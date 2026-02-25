Η μαντινάδα του Ζωιδάκη που έβαλε φωτιά στην Αστόρια

Το Κρητικό Σπίτι στην Αστόρια φιλοξένησε το περασμένο Σάββατο εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών Νέας Υόρκης «Ομόνοια», με προσκεκλημένο τον καλλιτέχνη Νίκο Ζωιδάκη. Η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα παραδοσιακό γλέντι, όπου οι ομογενείς υποδέχθηκαν τον λυράρη με εκδηλώσεις ενθουσιασμού, ρίχνοντας δολάρια στα πόδια του κατά τη διάρκεια των τραγουδιών.

