Υποψηφιότητες Όσκαρ 2026: Ένα plot twist από την αρχή μέχρι το τέλος με ηχηρές απουσίες

Ανθή Κουρεντζή

Ανθή Κουρεντζή

Στιγμιότυπο από την ταινία «Sinners»

AP
Με plot twist από το πρώτο λεπτό ξεκίνησε η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ 2026.

Οι Ντανιέλ Μπρουκς και Λιούις Πούλμαν άνοιξαν τη λίστα με την κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου, ανακοινώνοντας την Elle Fanning, για το «Sentimental Value» - και κάπως έτσι το Χόλιγουντ άρχισε να ψυθιρίζει.

Elle Fanning

Η Elle Fanning / AP

Μπορεί η ερμηνεία της 27χρονης ηθοποιού στο νορβηγικό οικογενειακό δράμα να είχε αποσπάσει θετικές κριτικές, ωστόσο λίγοι είχαν προβλέψει ότι θα έφτανε μέχρι την υποψηφιότητα.

Ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη κατηγορία ότι επρόκειτο για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και απουσίες που συζητήθηκαν όσο λίγες.

Εκτός «κούρσας» οι Πολ Μέσκαλ και Τζέις Ινφίνιτι

Δύο από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η απουσία του Πολ Μέσκαλ στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου για το «Άμνετ» και της Τσέις Ινφίνιτι για το «One Battle After Another».

paul-mescal-hamnet.jpg

Ο Πολ Μέσκαλ στο «Hamnet»

Ο 29χρονος ηθοποιός έμεινε εκτός κούρσας κάνοντας πολλούς να διαβάσουν ξανά το κινητό τους για επιβεβαίωση. Η απουσία του - αν και ηχηρή - δύσκολα θα επηρεάσει τη δυναμική της συμπρωταγωνίστριάς του Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία παραμένει φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

hamnet.jpg

Την ίδια στιγμή, τέσσερις μεγάλοι πρωταγωνιστές του «One Battle After Another» βρέθηκαν στις υποψηφιότητες, όμως η ανερχόμενη σταρ της ταινίας, Τσέις Ινφίνιτι, έμεινε έξω από την διεκδίκηση του Α΄Γυναικείου Ρόλου, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν από τα πιο «καυτά» ονόματα της κατηγορίας.

Awards Season

Η Chase Infiniti στο «One Battle After Another» / AP

Η αλήθεια είναι πως επρόκειτο για μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία. Ωστόσο, στα μόλις 25 της χρόνια και με αποθεωτικές κριτικές για την ερμηνεία της, είναι σχεδόν βέβαιο ότι διαγράφεται μεγάλη πορεία μπροστά της.

Ανάμεσα σε όσους είχαν αποκτήσει φόρα αλλά τελικά έμειναν εκτός, ήταν και οι Τζέσι Πλίμονς για το «Βουγονία» και Τζόελ Έτζερτον για το «Train Dreams». Και οι δύο ταινίες, πάντως, κατάφεραν να μπουν στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας — ένδειξη ότι η Ακαδημία τις εκτίμησε συνολικά.

Η μεγαλύτερη έκπληξη στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας ακούει στο όνομα «F1», με τον Brad Pitt στον ρόλο ενός οδηγού αγώνων που επιστρέφει από τη σύνταξη.

brad-pitt.jpg

Ο Brad Pitt στο «F1»

Δεν ήταν ακριβώς outsider— πολλοί είχαν προβλέψει τη παρουσία τους στις υποψηφιότητες για οπτικά εφέ και ήχο, όπως και συνέβη, ωστόσο το να φτάσει μέχρι την «Καλύτερη Ταινία», ειδικά χωρίς αντίστοιχες υποψηφιότητες σκηνοθεσίας ή ερμηνειών, ήταν μία εντυπωσιακή έκπληξη.

Αποδεικνύει ότι η «παλιά φρουρά» της Ακαδημίας εξακολουθεί να εκτιμά τις κλασικές, καλοφτιαγμένες ταινίες που απλώς… τις απολαμβάνεις με ένα κουβά ποπ κορν.

Το ιστορικό ρεκόρ του Sinners με 16 υποψηφιότητες

Το Sinners έγραψε ιστορία συγκεντρώνοντας 16 υποψηφιότητες — ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των «La La Land», «Τιτανικός» και «All About Eve», που είχαν από 14.

Η ταινία τρόμου του Ράιαν Κούγκλερ κατάφερε να διατηρήσει εντυπωσιακή δυναμική στους ψηφοφόρους, παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε την περασμένη άνοιξη. Και ίσως αυτό να μην είναι τόσο παράδοξο: παρότι οι ταινίες με βαμπίρ δεν αποτελούν συνήθως «Oscar bait», το Sinners ήταν ένα αυθεντικό καλλιτεχνικό επίτευγμα, συνδυάζοντας horror με blues της δεκαετίας του ’30, στο φόντο του Μισισίπι.

sinners-michael-b-jordan-pvod-featured.jpg

Στιγμιότυπο από την ταινία «Sinners»

Το Sinners δεν ξεχώρισε μόνο για τον αριθμό των υποψηφιοτήτων του — χάρισε και τις μοναδικές βρετανικές παρουσίες στις ερμηνευτικές κατηγορίες. Οι Wunmi Mosaku και Delroy Lindo προτάθηκαν για Β΄ Γυναικείο και Β΄ Ανδρικό Ρόλο αντίστοιχα.

Η υποψηφιότητα της Mosaku ήταν αναμενόμενη, εκείνη του Lindo όμως αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη και ίσως το πιο ξεκάθαρο σημάδι της αγάπης που τρέφει η Ακαδημία για το Sinners. Ο 73χρονος ηθοποιός είχε χάσει οριακά την υποψηφιότητα Α΄ Ανδρικού Ρόλου πριν λίγα χρόνια για το Da 5 Bloods του Spike Lee — και αυτή η πρώτη του οσκαρική υποψηφιότητα μοιάζει απολύτως δικαιολογημένη.

Το Wicked δεν «μάγεψε» την Ακαδημία

Το πρώτο Wicked είχε αποσπάσει 10 υποψηφιότητες και κέρδισε δύο Όσκαρ. Το γεγονός ότι το sequel Wicked: For Good έμεινε με μηδέν αποτελεί μια εντυπωσιακή πτώση — αν και σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη.

Cynthia Erivo,Ariana Grande

Η Cynthia Erivo (αριστερά) και η Ariana Grande (δεξιά) / AP

Η συνέχεια δεν έτυχε της ίδιας αποδοχής με την πρώτη ταινία, όπως ακριβώς συνέβη και με το πρωτότυπο μιούζικαλ. Το δεύτερο μέρος θεωρείται παραδοσιακά πιο αδύναμο, καθώς τα μεγάλα hits εμφανίζονται πριν το διάλειμμα. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί πίστευαν ότι θα εξασφάλιζε τουλάχιστον μία υποψηφιότητα, κυρίως για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με το «The Girl in the Bubble», που ερμηνεύει η Ariana Grande.

Καλύτερα ήταν τα νέα για το «Avatar: Fire and Ash», το οποίο κατάφερε να αποσπάσει υποψηφιότητες για οπτικά εφέ και κοστούμια.

Η νεοσύστατη κατηγορία casting

Η νεοσύστατη κατηγορία casting κινήθηκε γύρω από τα μεγάλα φαβορί, με υποψηφιότητες για τα «Marty Supreme», «One Battle After Another», «Hamnet», «Sinners» και «The Secret Agent».

Ωστόσο, προκαλεί απορία το γεγονός ότι ένα φιλμ έμεινε εκτός: το «Sentimental Value» δεν εξασφάλισε υποψηφιότητα casting, παρότι και οι τέσσερις πρωταγωνιστές του — Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Renate Reinsve και Inga Ibsdotter Lilleaas — προτάθηκαν ατομικά.

Αν αυτό το κουαρτέτο ήταν αρκετά δυνατό για να αναγνωριστεί ξεχωριστά, θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε και μια υποψηφιότητα για τους casting directors που τους έφεραν μαζί: την Avy Kaufman και την Yngvill Kolset Haga.

