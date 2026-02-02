Grammy 2026: Η αγκαλιά του Χάρι Στάιλς και του Bad Bunny γίνεται viral στα social media

Η ξεχωριστή στιγμή των δύο καλλιτεχνών στη σκηνή των Grammy κέρδισε το κοινό και πυροδότησε σχόλια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Grammy 2026: Η αγκαλιά του Χάρι Στάιλς και του Bad Bunny γίνεται viral στα social media

Ο Χάρι Στάιλς απονέμει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στον Bad Bunny  κατά τη διάρκεια της 68ης τελετής απονομής των Grammy

Getty Images North America
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα θερμή στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή των Grammy 2026, όταν ο Χάρι Στάιλς απένειμε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στον Bad Bunny. Οι δύο καλλιτέχνες αντάλλαξαν μια αγκαλιά μπροστά στο κοινό και τις κάμερες, αποσπώντας το αυθόρμητο χειροκρότημα της αίθουσας και κερδίζοντας τις εντυπώσεις της βραδιάς.

Η εικόνα των δύο σταρ να μοιράζονται μια τόσο ανθρώπινη και αυθεντική στιγμή δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν θετικά τη μεταξύ τους χημεία και τον αμοιβαίο σεβασμό που έδειξαν on stage.

Πρωταγωνιστές στη μεγάλη βραδιά

Τόσο ο Bad Bunny όσο και ο Χάρι Στάιλς ξεχώρισαν στα Grammy 2026 για τη συνολική παρουσία και τις επαγγελματικές τους επιτυχίες.

Ο Bad Bunny αναδείχθηκε ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, κερδίζοντας το Άλμπουμ της Χρονιάς, καθώς και τα βραβεία Best Música Urbana Album και Best Global Musical Performance.

Αν και δεν εμφανίστηκε στη σκηνή για κάποια live ερμηνεία λόγω της προετοιμασίας του για το Super Bowl Halftime Show, ο παρουσιαστής Trevor Noah δεν παρέλειψε να αστειευτεί μαζί του, καταφέρνοντας μάλιστα να τον πείσει να τραγουδήσει για λίγα δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τη φράση «ICE OUT», που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χειροκροτήματα από το κοινό.

Την ίδια ώρα, ο Χάρι Στάιλς διανύει μια εξίσου δυναμική περίοδο στην καριέρα του, με την πρόσφατη κυκλοφορία του single «Aperture», προάγγελο του νέου άλμπουμ Kiss All the Time. Disco, Occasionally., που αναμένεται στις 6 Μαρτίου, πριν από τις πολυαναμενόμενες ζωντανές του εμφανίσεις, ανάμεσά τους και η 30ήμερη παρουσία του στο Madison Square Garden.

Το κοινό παρελθόν που σχολιάστηκε

Λίγο αργότερα, η στιγμή πήρε και μια πιο pop culture διάσταση, καθώς πολλοί χρήστες υπενθύμισαν ότι τόσο ο Χάρι Στάιλς όσο και ο Bad Bunny υπήρξαν στο παρελθόν σύντροφοι της Κένταλ Τζένερ. Το γεγονός αυτό πυροδότησε χιουμοριστικά σχόλια στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν τη «σύνδεση» των δύο καλλιτεχνών μέσω του διάσημου μοντέλου.

Η Κένταλ Τζένερ και ο Χάρι Στάιλς είχαν σχέση στα τέλη του 2013, η οποία, αν και σύντομη, εξελίχθηκε σε μια φιλική σχέση με τα χρόνια.

Αντίστοιχα, η σχέση της Τζένερ με τον Bad Bunny έγινε αντικείμενο συζητήσεων τον Φεβρουάριο του 2023, με το ζευγάρι να φέρεται πως χώρισε στο τέλος της ίδιας χρονιάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! «Πράσινος» ο Μούσα Σισοκό - Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

11:08ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα «βαριά» ήττα για τους Μπακς δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Όλα τα αποτελέσματα (02/02)

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ: «Γενναία» συνταγματική αναθεώρηση και ευκαιρία για σύγχρονο και άρτιο υπόδειγμα διακυβέρνησης

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας

10:55LIFESTYLE

«'Εχω να πατήσω στο σούπερ μάρκετ εδώ και 6 χρόνια» - Η δήλωση της Κιμ Καρντάσιαν και η αντίδραση της αδελφής της, Κλόε

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πιο πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης και πιο πολλά υβριδικά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νόα για αναφορά στην υπόθεση Έπσταϊν στα Grammy - Το αστείο που τον εξόργισε (Βίντεο)

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Επικίνδυνα τα πυρηνικά όπλα αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Aποκαλυπτήρια ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο Λάρισας

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τα επόμενα βήματα στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα μετά το άνοιγμα της Ράφα - «Αγκάθια» και προσδοκίες

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έπειτα από είκοσι μήνες, άνοιξε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρή ηλικιωμένη από πτώση στις εργατικές κατοικίες – Τι εξετάζει η Αστυνομία

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Φρικτός θάνατος για πρώην τραγουδίστρια του The Voice - Τη δάγκωσε δηλητηριώδες φίδι στον ύπνο της

10:19LIFESTYLE

Grammy 2026: Η αγκαλιά του Χάρι Στάιλς και του Bad Bunny γίνεται viral στα social media

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά του Καρκίνου στο Σύνταγμα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή η θερμοκρασία τον Ιανουάριο

10:07LIFESTYLE

Είπαν «Καλημέρα Ελλάδα» Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος – Νέα σελίδα για την εκπομπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρουβίκωνας: Σε λάθος εταιρία και όχι στη «Βιολάντα» η επίθεση στο Μενίδι

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Επικίνδυνα τα πυρηνικά όπλα αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Βίντεο από τη μάχη του πλοιάρχου να δέσει το πλοίο στο λιμάνι εν μέσω ισχυρών ανέμων

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Καραχάλιος «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Παύλου Ντε Γκρες

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε χρόνια επαφή με τον Επστάιν - «Μου γαργαλάς το μυαλό...»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό - Κλειστά και τα δύο ρεύματα στο ύψος της Συκούλας

07:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου στη Νέα Πέραμο – Δολοφονία «βλέπει» η Αστυνομία

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε χωριό του Ηρακλείου – Στόχος σπίτι και αυτοκίνητο, γνωστός στις Αρχές ο 19χρονος δράστης

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισοδιακό «τρίτο ημίχρονο» - Το πέναλτι που οδήγησε σε εντάσεις και καταγγελίες

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Πού βρίσκεται η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ