Κίνα: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στο Θιβέτ - «Προτεραιότητα η θρησκευτική αρμονία»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μίλησε υπέρ της ενότητας κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψης στο Θιβέτ την Τετάρτη (20/08), εμφανιζόμενος ενώπιον 20.000 ανθρώπων για να σηματοδοτήσει τα 60 χρόνια από τη δημιουργία της αυτόνομης περιοχής από την Κίνα μετά την προσάρτησή της από το Πεκίνο.

Στην δεύτερη μόνο προεδρική επίσκεψή του στην αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή, ο Σι επαίνεσε την τοπική κυβέρνηση για «την εντατική μάχη που δίνει κατά του αποσχιστισμού» - μια αναφορά στην πολυετή αντίσταση του Θιβέτ στο Πεκίνο.

Η επίσκεψη στη Λάσα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα υγείας στον 72χρονο, υποδηλώνει την επιθυμία του να επιβάλει την εξουσία του στην περιοχή.

Στα δημοσιευμένα σχόλιά του δεν αναφέρθηκε ο Δαλάι Λάμα, ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ που ζει εξόριστος στην Ινδία από το 1959, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του.

«Για να κυβερνήσουμε, να σταθεροποιήσουμε και να αναπτύξουμε το Θιβέτ, πρώτιστη προτεραιότητα είναι η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, η εθνοτική ενότητα και η θρησκευτική αρμονία», τόνισε, σύμφωνα με επίσημη σύνοψη της ομιλίας του.

Η επίσκεψη του 72χρονου ηγέτη έγινε δύο μήνες μετά τη δήλωση του Δαλάι Λάμα ότι η διαδοχή του θα αποφασιστεί από το δικό του γραφείο και όχι από το Πεκίνο — θέση που η κινεζική ηγεσία απορρίπτει, υποστηρίζοντας πως μόνο εκείνη έχει την αρμοδιότητα να ορίσει τον διάδοχο.

Διαμαρτυρία για το Θιβέτ στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Markus Schreiber) AP

Το κινεζικό κράτος επιμένει πως το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του Θιβέτ έχει βελτιωθεί σημαντικά υπό την κυριαρχία του, απορρίπτοντας τις καταγγελίες οργανώσεων για καταστολή θρησκευτικών ελευθεριών και περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο Λάσα, ο Σι ενθάρρυνε την ενίσχυση οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών με την υπόλοιπη Κίνα, την προώθηση της εθνικής γλώσσας και την αυστηρότερη ρύθμιση των «θρησκευτικών υποθέσεων», ζητώντας να προσαρμοστεί ο Θιβετιανός Βουδισμός «στη σοσιαλιστική κοινωνία».

Η επίσκεψη συνέπεσε με την έναρξη κατασκευής του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο, στον ποταμό Γιαρλούνγκ Τσανγκπό. Το έργο, κόστους 1,2 τρισ. γουάν (167 δισ. δολαρίων), αναμένεται να παράγει τριπλάσια ενέργεια από το φράγμα των Τριών Φαραγγιών, αλλά έχει προκαλέσει ανησυχίες σε Ινδία και Μπανγκλαντές για πιθανή εκτροπή ή έλεγχο της ροής των υδάτων.

