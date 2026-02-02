Grammy 2026: Οι 6+1 στιγμές που ξεχώρισαν στα φετινά βραβεία

Δημόσιες τοποθετήσεις, viral αγακλιές, αποκαλυπτικά look και ιστορικά ρεκόρ σε μια λαμπερή βραδιά

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Grammy 2026: Οι 6+1 στιγμές που ξεχώρισαν στα φετινά βραβεία
Η 68η τελετή απονομής των Grammy 2026 , πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2026, στο Λος Άντζελες και ήταν γεμάτη στιγμές που συζητήθηκαν έντονα - από πολιτικά μηνύματα μέχρι ιστορικά ρεκόρ και απρόσμενες νίκες.

Η viral αγκαλιά και η μουσική που ενώνει

Μία από τις εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Χάρι Στάιλς απένειμε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στον Bad Bunny, με τους δύο καλλιτέχνες να ανταλλάσσουν μια θερμή αγκαλιά επί σκηνής.

Η σκηνή έγινε αμέσως viral, με πολλούς να σχολιάζουν ότι η μουσική λειτουργεί ως κοινός τόπος που ενώνει τους καλλιτέχνες και πως ξεπερνά προσωπικά παρελθόντα, όπως το κοινό παρελθόν του Στάιλς και του Bad Bunny με την Κένταλ Τζένερ.

Χάιντι Κλουμ και το κίνημα της «αποκαλυπτικής μόδας»

Το φετινό κόκκινο χαλί των Grammy δεν ήταν μόνο μουσική υπόθεση καθώς πρωταγωνίστησε και η μόδα. Η Χάιντι Κλουμ ξεχώρισε με μια τολμηρή εμφάνιση που σχολιάστηκε ευρέως, αντιπροσωπεύοντας ένα γενικότερο trend «αποκαλυπτικών» εμφανίσεων.

Καλλιτέχνες όπως η Chappell Roan,

η Ciara Miller

και η Addison Rae,

επέλεξαν looks που τόνισαν την αισθητική αυτή στο κόκκινο χαλί, αποτελώντας κάποιες από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις στα φετινά βραβεία.

Ιστορικό ρεκόρ για τον Kendrick Lamar

Ο Kendrick Lamar επιβεβαίωσε τη θέση του στην ιστορία της μουσικής, κερδίζοντας πέντε βραβεία στη φετινή τελετή, ανάμεσά τους το Record of the Year για το Luther με την SZA.

Με αυτή τη συγκομιδή βραβείων, φτάνει στα 27 βραβεία Grammy συνολικά - ξεπερνώντας τον Jay-Z - ως ο πιο πολυβραβευμένος ράπερ στην ιστορία των Grammy.

Το Sinners κατακτά και τα Grammy

Η ταινία Sinners κατάφερε να ξεχωρίσει, κερδίζοντας δύο βραβεία Grammy για το soundtrack της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσίας της όχι μόνο στις κινηματογραφικές διοργανώσεις, αλλά και στη μουσική σκηνή.

Η μουσική της ταινίας, που έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές για την ατμόσφαιρα και τη συμβολή της στη δραματουργία του έργου, αναγνωρίστηκε σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, ενισχύοντας τη θέση του Sinners ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα projects της χρονιάς.

Δαλάι Λάμα: Πρώτο Grammy σε ηλικία 90 ετών

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές της βραδιάς ήταν η πρώτη Grammy νίκη του Δαλάι Λάμα, σε ηλικία 90 ετών. Ο πνευματικός ηγέτης τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερη Ηχογράφηση Audiobook, Αφήγησης και Storytelling για το έργο Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama, τιμώντας τη συνεισφορά του στη μουσική και τον λόγο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το βραβείο παρέλαβε ο Καναδοαμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης Rufus Wainwright και μετέφερε το μήνυμα της παγκόσμιας ειρήνης.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Θιβετιανός πνευματικός ηγέτης αφιέρωσε τη διάκριση στην ειρήνη, τη συμπόνια και την παγκόσμια ενότητα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της πνευματικότητας και της τέχνης ως γέφυρες επικοινωνίας σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις και διχασμούς.

Έντονες πολιτικές τοποθετήσεις κατά της ICE

Η πολιτική διάσταση κυριάρχησε στο φετινό show, με πολλούς καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν τη σκηνή για να μιλήσουν κατά της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ και του οργανισμού ICE. Ο Bad Bunny, κατά την αποδοχή του βραβείου «Best Música Urbana Album», άνοιξε την ομιλία του με το σύνθημα «ICE out», ζητώντας να αντιμετωπιστούν με ανθρωπιά οι μετανάστες και να υπερισχύσει η αγάπη έναντι του μίσους.

Η Μπίλι Άιλις χρησιμοποίησε τη νίκη της στο Song of the Year για το Wildflower για να δηλώσει ότι «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη».

H Olivia Dean, στην ομιλία της ως Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνης, τόνισε την σημασία των μεταναστών και της γενιάς της.

Ένα Grammy σιωπής και μυστηρίου

Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ανήκε στον Gesaffelstein, ο οποίος κέρδισε το πρώτο του Grammy στην κατηγορία Best Remixed Recording για το remix του στο «Abracadabra» της Lady Gaga.

Πιστός στο μινιμαλιστικό και σκοτεινό του ύφος, ο Γάλλος παραγωγός ανέβηκε στη σκηνή χωρίς να εκφωνήσει λόγο, φορώντας τη χαρακτηριστική μαύρη μάσκα και τα γάντια του, κάνοντας μια υπόκλιση και στέλοντας ένα φιλί προς το κοινό.

