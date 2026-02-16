Αντζελίνα Τζολί: Το όνειρό της για μια ζωή μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ γίνεται πραγματικότητα

Μέσα στο καλοκαίρι η διάσημη ηθοποιός ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, μακριά από την λάμψη του Χόλιγουντ

Η Αντζελίνα Τζολί
AP
Το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή της Αντζελίνα Τζολί φαίνεται πως γράφεται μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ — και αυτή τη φορά, με απόλυτη συνείδηση.

Η 50χρονη σταρ περίμενε υπομονετικά τα δίδυμα παιδιά της, την Βίβιαν και τον Νοξ, να ενηλικιωθούν πριν κάνει το μεγάλο βήμα που σχεδίαζε εδώ και χρόνια: να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, «ποτέ δεν ήθελε να ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, όμως οι ρυθμίσεις επιμέλειας με τον Μπραντ Πιτ δεν της άφηναν περιθώρια», είχε αναφέρει στο μέσο πρόσωπο από το περιβάλλον της ηθοποιού.

Italy Rome Film Fest Couture Red Carpet

Η Αντζελίνα Τζολί / AP

Στις 12 Ιουλίου, τα μικρότερα από τα έξι παιδιά της κλείνουν τα 18 — και όλα δείχνουν πως αυτό είναι το προσωπικό της countdown για μια νέα αρχή. «Κοιτάζει ήδη διάφορες τοποθεσίες στο εξωτερικό. Θα είναι πολύ χαρούμενη όταν μπορέσει να φύγει από το Λος Άντζελες», αναφέρει το ίδιο πρόσωπο.

Για την Τζολί, η απόφαση δεν έχει να κάνει με πολυτέλεια, αλλά με προτεραιότητες που έχει αποφασίσει να βάλει στη ζωή της.

Όπως είχε δηλώσει η ηθοποιός στο «The Hollywood Reporter» το 2024: «Όταν έχεις μεγάλη οικογένεια, θέλεις ιδιωτικότητα, ηρεμία, ασφάλεια». Και συμπλήρωσε με νόημα πως η «ανθρωπιά που βρήκα σε άλλα μέρη του κόσμου δεν είναι αυτή με την οποία μεγάλωσα εδώ».

Pax Jolie-Pitt,Angelina Jolie,Zahara Jolie,Maddox Jolie-Pitt

Απο αριστερά προς δεξιά: Ο Pax Jolie-Pitt, η Angelina Jolie, η Zahara Jolie και ο Maddox Jolie-Pitt / AP

Στα άμεσα σχέδιά της; Πολύς χρόνος στην Καμπότζη— μια χώρα που δεν είναι απλώς αγαπημένος προορισμός, αλλά κομμάτι της ταυτότητάς της. Η διάσημη ηθοποιός υιοθέτησε εκεί το 2002 τον πρωτότοκο γιο της, Μάντοξ, μια εμπειρία που, όπως είχε εξομολογηθεί στην ιταλική Vogue, της άλλαξε τη ζωή. «Η Καμπότζη με έκανε να συνειδητοποιήσω το προσφυγικό ζήτημα, να ασχοληθώ με τις διεθνείς υποθέσεις και να συνεργαστώ με την UNHCR. Πάνω απ’ όλα, με έκανε μητέρα».

Ακολούθησαν οι υιοθεσίες της Ζαχάρα και του Παξ, ενώ με τον Μπραντ Πιτ απέκτησε και τρία βιολογικά παιδιά — την Σάιλοχ και τα δίδυμα Βίβιαν και Νοξ. Σήμερα, στα 50 της, η Τζολί ξεκαθαρίζει πως η επιλογή της υιοθεσίας δεν ήταν ποτέ θέμα εικόνας ή δημοσιότητας, αλλά μια βαθιά προσωπική απόφαση.

Angelina Jolie, Zahara, Brad Pitt, Maddox

Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt με τον Maddox και τη Zahara / AP

«Όταν μεγάλωνα, ήθελα να υιοθετήσω, γιατί ήξερα πως υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν γονείς», είχε δηλώσει η Αντζελίνα Τζολί στο Vanity Fair το 2008. «Δεν είναι ανθρωπισμός με την έννοια της θυσίας. Δεν το βλέπω ως θυσία. Είναι δώρο. Είμαστε όλοι τυχεροί που έχουμε ο ένας τον άλλον».

Η κοσμοθεωρία της, διαμορφωμένη μέσα από σύνορα που δεν την περιόρισαν ποτέ, επηρεάζει πλέον και τον τρόπο που βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Σεπτέμβριο, στο «San Sebastián Film Festival» στην Ισπανία, δεν μάσησε τα λόγια της. Σύμφωνα με το Variety, δήλωσε σε συζήτηση πάνελ: «Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω».

Angelina Jolie

Η Angelina Jolie / AP

Η ίδια εξήγησε πως πάντα ένιωθε πολίτης του κόσμου — «η οικογένειά μου είναι διεθνής, οι φίλοι μου, η ζωή μου». «Οτιδήποτε διχάζει ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες οποιουδήποτε, το θεωρώ πολύ επικίνδυνο», ξεκαθάρισε.

Για την Jolie, η μητρότητα, ο ακτιβισμός και η παγκόσμια ταυτότητα δεν είναι ξεχωριστά κεφάλαια. Είναι το ίδιο αφήγημα — και ίσως ο λόγος που το επόμενο σπίτι της να μην βρίσκεται πια στην Αμερική.

