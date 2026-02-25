Το κοντοσούβλι των 100 μέτρων που έγινε viral – Χρειάστηκαν 200 κιλά κρέας!

1οο μέτρα και 200 κιλά κρέας ήταν το μυστικό της επιτυχίας που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και στήθηκε φέτος στη Σκάρφεια Φθιώτιδας

Newsbomb

Το κοντοσούβλι των 100 μέτρων που έγινε viral – Χρειάστηκαν 200 κιλά κρέας!
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων της Φθιώτιδας βρέθηκε φέτος η Σκάρφεια, όπου ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό παραδοσιακό γλέντι με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες ποσότητες φαγητού και τη μαζική συμμετοχή επισκεπτών. Το στοιχείο που έκλεψε την παράσταση και αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν της περιοχής για το φετινό τριήμερο ήταν το κοντοσούβλι-μαμούθ, το οποίο ξεπέρασε σε μήκος τα 100 μέτρα.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ορμπάν κατηγορεί το Κίεβο για σαμποτάζ και αναπτύσσει στρατό για τη φύλαξη ενεργειακών υποδομών

23:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Τα ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη πίσω από το πρόβλημα με τις κάρτες επιδομάτων

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Η μαντινάδα του Ζωιδάκη που έβαλε φωτιά στην Αστόρια

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κλειστός επ' αόριστον ο δρόμος στην Κλεισούρα μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις

23:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε η υπουργός πολιτισμού - Θέτει υποψηφιότητα για τον δήμο του Παρισιού

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ιορδανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ - Επισκέφθηκαν παιδιά πρόσφυγες από τη Γάζα και τη Συρία

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Τράπεζα της Ελβετίας «έλαβε μέτρα» για να προστατέψει πελάτες της από τα αρχεία Έπσταϊν

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πάνω από 1.700 Αφρικανοί πολέμουν για λογαριασμό της Ρωσίας - «Τους εξαπατούν», λέει το Κίεβο

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θαλάσσια ρύπανση σε μαρίνα του δήμου Κασσάνδρας - Διέρρευσαν 150 λίτρα βενζίνης

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο ΕΚΑΒ: Νεκρός 49χρονος οδηγός ασθενοφόρου στην Άρτα

22:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πτολεμαΐδα: 30χρονος αποπειράθηκε να φιλήσει ανήλικη

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Το κοντοσούβλι των 100 μέτρων που έγινε viral – Χρειάστηκαν 200 κιλά κρέας!

22:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των 16 διαρρηκτών που «ρήμαζαν» σπίτια και οχήματα - Ξεπερνά τα 120.000 η λεία

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τεράστια ανατροπή και πρόκριση η Αταλάντα!

22:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (73-73κ.α., 82-82α' παρ.): Έχασε τις ευκαιρίες του, τον τιμώρησε ο Γκος

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι πριν τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Επτά τουρκικές παραβιάσεις και τέσσερις παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

21:58ΕΛΛΑΔΑ

9χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων

19:32LIFESTYLE

Γιώτα Φέστα: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον άντρα έπαθε υστερική κρίση»

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος που απουσίαζε από εφημερία όταν εισήχθη βρέφος με μηνιγγίτιδα

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο ΕΚΑΒ: Νεκρός 49χρονος οδηγός ασθενοφόρου στην Άρτα

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague ο Λεσόρ, εκτίει με Παρί

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

23:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν: Πάνω από 2.000 κινεζικά πλοία κοντά στην Ιαπωνία

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ