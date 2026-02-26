Σαν σήμερα 26 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Φεβρουαρίου

Σαν σήμερα 26 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Φεβρουαρίου.

  • 1914 - Καθέλκυση του Βρεταννικού, ενός από τα μεγαλύτερα υπερωκεάνια της γραμμής του Βορείου Ατλαντικού στις αρχές του 20ου αιώνα και αδελφό πλοίο του θρυλικού Τιτανικού. Βρίσκεται βυθισμένο στης ακτές της Κέας
  • 1993 - Βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου: Στη Νέα Υόρκη, ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό, σταθμευμένο κάτω από τον βόρειο πύργο, εκρήγνυται σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας 1.042.
  • 2022 - Πεθαίνει σε ηλικία 88 ετών ο Κώστας Βουτσάς. Θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου.
  • 2025 - Πεθαίνει σε ηλικία 65 ετών, ο τραγουδιστής του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, Μανώλης Λιδάκης.
