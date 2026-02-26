Ρούμπιο: Το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων

Χάσμα λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη

Γιάννης Φιλιππάκος

Ρούμπιο: Το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

AP
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει όσον αφορά το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων κι αυτό εγείρει «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λίγες ώρες προτού διεξαχθούν οι νέες έμμεσες συνομιλίες της Πέμπτης σήμερα στη Γενεύη.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) επιθυμεί διπλωματικές λύσεις. Τις προτιμά. Δεν θα χαρακτηρίσω λοιπόν την αυριανή ημέρα ως τίποτε άλλο παρά ημέρα συνομιλιών οι οποίες, το ελπίζω, θα είναι παραγωγικές, αλλά σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε, πρέπει να συζητήσουμε κι άλλα πράγματα πέρα από το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας» του Ιράν, υποστήριξε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις.

«Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι το Ιράν αρνείται να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους μαζί μας ή με οποιονδήποτε άλλο, κι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα», επέμεινε, μιλώντας από το μικρό νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής.

Πυρά από Τραμπ

Την Τρίτη, στην ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει σκοπό να αποκτήσει όπλα ικανά να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ.

Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» στη Μέση Ανατολή και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έστειλε το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Κόλπου τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Το Ιράν απέρριψε από την πλευρά του αυτά που χαρακτήρισε «χοντροκομμένα ψέματα» της Ουάσιγκτον για τους εξοπλισμούς του.

Σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου που είχε δημοσιοποιηθεί πέρυσι, τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν δραστικό βεληνεκές ως και 3.000 χιλιομέτρων, με άλλα λόγια δεν θα πλησίαζαν καν το αμερικανικό έδαφος.

Η αμερικανική θέση, να γίνουν συζητήσεις για το ιρανικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, κάτι που απορρίπτει η άλλη πλευρά, επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Ιρανοί διαπραγματευτές έφθασαν το βράδυ της Τετάρτης στη Γενεύη, εκφράζοντας αισιοδοξία, την παραμονή των νέων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον. Τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

«Μετά την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματός τους, τους ζητήσαμε να μην αποπειραθούν να το ξαναρχίσουν, αλλά ιδού που το κάνουν σήμερα. Τους βλέπουμε μόνιμα να προσπαθούν να ανοικοδομήσουν κάποια στοιχεία. Δεν προχωρούν σε εμπλουτισμό (σ.σ. ουρανίου) προς το παρόν, αλλά προσπαθούν να φθάσουν στο στάδιο όπου θα μπορούν να το κάνουν τελικά», υποστήριξε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ιουνίου του 2025 «εξάλειψαν» το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

