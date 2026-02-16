Ο «Ρον» του «Χάρι Πότερ» μιλά για την «σκοτεινή πλευρά» της πατρότητας

Ο Rupert Grint άφησε για λίγο στην άκρη τη «μαγεία» του Ron Weasley από το «Harry Potter» και μίλησε ωμά για τη «σκοτεινή» πλευρά της πατρότητας — λίγο μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με τη σύντροφό του Georgia Groome.

Ο Rupert Grint / AP

Ο 37χρονος ηθοποιός είναι πατέρας της πεντάχρονης Wednesday και της 10 μηνών Goldie. Και μπορεί οι οικογενειακές του στιγμές να μοιάζουν γλυκές στα social media, όμως η πραγματικότητα, όπως παραδέχεται, είναι πολύ πιο σκληρή.

https://www.instagram.com/p/CY_fSiWMkSl/

Μιλώντας στο «The Hollywood Reporter» ο Grint εξομολογήθηκε: «Ο φόβος για τους κινδύνους, μήπως το μωρό χτυπήσει, μήπως κάτι δεν είναι φυσιολογικό… Το είχα έντονα με τη Wednesday. Οι πρώτοι μήνες μπορεί να είναι αρκετά απομονωτικοί. Είναι τρομερό συναίσθημα, ενώ θα έπρεπε να είναι το πιο υπέροχο πράγμα. Μπορεί να γίνει αρκετά τραυματικό».

https://www.instagram.com/p/DI9fWIGNf7T/

Ο Rupert Grint και η Georgia Groome είναι μαζί από το 2011, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Glamour, ο ηθοποιός είχε περιγράψει τη σύντροφό του ως «την καλύτερή του φίλη», προσθέτοντας ότι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και αυτό είναι που κάνει την σχέση τους να λειτουργεί.

Πίσω από τις χαριτωμένες αναρτήσεις, ο ο 37χρονος ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αγωνίες του ως πατέρας. Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight είχε παραδεχτεί πως το πρώτο βράδυ μετά τη γέννηση της κόρης του ήταν «τρομακτικό», καθώς δεν μπορούσε να κοιμηθεί και έλεγχε συνεχώς αν ανέπνεε. «Ο ύπνος για μένα ήταν πάντα κάτι αγχωτικό. Όταν ήμουν παιδί, άκουγα συχνά “πέθανε στον ύπνο του” και το συνέδεσα με κάτι επικίνδυνο», είχε εξηγήσει.

Ο Rupert Grint / AP

Σήμερα, ο ηθοποιός παραδέχεται πως η πατρότητα άλλαξε ριζικά την οπτική του. Δεν είναι πια μόνο ρόλοι και πρεμιέρες — είναι φόβοι, ευθύνες και μια αγάπη που, όπως λέει, σε μεταμορφώνει. «Σου δίνει μια βαθύτερη κατανόηση του τι μπορεί να σημαίνει η απώλεια για μια οικογένεια. Είναι κάτι αδιανόητο», πρόσθεσε, μιλώντας στο «The Hollywood Reporter».

