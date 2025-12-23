Στίβεν Σπίλμπεργκ: Γιατί «σκοτώθηκε» με τον Μπεν Άφλεκ - Το περιστατικό στην πισίνα

Επαγγελματικές, οικογενειακές και άλλες ιστορίες περιλαμβάνει η προσωπική έχθρα του διάσημου σκηνοθέτη για τον χολιγουντιανό σταρ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Γιατί «σκοτώθηκε» με τον Μπεν Άφλεκ - Το περιστατικό στην πισίνα
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Κόκκινο πανί» είναι ο Μπεν Άφλεκ για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, εξαιτίας ενός περιστατικού στη διάρκεια ενός ξέφρενου πάρτι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το οποίο φαίνεται να κρατάει «μανιάτικο» ο διάσημος σκηνοθέτης, για περισσότερο από δύο δεκαετίες, αρνούμενος οποιαδήποτε συνεργασία με τον ηθοποιό.

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast «One Bad Movie» του Στίβεν Μπόλντουιν, ο Σπίλμπεργκ τρέφει μία προσωπική έχθρα για τον αστέρα του Χόλιγουντ και αυτή οφείλεται σε ένα περιστατικό σε μία πισίνα με ένα από τα παιδιά του σκηνοθέτη του «Ιντιάνα Τζόουνς».

Όταν ο Μπίντερ ετοίμαζε την ταινία «Man About Town», ο Σπίλμπεργκ, εξέφρασε ενδιαφέρον να τη σκηνοθετήσει.

Το σενάριο λέγεται ότι εμπνεύστηκε εν μέρει από μια πραγματική εισβολή στο σπίτι του Σπίλμπεργκ, και τα πράγματα φαινόταν να προχωρούν μέχρι που ο 53χρονος Άφλεκ συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει.

«Κλείνουμε συμφωνία ότι θα το κάνει, δίνουμε τα χέρια, θα το κάνει», θυμάται ο Μπίντερ. Αλλά τότε ο Σπίλμπεργκ απορρίπτει την ιδέα.

«Όχι, δεν μπορώ με αυτόν», φέρεται να είπε ο Σπίλμπεργκ. «Μόλις αποτύχαμε με μια ταινία μαζί του, τώρα έχει αυτή την ιστορία με την J. Lo, και έχω και άλλα προβλήματα μαζί του».

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ - ΜΠΝ ΑΦΛΕΚ

Το έργο στο οποίο πιθανότατα αναφερόταν ο σκηνοθέτης ήταν το «Gigli», η ρομαντική κωμωδία του 2003 με πρωταγωνιστές τον Άφλεκ και την Τζένιφερ Λόπεζ, που απέτυχε στα ταμεία εν μέσω του πρώτου ειδυλλίου του πρώην ζευγαριού.

Αναφορικά με τα άλλα προβλήματα, ο Μπίντερ περιέγραψε μία οικογενειακή υπόθεση, όπως του την εκμυστηρεύτηκε ο Σπίλμπεργκ.

Εκείνη την εποχή, ο Άφλεκ έβγαινε με τη βαφτισιμιά του διάσημου σκηνοθέτη, Γκουίνεθ Πάλτροου σε μία ταραχώδη σχέση που κράτησε τρία χρόνια, πριν χωρίσει οριστικά το 2000.

gwyneth-paltrow1.jpg

Σε ένα πάρτι, εμφανίστηκε ο Μπεν και σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, ο μικρός τότε γιος του τον έσπρωξε στην πισίνα με τα ρούχα. Ο ηθοποιός φέρεται να βγήκε, να σήκωσε το παιδί και να το πέταξε ξανά στην πισίνα, κάνοντάς το να κλάψει.

«Απλά δεν μου αρέσει να δουλεύω μαζί του», εξήγησε αργότερα ο Σπίλμπεργκ στον Μπίντερ. «Επιπλέον, οι δύο τελευταίες ταινίες του απέτυχαν παταγωδώς. Βρείτε κάποιον άλλο. Οποιονδήποτε εκτός από αυτόν. Είναι σαν πάγος».

Όταν ο Μπίντερ ενημέρωσε αργότερα τον Άφλεκ ότι το πρότζεκτ δεν θα πραγματοποιηθεί, ο ηθοποιός του «Good Will Hunting» υποψιάστηκε τον λόγο, λέγοντά του, «σου είπε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ότι πέταξα το παιδί του στο νερό; Αυτό συνέβη; Γι' αυτό δεν συμμετέχω στην ταινία σου;"».

Ο Μπίντερ τελικά σκηνοθέτησε ο ίδιος το «Man About Town» μετά την ακύρωση του έργου, και η ταινία κυκλοφόρησε κατευθείαν σε DVD.

Χρόνια αργότερα, ο Μπίντερ είπε ότι αστειεύτηκε με τον 'Αφλεκ για το περιστατικό στο πάρτι στην πισίνα, όταν το «Argo» κέρδισε το «Lincoln» του Spielberg στα Όσκαρ του 2013.

«Μπεν, απόψε θα μπορούσες να ρίξεις όλη την οικογένεια του Σπίλμπεργκ στην πισίνα και να τη γλιτώσεις», έγραψε σε μήνυμα στον σταρ της ταινίας «Justice League».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι όποιος διαφωνεί μαζί του δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος της Fed

20:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Sivert Bakken: Ο 27χρονος πρωταθλητής Ευρώπης στο δίαθλο βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Εκατοντάδες βικτωριανά παπούτσια ξεβράστηκαν σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 14χρονου μαθητή με αυτοσχέδιο μαχαίρι έξω από σχολείο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Υπάρχει λύση για τις ουρές χιλιομέτρων; Σύμβουλος οδικής κυκλοφορίας αναλύει στο Newsbomb - Τι προτείνει για τους εκδρομείς

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία από αγροτοκτηνοτρόφους

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT, Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Επιβάτες πηδούν από το αεροπλάνο επειδή δεν υπήρχε σκάλα – Δείτε βίντεο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή της «Νύχτας των Ευχών» λόγω καιρού αποφάσισε ο δήμος Αθηναίων

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους στο κρεβάτι των γονιών του - «Δεν μας λέει τίποτα ο πατέρας, δεν μας μιλάει», λένε συγγενείς του ζευγαριού

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα 5+1 πράγματα που πρέπει να κάνουν οι εκδρομείς πριν ξεκινήσουν την έξοδο των Χριστουγέννων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις μέχρι και 25 λεπτά

19:20LIFESTYLE

«Όχι δεν μπορώ με αυτόν»: Γιατί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ «σκοτώθηκε» με τον Μπεν Άφλεκ - Το άγνωστο περιστατικό στην πισίνα

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μαρία Συρεγγέλα προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απο παρακαμπτήριους οδούς η κίνηση των οχημάτων στον κόμβο της Νίκαιας

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 65χρονης στο Κολωνάκι που πουλούσε είδη «μαϊμού»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους στο κρεβάτι των γονιών του - «Δεν μας λέει τίποτα ο πατέρας, δεν μας μιλάει», λένε συγγενείς του ζευγαριού

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT, Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Απελπισία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας: Πλάνα από drone με τις ουρές χιλιομέτρων

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Υπάρχει λύση για τις ουρές χιλιομέτρων; Σύμβουλος οδικής κυκλοφορίας αναλύει στο Newsbomb - Τι προτείνει για τους εκδρομείς

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Εκατοντάδες βικτωριανά παπούτσια ξεβράστηκαν σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Μπλόκα αγροτών: Τι ώρα θα βρέξει στη διαδρομή Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Η πρόγνωση Καλλιάνου

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού μέχρι και 12 ημέρες - Πότε εκπνέει η προθεσμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ