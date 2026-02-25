Στην Ιορδανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ - Επισκέφθηκαν παιδιά πρόσφυγες από τη Γάζα

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν σήμερα την Ιορδανία όπου επισκέφθηκαν τον καταυλισμό των Σύρων προσφύγων του Ζαατάρι και μικρά παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας που νοσηλεύονται στο Αμάν.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ «συναντήθηκαν με νεαρούς πρόσφυγες και συμμετείχαν με τα παιδιά σε δραστηριότητες σχετικές με το ποδόσφαιρο, την τέχνη και τη μουσική», ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντας την είδηση με φωτογραφίες.

We were honoured to welcome the Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan, to @ZaatariCamp.



They met young @refugees at @Questscope's youth centre and joined children in football, art, and music - an uplifting moment for the refugee community.#WithRefugees pic.twitter.com/u8wiQ5GcNK — UNHCR Jordan (@UNHCRJordan) February 25, 2026

Ο τεράστιος καταυλισμός Ζαατάρι απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αμάν. Λειτουργεί από το 2012, έναν χρόνο αφότου ξέσπασε ο εμφύλιος στη Συρία και σήμερα φιλοξενεί περίπου 45.000 πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από το 2011 η Ιορδανία φιλοξένησε περίπου 680.000 Σύρους καταγεγραμμένους ως πρόσφυγες. Το βασίλειο ωστόσο λέει ότι δέχτηκε 1,3 εκατομμύριο Σύρους. Περίπου 200.000 επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, στα τέλη του 2024.

Ο Χάρι και η Μέγκαν, που ήταν προσκεκλημένοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συναντήθηκαν επίσης σε ένα νοσοκομείο του Αμάν με μικρά παιδιά που απομακρύνθηκαν για ιατρικούς λόγους από τη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα που καταστράφηκε κατά τα δύο χρόνια του πολέμου με το Ισραήλ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, σε νοσοκομείο του Αμμάν της Ιορδανίας, στις 25 Φεβρουαρίου 2026. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μέσω ΑΡ

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους Τύπου του ζεύγους, η διήμερη επίσκεψη «επικεντρώνεται στην ανθρωπιστική βοήθεια σε ό,τι αφορά την υγεία, κυρίως την ψυχική, καθώς και τη στήριξη στις ευάλωτες κοινότητες που πλήττονται από συγκρούσεις και εκτοπίσεις».

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου δήλωσε ότι στόχος του είναι «να ευαισθητοποιήσει το κοινό, να περιορίσει το στίγμα και να ενισχύσει τη στήριξη για όλους τους ανθρώπους», αναφερόμενος στις δράσεις που αναλαμβάνει η φιλανθρωπική οργάνωσή του, η Archewell Foundation.

