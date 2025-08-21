ΗΠΑ: Ναύτης του πολεμικού ναυτικού καταδικάστηκε για κατασκοπεία - Πούλησε μυστικά στην Κίνα

Ο 25χρονος Jinchao Wei έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία

ΗΠΑ: Ναύτης του πολεμικού ναυτικού καταδικάστηκε για κατασκοπεία - Πούλησε μυστικά στην Κίνα

Το πλοίο USS Essex που υπηρετούσε ο καταδικασμένος για κατασκοπεία 

U.S. Justice Department
Ένας ναύτης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια καταδικάστηκε για κατασκοπεία επειδή πούλησε μυστικά σε έναν Κινέζο πράκτορα που τον στρατολόγησε μέσω των κοινωνικών μέσων.

Ο 25χρονος Jinchao Wei καταδικάστηκε για έξι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κατασκοπεία, συνωμοσία για την τέλεση κατασκοπείας και παράνομη εξαγωγή απόρρητων δεδομένων σχετικά με πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Οι ενέργειες του κατηγορουμένου αποτελούν προδοσία της εμπιστοσύνης που του είχε δοθεί ως μέλος του αμερικανικού στρατού», δήλωσε ο αμερικανός εισαγγελέας Adam Gordon σε ανακοίνωση μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας.

«Με την πώληση στρατιωτικών μυστικών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έναντι μετρητών, έθεσε σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή των συναδέλφων του ναυτικών, αλλά και την ασφάλεια ολόκληρης της χώρας και των συμμάχων μας».

Ο Wei, επίσης γνωστός ως Patrick Wei, συνελήφθη τον Αύγουστο του 2023 με την κατηγορία της κατασκοπείας, καθώς έφτασε για να εργαστεί στο πλοίο USS Essex.

Ο Wei, ο οποίος είχε αποκτήσει αμερικανική υπηκοότητα, υπηρετούσε ως βοηθός μηχανικού, κατείχε άδεια ασφαλείας και είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με το πλοίο και άλλα πλοία του Στόλου του Ειρηνικού.

uss-essex-spy

Ο Wei κατά τη διάρκεια ανάκρισης με το FBI.

U.S. Justice Department

Κατά τη διάρκεια της δίκης που διήρκεσε μια εβδομάδα, οι εισαγγελείς παρουσίασαν αποδεικτικά στοιχεία, όπως τηλεφωνικές συνομιλίες, ηλεκτρονικά μηνύματα και ηχητικά μηνύματα που ο Wei είχε ανταλλάξει με τον Κινέζο χειριστή του.

Ο Wei αποκαλούσε τον Κινέζο σύνδεσμό του «Μεγάλο Αδελφό Andy» και συμμορφωνόταν με τα αιτήματα να κρατήσει μυστική τη σχέση τους, χρησιμοποιώντας πολλαπλές κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να επικοινωνεί και να δέχεται πληρωμές. Ο Wei χρησιμοποιούσε επίσης έναν νέο υπολογιστή και τηλέφωνο που του παρείχε ο χειριστής του.

Πώληση μυστικών για χρήματα

Μια ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Wei και της μητέρας του παρουσιάστηκε για να δείξει ότι ο Wei καταλάβαινε ότι διαπράττει κατασκοπεία.

«Άλλοι Κινέζοι που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προσπαθούν ακόμα να βρουν τρόπους να βγάλουν επιπλέον χρήματα και οδηγούν ταξί. Εγώ, από την άλλη, απλώς διαρρέω μυστικά», έγραψε ο Wei στη μητέρα του.

Αυτή απάντησε: «Μπράβο

Ο Wei προσεγγίστηκε από έναν Κινέζο πράκτορα τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία απόκτησης της αμερικανικής υπηκοότητας.

Προσλήφθηκε από τον Κινέζο αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ο οποίος αρχικά παρουσιάστηκε ως λάτρης του ναυτικού που εργαζόταν για την κρατική China Shipbuilding Industry Corporation.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο Wei έστειλε φωτογραφίες και βίντεο του Essex, ενημέρωσε τον αξιωματικό για τη θέση διαφόρων πλοίων του Ναυτικού και περιέγραψε τα αμυντικά όπλα που υπήρχαν στο Essex. Περιέγραψε επίσης προβλήματα με το πλοίο του και άλλα πλοία που είχαν τη βάση τους εκεί.

uss-essex-spy-μηνυματα

Η επικοινωνία του Wei με τη μητέρα του.

U.S. Justice Department

Σε αντάλλαγμα για αυτές τις πληροφορίες, ο Κινέζος αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών πλήρωσε στον Wei περισσότερα από 12.000 δολάρια σε διάστημα 18 μηνών. Ο Wei αναμένεται να καταδικαστεί την 1η Δεκεμβρίου και ενδέχεται να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη.

Ο Wei συνελήφθη το 2023 μαζί με τον υποπλοίαρχο Wenheng Zhao, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι δέχτηκε περισσότερα από 14.800 δολάρια για την αποστολή ευαίσθητων φωτογραφιών και βίντεο σε έναν Κινέζο αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Zhao διέρρευσε «σχέδια για μια μεγάλης κλίμακας ναυτική άσκηση στον Ειρηνικό Ωκεανό, επιχειρησιακές διαταγές και διαγράμματα και σχέδια για ένα σύστημα ραντάρ εδάφους/αέρος που βρίσκεται στην Οκινάουα της Ιαπωνίας».

Ο Zhao κρίθηκε ένοχος πέρυσι και καταδικάστηκε σε 27 μήνες φυλάκιση.

