Στίβεν Σπίλμπεργκ: Γιατί «σκοτώθηκε» με τον Μπεν Άφλεκ - Το περιστατικό στην πισίνα

«Κόκκινο πανί» είναι ο Μπεν Άφλεκ για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, εξαιτίας ενός περιστατικού στη διάρκεια ενός ξέφρενου πάρτι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το οποίο φαίνεται να κρατάει «μανιάτικο» ο διάσημος σκηνοθέτης, για περισσότερο από δύο δεκαετίες, αρνούμενος οποιαδήποτε συνεργασία με τον ηθοποιό.

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast «One Bad Movie» του Στίβεν Μπόλντουιν, ο Σπίλμπεργκ τρέφει μία προσωπική έχθρα για τον αστέρα του Χόλιγουντ και αυτή οφείλεται σε ένα περιστατικό σε μία πισίνα με ένα από τα παιδιά του σκηνοθέτη του «Ιντιάνα Τζόουνς».

Όταν ο Μπίντερ ετοίμαζε την ταινία «Man About Town», ο Σπίλμπεργκ, εξέφρασε ενδιαφέρον να τη σκηνοθετήσει.

Το σενάριο λέγεται ότι εμπνεύστηκε εν μέρει από μια πραγματική εισβολή στο σπίτι του Σπίλμπεργκ, και τα πράγματα φαινόταν να προχωρούν μέχρι που ο 53χρονος Άφλεκ συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει.

«Κλείνουμε συμφωνία ότι θα το κάνει, δίνουμε τα χέρια, θα το κάνει», θυμάται ο Μπίντερ. Αλλά τότε ο Σπίλμπεργκ απορρίπτει την ιδέα.

«Όχι, δεν μπορώ με αυτόν», φέρεται να είπε ο Σπίλμπεργκ. «Μόλις αποτύχαμε με μια ταινία μαζί του, τώρα έχει αυτή την ιστορία με την J. Lo, και έχω και άλλα προβλήματα μαζί του».

Το έργο στο οποίο πιθανότατα αναφερόταν ο σκηνοθέτης ήταν το «Gigli», η ρομαντική κωμωδία του 2003 με πρωταγωνιστές τον Άφλεκ και την Τζένιφερ Λόπεζ, που απέτυχε στα ταμεία εν μέσω του πρώτου ειδυλλίου του πρώην ζευγαριού.

Αναφορικά με τα άλλα προβλήματα, ο Μπίντερ περιέγραψε μία οικογενειακή υπόθεση, όπως του την εκμυστηρεύτηκε ο Σπίλμπεργκ.

Εκείνη την εποχή, ο Άφλεκ έβγαινε με τη βαφτισιμιά του διάσημου σκηνοθέτη, Γκουίνεθ Πάλτροου σε μία ταραχώδη σχέση που κράτησε τρία χρόνια, πριν χωρίσει οριστικά το 2000.

Σε ένα πάρτι, εμφανίστηκε ο Μπεν και σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, ο μικρός τότε γιος του τον έσπρωξε στην πισίνα με τα ρούχα. Ο ηθοποιός φέρεται να βγήκε, να σήκωσε το παιδί και να το πέταξε ξανά στην πισίνα, κάνοντάς το να κλάψει.

«Απλά δεν μου αρέσει να δουλεύω μαζί του», εξήγησε αργότερα ο Σπίλμπεργκ στον Μπίντερ. «Επιπλέον, οι δύο τελευταίες ταινίες του απέτυχαν παταγωδώς. Βρείτε κάποιον άλλο. Οποιονδήποτε εκτός από αυτόν. Είναι σαν πάγος».

Όταν ο Μπίντερ ενημέρωσε αργότερα τον Άφλεκ ότι το πρότζεκτ δεν θα πραγματοποιηθεί, ο ηθοποιός του «Good Will Hunting» υποψιάστηκε τον λόγο, λέγοντά του, «σου είπε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ότι πέταξα το παιδί του στο νερό; Αυτό συνέβη; Γι' αυτό δεν συμμετέχω στην ταινία σου;"».

Ο Μπίντερ τελικά σκηνοθέτησε ο ίδιος το «Man About Town» μετά την ακύρωση του έργου, και η ταινία κυκλοφόρησε κατευθείαν σε DVD.

Χρόνια αργότερα, ο Μπίντερ είπε ότι αστειεύτηκε με τον 'Αφλεκ για το περιστατικό στο πάρτι στην πισίνα, όταν το «Argo» κέρδισε το «Lincoln» του Spielberg στα Όσκαρ του 2013.

«Μπεν, απόψε θα μπορούσες να ρίξεις όλη την οικογένεια του Σπίλμπεργκ στην πισίνα και να τη γλιτώσεις», έγραψε σε μήνυμα στον σταρ της ταινίας «Justice League».



