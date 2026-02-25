Το κοντοσούβλι των 100 μέτρων που έγινε viral – Χρειάστηκαν 200 κιλά κρέας!

Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων της Φθιώτιδας βρέθηκε φέτος η Σκάρφεια, όπου ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό παραδοσιακό γλέντι με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες ποσότητες φαγητού και τη μαζική συμμετοχή επισκεπτών. Το στοιχείο που έκλεψε την παράσταση και αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν της περιοχής για το φετινό τριήμερο ήταν το κοντοσούβλι-μαμούθ, το οποίο ξεπέρασε σε μήκος τα 100 μέτρα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας