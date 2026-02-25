Το κοντοσούβλι των 100 μέτρων που έγινε viral – Χρειάστηκαν 200 κιλά κρέας!
1οο μέτρα και 200 κιλά κρέας ήταν το μυστικό της επιτυχίας που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και στήθηκε φέτος στη Σκάρφεια Φθιώτιδας
Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων της Φθιώτιδας βρέθηκε φέτος η Σκάρφεια, όπου ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό παραδοσιακό γλέντι με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες ποσότητες φαγητού και τη μαζική συμμετοχή επισκεπτών. Το στοιχείο που έκλεψε την παράσταση και αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν της περιοχής για το φετινό τριήμερο ήταν το κοντοσούβλι-μαμούθ, το οποίο ξεπέρασε σε μήκος τα 100 μέτρα.
