Σαν σήμερα 26 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Φεβρουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Φεβρουαρίου.
- 1914 - Καθέλκυση του Βρεταννικού, ενός από τα μεγαλύτερα υπερωκεάνια της γραμμής του Βορείου Ατλαντικού στις αρχές του 20ου αιώνα και αδελφό πλοίο του θρυλικού Τιτανικού. Βρίσκεται βυθισμένο στης ακτές της Κέας
- 1993 - Βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου: Στη Νέα Υόρκη, ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό, σταθμευμένο κάτω από τον βόρειο πύργο, εκρήγνυται σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας 1.042.
- 2022 - Πεθαίνει σε ηλικία 88 ετών ο Κώστας Βουτσάς. Θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου.
- 2025 - Πεθαίνει σε ηλικία 65 ετών, ο τραγουδιστής του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, Μανώλης Λιδάκης.
