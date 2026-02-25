Η μαντινάδα του Ζωιδάκη που έβαλε φωτιά στην Αστόρια
Μια μαντινάδα από τον Νίκο Ζωιδάκη ξεσήκωσε στην εκδήλωση σου Συλλόγου Κρητών Νέας Υόρκης την Αστόρια.
Το Κρητικό Σπίτι στην Αστόρια φιλοξένησε το περασμένο Σάββατο εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών Νέας Υόρκης «Ομόνοια», με προσκεκλημένο τον καλλιτέχνη Νίκο Ζωιδάκη. Η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα παραδοσιακό γλέντι, όπου οι ομογενείς υποδέχθηκαν τον λυράρη με εκδηλώσεις ενθουσιασμού, ρίχνοντας δολάρια στα πόδια του κατά τη διάρκεια των τραγουδιών.
