλικές και αμφιλεγόμενες επιλογές στην ιστορία των Όσκαρ.

Laura Linney - A' Γυναικείος Ρόλος στην «The Savages» (2007)



Η Laura Linney απέσπασε την τρίτη από τις συνολικά τρεις οσκαρικές υποψηφιότητές της για τον κεντρικό ρόλο της στην μαύρη κωμωδία «The Savages» του 2007.

Η ερμηνεία της Linney είχε αποθεωθεί από τους κριτικούς, ωστόσο πέρασε σχεδόν απαρατήρητη κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων — δεν έλαβε καν υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, ενώ ο συμπρωταγωνιστής της, Philip Seymour Hoffman, προτάθηκε κανονικά.

Κι όμως, το όνομα της Linney ανακοινώθηκε στις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Η ηθοποιός πήρε τη θέση της Angelina Jolie, η οποία είχε προταθεί για όλα τα βραβεία χάρη στην ερμηνεία της στο δραματικό βιογραφικό «A Mighty Heart».

Tommy Lee Jones - Α' Ανδρικός Ρόλος στην ταινία «In The Valley Of Elah» (2007)

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Tommy Lee Jones απέσπασε την τρίτη από τις συνολικά τέσσερις οσκαρικές υποψηφιότητές του — και τη μοναδική στην κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου — για την ερμηνεία του στην ταινία «In the Valley of Elah».

Ο Jones είχε μείνει εκτός «κούρσας» σε όλες τις προπορευόμενες βραβεύσεις, ενώ και η ίδια η ταινία δεν θεωρούνταν φαβορί.

Η υποψηφιότητα του Jones «έβγαλε από το κάδρο» δύο ηθοποιούς που διεκδικούσαν την πέμπτη θέση. Ο πρώτος ήταν ο James McAvoy, για την ερμηνεία του στο «Atonement», υποψήφια για «Καλύτερη Ταινία» εκείνη την χρονιά, και ο δεύτερος, ο Ryan Gosling, που ήλπιζε για τη δεύτερη συνεχόμενη οσκαρική υποψηφιότητά του στο «Lars and the Real Girl».

Maggie Gyllenhaal-Β' Γυναικείος Ρόλος για την ταινία «Crazy Heart» (2009)

Η Maggie Gyllenhaal έχει ξεχωρίσει με αξέχαστους ρόλους σε ταινίες όπως το «Secretary» και το «The Kindergarten Teacher».

Παρόλα αυτά, η μοναδική οσκαρική υποψηφιότητα μέχρι στιγμής ήρθε το 2010, για τον Β΄ Γυναικείο Ρόλο στο δράμα του Scott Cooper, «Crazy Heart».

Ο Jeff Bridges είχε αποσπάσει όλες τις σημαντικές διακρίσεις για την ίδια ταινία, ωστόσο, η ερμηνεία της Gyllenhaal είχε περάσει απαρατήρητη σε κάθε μεγάλο θεσμό. Παρ’ όλα αυτά, η Ακαδημία της έδωσε την αναγνώριση που της άξιζε, χαρίζοντάς της μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

Jonah Hill - Β' Ανδρικός Ρόλος στο «The Wolf of Wall Street (2013)

Μετά την οσκαρική υποψηφιότητά του για το «Moneyball» το 2011, ο Jonah Hill μπήκε επίσημα στην «ελίτ» φάση της καριέρας του. Η επόμενη σημαντική ερμηνεία του ήταν στο πλευρό του Leonardo DiCaprio στη μαύρη κωμωδία του Martin Scorsese, «The Wolf of Wall Street» (2013).

Ο Scorsese, ο DiCaprio και η ταινία απέσπασαν πλήθος υποψηφιοτήτων καθ’ όλη τη σεζόν των βραβείων, με τον DiCaprio να κερδίζει τη Χρυσή Σφαίρα. Ωστόσο, ο Hill δεν έλαβε καμία αναγνώριση από τις Χρυσές Σφαίρες, τα SAG, τα BAFTA ή τα Critics Choice, με τον Daniel Brühl από το Rush να καταλαμβάνει συνήθως την πολυπόθητη πέμπτη θέση στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

Τελικά, ο Hill είχε τον τελευταίο λόγο: το όνομά του ανακοινώθηκε στις οσκαρικές υποψηφιότητες, χαρίζοντάς του την πολυπόθητη αναγνώριση.

Michael Shannon - Β' Ανδρικός Ρόλος στην ταινία «Nocturnal Animals» (2016)

Ο Michael Shannon εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο των Όσκαρ το 2017. Ο ηθοποιός συμπρωταγωνίστησε στην αμφιλεγόμενη νεο-νουάρ του Tom Ford, «Nocturnal Animals», υποδυόμενος έναν αυστηρό και αδιάλλακτο ντετέκτιβ που καταδιώκει τον διεστραμμένο και βίαιο εγκληματία Ray Marcus, ρόλο που ερμήνευσε ο Aaron Taylor-Johnson.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων, ο Taylor-Johnson κέρδιζε την περισσότερη προσοχή, φτάνοντας να κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα Β΄ Ανδρικού Ρόλου. Η τελική του υποψηφιότητα στα Όσκαρ φαινόταν αβέβαιη, αλλά αν κάποιος από το «Nocturnal Animals» είχε πιθανότητες για υποψηφιότητα, θα ήταν αυτός.

Ωστόσο, η Ακαδημία είχε άλλα σχέδια και έδωσε την πέμπτη θέση της κατηγορίας Β΄ Ανδρικού Ρόλου στον Shannon.

Marina De Tavira - Β' Γυναικείος Ρόλος στην ταινία «Roma» (2018)

Το αριστούργημα του Alfonso Cuarón, «Roma» ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί στα Όσκαρ του 2019, μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν ο Cuarón και η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η νεοφερμένη Yalitza Aparicio. Η Marina de Tavira, που κατείχε δεύτερο ρόλο στην ταινία, δεν είχε λάβει καμία υποψηφιότητα από τα μεγάλα θεσμικά όργανα, με την πέμπτη θέση στην κατηγορία να καταλαμβάνεται συνήθως από την Claire Foy για το «First Man».

Κι όμως, η de Tavira εξέπληξε τους πάντες, μπαίνοντας στην τελική πεντάδα για Β΄ Γυναικείο Ρόλο των Όσκαρ, «εκτοπίζοντας» την Foy από την διεκδίκηση του χρυσού αγαλματιδίου.

Η υποψηφιότητά της ήταν μία τεράστια έκπληξη, αλλά η συνολική πορεία του Roma κατά τη διάρκεια της σεζόν έδειχνε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Η νίκη ήταν σχεδόν απίθανη, αλλά στην περίπτωση της de Tavira, η ίδια η υποψηφιότητα ήταν ήδη μια νίκη.

