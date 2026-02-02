Grammy 2026: Η αγκαλιά του Χάρι Στάιλς και του Bad Bunny γίνεται viral στα social media

Ο Χάρι Στάιλς απονέμει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στον Bad Bunny κατά τη διάρκεια της 68ης τελετής απονομής των Grammy

Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα θερμή στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή των Grammy 2026, όταν ο Χάρι Στάιλς απένειμε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στον Bad Bunny. Οι δύο καλλιτέχνες αντάλλαξαν μια αγκαλιά μπροστά στο κοινό και τις κάμερες, αποσπώντας το αυθόρμητο χειροκρότημα της αίθουσας και κερδίζοντας τις εντυπώσεις της βραδιάς.

Η εικόνα των δύο σταρ να μοιράζονται μια τόσο ανθρώπινη και αυθεντική στιγμή δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν θετικά τη μεταξύ τους χημεία και τον αμοιβαίο σεβασμό που έδειξαν on stage.

Hey now, hey now this is what dreams are made of. ? Will be thinking about Harry Styles and Bad Bunny hugging until further notice. ?: Getty pic.twitter.com/n8I3A1mgRu — Page Six (@PageSix) February 2, 2026

Πρωταγωνιστές στη μεγάλη βραδιά

Τόσο ο Bad Bunny όσο και ο Χάρι Στάιλς ξεχώρισαν στα Grammy 2026 για τη συνολική παρουσία και τις επαγγελματικές τους επιτυχίες.

Ο Bad Bunny αναδείχθηκε ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, κερδίζοντας το Άλμπουμ της Χρονιάς, καθώς και τα βραβεία Best Música Urbana Album και Best Global Musical Performance.

Αν και δεν εμφανίστηκε στη σκηνή για κάποια live ερμηνεία λόγω της προετοιμασίας του για το Super Bowl Halftime Show, ο παρουσιαστής Trevor Noah δεν παρέλειψε να αστειευτεί μαζί του, καταφέρνοντας μάλιστα να τον πείσει να τραγουδήσει για λίγα δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τη φράση «ICE OUT», που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χειροκροτήματα από το κοινό.

Την ίδια ώρα, ο Χάρι Στάιλς διανύει μια εξίσου δυναμική περίοδο στην καριέρα του, με την πρόσφατη κυκλοφορία του single «Aperture», προάγγελο του νέου άλμπουμ Kiss All the Time. Disco, Occasionally., που αναμένεται στις 6 Μαρτίου, πριν από τις πολυαναμενόμενες ζωντανές του εμφανίσεις, ανάμεσά τους και η 30ήμερη παρουσία του στο Madison Square Garden.

Το κοινό παρελθόν που σχολιάστηκε

Λίγο αργότερα, η στιγμή πήρε και μια πιο pop culture διάσταση, καθώς πολλοί χρήστες υπενθύμισαν ότι τόσο ο Χάρι Στάιλς όσο και ο Bad Bunny υπήρξαν στο παρελθόν σύντροφοι της Κένταλ Τζένερ. Το γεγονός αυτό πυροδότησε χιουμοριστικά σχόλια στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν τη «σύνδεση» των δύο καλλιτεχνών μέσω του διάσημου μοντέλου.

harry y benito…como estará la kendal jenner ahorita??? pic.twitter.com/V2C2dFJJ0B — ? ⋆⌂ᰔᩚ ☾ (@zaynmyaIl) February 2, 2026

Η Κένταλ Τζένερ και ο Χάρι Στάιλς είχαν σχέση στα τέλη του 2013, η οποία, αν και σύντομη, εξελίχθηκε σε μια φιλική σχέση με τα χρόνια.

Αντίστοιχα, η σχέση της Τζένερ με τον Bad Bunny έγινε αντικείμενο συζητήσεων τον Φεβρουάριο του 2023, με το ζευγάρι να φέρεται πως χώρισε στο τέλος της ίδιας χρονιάς.

