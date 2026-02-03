Xάλι Μπέρι για το Όσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου: «Δεν μου άνοιξε πόρτες, ήμουν ακόμη μαύρη»

Η Χάλι Μπέρι λέει ότι το ιστορικό Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου που κέρδισε το 2002 δεν της άνοιξε πόρτες στο Χόλιγουντ, καθώς τα στούντιο παρέμειναν επιφυλακτικά απέναντι σε ιστορίες με μαύρους ηθοποιούς. Μιλώντας στη Monica Corcoran Harel του The Cut για την προώθηση του νέου δράματος Crime 101 , η 59χρονη ηθοποιός είπε ότι περίμενε ότι η νίκη, για τον «Χορό των Τεράτων» του Λι Ντάνιελς, θα σήμαινε «ότι θα υπήρχε ένα φορτηγό με σενάρια που θα εμφανιζόταν έξω από την μπροστινή μου πόρτα».

Ωστόσο, ο αριθμός των έργων που της προσφέρθηκαν παρέμεινε σταθερός λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας του κλάδου σχετικά με το πώς να αφηγηθεί τις ιστορίες των μη λευκών ανθρώπων, δήλωσε η Μπέρι. «Ενώ ήμουν απίστευτα περήφανη γι' αυτό, το επόμενο πρωί ήμουν ακόμα μαύρη. Οι σκηνοθέτες εξακολουθούσαν να λένε: "Αν βάλουμε μια μαύρη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο, τι θα σημαίνει αυτό για όλη την ιστορία; Πρέπει να βάλω έναν μαύρο άντρα; Τότε είναι μια μαύρη ταινία. Οι μαύρες ταινίες δεν πωλούνται στο εξωτερικό"».

H Λουπίτα Νιόνγκο

Ένα παρόμοιο συναίσθημα εξέφρασε η Λουπίτα Νιόνγκο πέρυσι, η οποία κέρδισε το Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου το 2014 για την ερμηνεία της στην ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος» του Στιβ ΜακΚουίν. Μιλώντας στο CNN , η Νιόνγκο είπε ότι το εύρος των ρόλων που της προσφέρθηκαν ήταν απογοητευτικά περιορισμένο. «Αφού κέρδισα το βραβείο Όσκαρ, θα σκεφτόταν κανείς: "Α, θα έχω πρωταγωνιστικούς ρόλους πού και πού"», είπε.

Αντ' αυτού, είπε, οι συζητήσεις συνήθως ξεκινούσαν: «"Ω, Λουπίτα, θα θέλαμε να παίξεις σε μια άλλη ταινία όπου είσαι σκλάβα, αλλά αυτή τη φορά είσαι σε ένα πλοίο με σκλάβους". Αυτού του είδους τις προσφορές έλαβα τους μήνες μετά την κατάκτηση του βραβείου Όσκαρ».

Περισσότεροι από 30 μαύροι ηθοποιοί -συμπεριλαμβανομένου του Michael B Jordan από το φιλμ The Sinners- έχουν μέχρι στιγμής προταθεί για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, και πέντε το έχουν κερδίσει, ενώ 16 μαύρες γυναίκες ηθοποιοί έχουν διεκδικήσει το αντίστοιχο βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου.

Είκοσι πέντε μαύροι άνδρες ηθοποιοί έχουν διαγωνιστεί για το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου – με επτά νίκες – συμπεριλαμβανομένου του Delroy Lindo των Sinners. Η συμπρωταγωνίστριά του, Wunmi Mosaku, είναι μία από τις 32 μαύρες γυναίκες ηθοποιούς που έχουν προταθεί για το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου, με 10 νίκες. Το φαβορί φέτος είναι η Teyana Taylor της One Battle After Another .