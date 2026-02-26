Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις

Επίθεση στο Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους

  • Το Κίεβο δέχθηκε επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, με τις αρχές να κηρύσσουν συναγερμό και να καλούν σε παραμονή στα καταφύγια.
  • Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν τις συνομιλίες ΗΠΑ
  • Ουκρανίας στη Γενεύη για την ειρήνη στον πόλεμο.
  • Παράλληλες αεροπορικές επιδρομές έγιναν σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Χάρκοβο, όπου υπήρξαν τουλάχιστον επτά θύματα.
  • Σε περιοχές όπως η Ντνιπροπετρόφσκ και η Ζαπορίζια καταγράφηκαν τραυματισμοί και εκρήξεις από ρωσικά πλήγματα.
  • Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται σε εγρήγορση.
Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Κιέβου, όπως μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα έπειτα από συναγερμό τον οποίο κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ενόψει αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας.

Η νέα επίθεσης πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες προτού διεξαχθούν συνομιλίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο διπλωματικών διεργασιών προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος που έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο του χρόνο.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση. Μείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.

Εκτός από το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις έγιναν επίσης στόχοι αεροπορικών επιδρομών τη νύχτα. Στο Χάρκοβο, στην πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ουκρανία πριν από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, σημειώθηκαν «εκρήξεις» με επτά «θύματα» σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιχόρ Τερέχοφ, δίχως να διευκρινίσει αν πρόκειται για τραυματίες ή νεκρούς.

Στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην Κρεβί Ρι, άνδρας 89 ετών και γυναίκα 82 ετών τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα, όπως ενημέρωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ, του Ολεξάντρ Χάνζα.

Και στη Ζαπορίζια, ακούστηκαν «εκρήξεις», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ, επίσης μέσω Telegram.

