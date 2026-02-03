Στίβεν Σπίλμπεργκ: Κέρδισε το πρώτο βραβείο Grammy και εισήλθε στο «κλαμπ EGOT»

Ο θρυλικός σκηνοθέτης κατέκτησε βραβείο στην τελετή απονομής των Grammy στο Λος Άντζελες ως παραγωγός του ντοκιμαντέρ Music By John Williams,

AP
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κέρδισε το πρώτο του βραβείο Grammy και εισήλθε στο λεγόμενο «κλαμπ EGOT», έχει δηλαδή πλέον Emmy, Grammy, Oscar και Tonny.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης κατέκτησε βραβείο στην τελετή απονομής των Grammy στο Λος Άντζελες ως παραγωγός του ντοκιμαντέρ Music By John Williams, το οποίο κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Μουσικής Ταινίας.

Η ταινία αποτελεί μια εξερεύνηση της ζωής του επί χρόνια συνθέτη και συνεργάτη του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τζον Γουίλιαμς, γνωστού για το έργο του στις ταινίες του Spielberg E.T., Jaws, Jurassic Park, Indiana Jones και Schindler’s List, μεταξύ αμέτρητων άλλων.

Αυτό σημαίνει ότι ο Σπίλμπεργκ έχει ενταχθεί στην ελίτ εκείνων με το σπουδαίο επίτευγμα, EGOT (ακρωνύμιο των μεγάλων βραβείων Emmy, Grammy, Oscar και Tony) που αποδίδεται σε όσους καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να κερδίσουν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και τα τέσσερα βραβεία.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός έχει κερδίσει πολλά Oscar και Emmy, καθώς και το βραβείο Tony του 2022 για το Καλύτερο Μιούζικαλ για την παραγωγή του A Strange Loop.

Ο Σπίλμπεργκ δεν ήταν παρών για να παραλάβει το βραβείο, αλλά ο σκηνοθέτης της ταινίας Λοράν Μπουζερό ήταν, και ευχαρίστησε τον Σπίλμπεργκ που βοήθησε να «ειπωθεί η ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες μουσικές φωνές όλων των εποχών».

Ο σκηνοθέτης αναμένεται να διεκδικήσει ένα ακόμη Όσκαρ σε λίγες εβδομάδες, ως παραγωγός του συναισθηματικού δράματος Hamnet της Κλόε Ζάο, το οποίο έχει προταθεί για πολλά βραβεία Όσκαρ.

