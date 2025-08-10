Η Κίνα κατασκευάζει στο Θιβέτ το μεγαλύτερο φράγμα στον κόσμο - Ανησυχία από Ινδία και Μπαγκλαντές

Ένα παγκόσμιο ρεκόρ θα μπορούσε σύντομα να καταρριφθεί στον ενεργειακό τομέα. Το φράγμα των Τριών Φαραγγιών της Κίνας, που χτίστηκε κατά μήκος του ποταμού Γιανγκτσέ, είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο και ισχυρότερο στον κόσμο.

Ωστόσο, η Κίνα ξεκίνησε επίσημα την κατασκευή ενός νέου φράγματος που υπόσχεται να είναι τρεις φορές ισχυρότερο: το φράγμα Μοτούο. Κατασκευασμένο στο νοτιοανατολικό Θιβέτ, θα έχει χωρητικότητα 60 γιγαβάτ, ισοδύναμη με ολόκληρο τον πυρηνικό στόλο της Γαλλίας.

Αυτό το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τουλάχιστον δέκα χρόνια, αποτελεί σύμβολο του «κινεζικού υδροηλεκτρικού γιγαντισμού», σύμφωνα με έναν γεωπολιτικό εμπειρογνώμονα που έδωσε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα lesechos. Το κόστος ανέρχεται περίπου σε 145 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Πεκίνο έχει θέσει το φράγμα Motuo ως προτεραιότητα για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της Κίνας και την απελευθέρωση της χώρας από την εξάρτησή της από τον άνθρακα (σχεδόν 61% του ενεργειακού της μείγματος το 2023).

Το έργο, ωστόσο, έχει προκαλέσει αρκετές ανησυχίες, ακόμη και διπλωματική σύγχυση. Το μελλοντικό φράγμα θα κατασκευαστεί κατά μήκος του ποταμού Γιαρλούνγκ Τσάνγκπο, ο οποίος συνεχίζει μέσα από την Ινδία (με το όνομα Βραχμαπούτρα) και το Μπαγκλαντές (όπου ονομάζεται Τζαμούνα).

Και τα δύο κράτη παρατηρούν με μεγάλη ανησυχία αυτή τη νέα δομή, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει στην Κίνα έναν «υδραυλικό μοχλό» και, κατά συνέπεια, τον έλεγχο της ροής ενός ποταμού που, στη χώρα τους, αποτελεί πηγή νερού για εκατομμύρια κατοίκους και για τη γεωργία.