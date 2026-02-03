Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ «έγραψε ιστορία» στα Όσκαρ, πολύ πριν το «EGOT»

Ο βραβευμένος με 3 Όσκαρ σκηνοθέτης κατάφερε να μπει στο εκλεκτό «κλαμπ» του Χόλιγουντ, ωστόσο είχε «μιλήσει» με την ιστορία πολλά χρόνια πριν...

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ «έγραψε ιστορία» στα Όσκαρ, πολύ πριν το «EGOT»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ

AP
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ολοκλήρωσε την πολυαναμενόμενη πορεία του προς το «EGOT» το βράδυ της Κυριακής (1/2), κατακτώντας το πρώτο του Grammy στα κορυφαία μουσικά βραβεία — και πλέον απολαμβάνει τη δόξα της ένταξής του σε ένα από τα πιο εκλεκτά «κλαμπ» του Χόλιγουντ.

Σε ένα πανηγυρικό στιγμιότυπο που αναρτήθηκε στο Instagram της εταιρείας παραγωγής του, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης πόζαρε δίπλα σε χρυσά μπαλόνια που σχημάτιζαν τη λέξη EGOT. Ο Σπίλμπεργκ κρύφτηκε παιχνιδιάρικα πίσω από ένα λευκό μπαλόνι γεμάτο κομφετί, με τη λεζάντα να γράφει απλά: «EGOT status».

https://www.instagram.com/p/DURWCFQEoYt/

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός απέσπασε την τιμητική διάκριση όταν το ντοκιμαντέρ «Music by John Williams», στο οποίο συμμετείχε ως παραγωγός και είναι αφιερωμένο στον εμβληματικό Αμερικανό συνθέτη, κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης Μουσικής Ταινίας».

Παρότι δεν παρευρέθηκε στην τελετή, ο Σπίλμπεργκ σχολίασε το ορόσημο με δήλωση που δημοσιεύτηκε μετά τη βράβευση. «Αυτή η αναγνώριση σημαίνει τα πάντα για εμένα και για ολόκληρη την ομάδα μας», ανέφερε, ευχαριστώντας τους ψηφοφόρους των Grammy, τους συνεργάτες του, Darryl Frank και Justin Falvey, καθώς και τους συνεργάτες του από τις «Imagine» και «The Walt Disney Company».

Παράλληλα, απέτισε φόρο τιμής στον εμβληματικό συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, χαρακτηρίζοντας την επιρροή του στον πολιτισμό και τη μουσική «ανεξάντλητη» και την κληρονομιά του «ασυναγώνιστη».

Music John Williams

(Αριστερά) ο συνθέτης John Williams, (δεξιά) ο Στίβεν Σπίλμπεργκ / AP

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Laurent Bouzereau, καταγράφει τη σπουδαία καριέρα του Γουίλιαμς, ο οποίος έχει υπογράψει τη μουσική σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, όπως τα «Jaws», «E.T.», «Jurassic Park» και «Schindler’s List».

Με τη νίκη στα Grammy, ο Σπίλμπεργκ ολοκληρώνει το εντυπωσιακό σερί διακρίσεων σε τηλεόραση, μουσική, κινηματογράφο και θέατρο — ένα επίτευγμα που έχουν καταφέρει μόλις 21 καλλιτέχνες μέχρι σήμερα.

Πλέον εντάσσεται δίπλα σε θρυλικές προσωπικότητες όπως η Rita Moreno, η Audrey Hepburn, ο Mel Brooks, ο Elton John, η Whoopi Goldberg, ο John Legend, η Jennifer Hudson και η Viola Davis.

Steven Spielberg

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ / AP

Το βραβευμένο βιογραφικό του Σπίλμπεργκ εκτείνεται σε δεκαετίες κυριαρχίας στη βιομηχανία του θεάματος, με τρία Όσκαρ για τις ταινίες «Schindler’s List» (1993) και «Saving Private Ryan», καθώς και τέσσερα βραβεία Primetime Emmy. Το 2022 κατέκτησε και βραβείο Tony ως παραγωγός της θεατρικής επιτυχίας «A Strange Loop», που αναδείχθηκε Καλύτερο Μιούζικαλ.

Τον επόμενο μήνα, ο Σπίλμπεργκ, που συμμετέχει ως παραγωγός στην ταινία «Hamnet», διεκδικεί ακόμη ένα βραβείο, καθώς η ταινία είναι υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Steven Spielberg

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ / AP

Στο παρελθόν, ο εμβληματικός δημιουργός είχε ήδη γράψει ιστορία στα Όσκαρ, καθώς έγινε ο πρώτος σκηνοθέτης που προτάθηκε για Όσκαρ Σκηνοθεσίας σε έξι διαφορετικές δεκαετίες. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει παρουσία στα Όσκαρ από το 1978 έως σήμερα.

Η πρώτη του υποψηφιότητα ήρθε το 1978 με το «Close Encounters of the Third Kind», ενώ ακολούθησαν οι ταινίες «Raiders of the Lost Ark» (1982) και «E.T. the Extra-Terrestrial» (1983).

TWO OSCARS FOR SPIELBERG

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ / AP

Το πρώτο του Όσκαρ Σκηνοθεσίας το κατέκτησε το 1994 για το «Schindler’s List», ενώ επανέλαβε τον θρίαμβο το 1999 με το «Saving Private Ryan».

