Η φετινή τελετή των  βραβείων Grammy 2026 ανέδειξε τους πρωταγωνιστές της χρονιάς, με μεγάλες διακρίσεις, έντονο ανταγωνισμό και στιγμές που ξεχώρισαν στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του κόσμου.

Grammy 2026: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη γιορτή της μουσικής – Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές
Invision
Στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκαν τα φετινά Grammy Awards 2026, με τη μουσική βιομηχανία να δίνει για ακόμη μία χρονιά το καθιερωμένο ραντεβού της στην Καλιφόρνια. Η τελετή φιλοξενήθηκε στο Crypto.com Arena, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά από το CBS, με παράλληλη προβολή μέσω της πλατφόρμας Paramount+, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο.

Τον ρόλο του παρουσιαστή ανέλαβε ο Trevor Noah, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο τιμόνι της βραδιάς, διατηρώντας χαμηλούς τόνους και αφήνοντας το βάρος στις απονομές και τις ζωντανές εμφανίσεις. Η φετινή τελετή κύλησε χωρίς απρόοπτα, με έμφαση στη μουσική και λιγότερες εντάσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

68th Annual Grammy Awards - Show
0102
Πηγή: Invision
68th Annual Grammy Awards - Show
0202
Πηγή: Invision

Τα βραβεία

Με την ανακοίνωση των δύο κορυφαίων βραβείων, Ηχογράφηση της Χρονιάς και Άλμπουμ της Χρονιάς, έπεσε και επίσημα η αυλαία της διοργάνωσης. Το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς απέσπασε το «Luther» του Kendrick Lamar με τη συμμετοχή της SZA, σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της βραδιάς. Το Άλμπουμ της Χρονιάς κατέληξε στον Bad Bunny για το DeBí TiRAR MáS FOToS, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Νωρίτερα, το Τραγούδι της Χρονιάς είχε απονεμηθεί στη Billie Eilish για το «Wildflower», ενώ η Olivia Dean αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνις, σε μία διάκριση που σχολιάστηκε ως ένδειξη ανανέωσης του θεσμού.

Από τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν συνολικά στη φετινή διοργάνωση ήταν και η Lady Gaga, με διακρίσεις στις pop και dance κατηγορίες, προσθέτοντας ακόμη ένα ισχυρό αποτύπωμα στην πορεία της στα Grammy.

68th Annual Grammy Awards - Show
0105
Πηγή: Invision
68th Annual Grammy Awards - Show
0205
Πηγή: Invision
68th Annual Grammy Awards - Show
0305
Πηγή: Invision
Lady Gaga
0405
Πηγή: Invision
Kendrick Lamar
0505
Πηγή: Invision

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία του hip hop, με τον Kendrick Lamar να συγκεντρώνει περισσότερα από ένα βραβεία, ενώ στις rock κατηγορίες ξεχώρισαν οι Turnstile και ο Yungblud. Στη R&B σκηνή, η Kehlani συγκαταλέχθηκε στα πρόσωπα της βραδιάς, ενώ στη country μουσική τα βραβεία μοιράστηκαν ανάμεσα σε καλλιτέχνες με σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια.

Ξεχωριστή θέση είχαν και οι κατηγορίες που αφορούν τη μουσική για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με το Sinners να διακρίνεται τόσο για το soundtrack όσο και για το «μουσικό κομμάτι», ενώ το Music by John Williams τιμήθηκε ως Καλύτερη Μουσική Ταινία.

Η λίστα με τους νικητές, στις βασικές κατηγορίες

Άλμπουμ της Χρονιάς (Album of the Year)

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: DeBí TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • Swag – Justin Bieber
  • Man's Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Mutt – Leon Thomas
  • Chromakopia – Tyler, The Creator

Ηχογράφηση της Χρονιάς (Record of the Year)

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Luther” – Kendrick Lamar with SZA
  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Anxiety” – Doechii
  • “Wildflower” – Billie Eilish
  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “The Subway” – Chappell Roan
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars

Τραγούδι της Χρονιάς

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Wildflower” – Billie Eilish
  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Anxiety” – Doechii
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Golden (From KPop Demon Hunters)” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • “Luther” – Kendrick Lamar with SZA
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: «Anxiety» – Doechii
  • «Love» – OK Go
  • «So Be It» – Clipse
  • «Manchild» – Sabrina Carpenter
  • «Young Lion» – Sade

Καλύτερο Pop Φωνητικό Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Mayhem – Lady Gaga
  • Swag – Justin Bieber
  • Man's Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • I've Tried Everything But Therapy [Part 2] – Teddy Swims

Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Messy” – Lola Young
  • “Daisies” – Justin Bieber
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Disease” – Lady Gaga
  • “The Subway” – Chappell Roan

Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • “Golden (From KPop Demon Hunters)” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • “Gabriela” – KATSEYE
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA feat. Kendrick Lamar

Καλύτερο Rap Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: GNX – Kendrick Lamar
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious – GloRilla
  • God Does Like Ugly – JID
  • Chromakopia – Tyler, The Creator

Καλύτερο Rap Τραγούδι

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “tv off” – Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay
  • “Anxiety” – Doechii
  • “The Birds Don't Sing” – Clipse, Pusha T & Malice feat. John Legend & Voices Of Fire
  • “Sticky” – Tyler, The Creator feat. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • “TGIF” – GloRilla

Καλύτερη Rap Ερμηνεία

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Chains & Whips” – Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
  • “Outside” – Cardi B
  • “Anxiety” – Doechii
  • “tv off” – Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay
  • “Darling, I” – Tyler, The Creator feat. Teezo Touchdown

Καλύτερη Rock Ερμηνεία

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Changes Back to the Beginning” – Yungblud
  • “Mirtazapine” – Hayley Williams
  • “Never Enough” – Turnstile
  • “The Emptiness Machine” – Linkin Park
  • “U Should Not Be Doing That” – Amyl and the Sniffers

Καλύτερο Rock Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Never Enough – Turnstile
  • Private Music – Deftones
  • I Quit – Haim
  • From Zero – Linkin Park
  • Idols – Yungblud

Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Songs of a Lost World – The Cure
  • SABLE, fABLE – Bon Iver
  • DON'T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
  • moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Καλύτερο Dance / Electronic Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: EUSEXUA – FKA twigs
  • Ten Days – Fred again..
  • Fancy That – PinkPantheress
  • Inhale / Exhale – Rüfüs du Sol
  • F*** U SKRILLEX U THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3 – Skrillex

Καλύτερη Dance Pop Ηχογράφηση

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Illegal” – PinkPantheress
  • “Just Keep Watching (From F1 The Movie)” – Tate McRae
  • “Midnight Sun” – Zara Larsson
  • “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco

Καλύτερο Latin Pop Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • BOGOTÁ DELUXE – Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Καλύτερο Συλλεκτικό Soundtrack για Οπτικοακουστικό Μέσο

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Sinners
  • A Complete Unknown
  • F1 The Album
  • KPop Demon Hunters
  • Wicked

Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικοακουστικό Μέσο

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “As Alive As You Need Me to Be” – Tron: Ares
  • “I Lied to You” – Sinners
  • “Never Too Late” – Elton John: Never Too Late
  • “Pale, Pale Moon” – Sinners
  • “Sinners” – Sinners

Καλύτερο R&B Τραγούδι

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Folded” – Kehlani
  • “Yes it Is” – Leon Thomas
  • “Overqualified” – Durand Bernarr
  • “It Depends” – Chris Brown
  • “Heart of a Woman” – Summer Walker

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Mutt – Leon Thomas
  • Beloved – Giveon
  • Why Not More? – Coco Jones
  • The Crown – Ledisi
  • Escape Room – Teyana Taylor

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Folded” – Kehlani
  • “Heart of a Woman” – Summer Walker
  • “MUTT (NPR Tiny Desk)” – Leon Thomas
  • “It Depends” – Chris Brown
  • “Yukon” – Justin Bieber

Καλύτερη Country Σόλο Ερμηνεία

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Bad As I Used to Be” – Chris Stapleton
  • “Nose on the Grindstone” – Tyler Childers
  • “Good News” – Shaboozey
  • “I Never Lie” – Zach Top
  • “Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson

Καλύτερο Country Τραγούδι

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Bitin' List” – Tyler Childers
  • “Good News” – Shaboozey
  • “I Never Lie” – Zach Top
  • “Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson
  • “A Song to Sing” – Miranda Lambert & Chris Stapleton

Καλύτερη Country Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Amen” – Shaboozey & Jelly Roll
  • “Honky Tonk Hall of Fame” – George Strait, Chris Stapleton
  • “Love Me Like You Used to Do” – Margo Price & Tyler Childers
  • “Trailblazer” – Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
  • “A Song to Sing” – Miranda Lambert & Chris Stapleton

Καλύτερο Americana Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: BIG MONEY – Jon Batiste
  • Bloom – Larkin Poe
  • Last Leaf on the Tree – Willie Nelson
  • So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle
  • Middle – Jesse Welles

Καλύτερη "Americana" Ερμηνεία

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Godspeed” – Mavis Staples
  • “Horses” – Jesse Welles
  • “That’s Gonna Leave a Mark” – Molly Tuttle
  • “Poison In My Well” – Maggie Rose & Grace Potter
  • “Boom” – Sierra Hull

Καλύτερο Μουσικό Κομμάτι για Οπτικοακουστικό Μέσο (Κινηματογράφος & Τηλεόραση)

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Sinners – Ludwig Göransson
  • The Wild Robot – Kris Bowers
  • Wicked – John Powell & Stephen Schwartz
  • Severance: Season 2 – Theodore Shapiro
  • How To Train Your Dragon – John Powell

Καλύτερη Μουσική Ταινία

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: “Music by John Williams” – John Williams
  • “Devo” – Devo
  • “Live at the Royal Albert Hall” – Raye
  • “Relentless” – Diane Warren
  • “Piece by Piece” – Pharrell Williams

Καλύτερο Άλμπουμ Μουσικού Θεάτρου

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Buena Vista Social Club
  • Death Becomes Her
  • Gypsy
  • Just In Time
  • Maybe Happy Ending

Καλύτερο "Música Urbana" Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: DeBí TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • Mixteip – J Balvin
  • FERXXO VOL. X: Sagrado – Feid
  • Naiki – Nicki Nicole
  • El Último Baile – Trueno
  • Sinfónico (En Vivo) – Yandel

Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Your Friend, Nate Bargatze – Nate Bargatze
  • What Had Happened Was... – Jamie Foxx
  • Single Lady – Ali Wong
  • PostMortem – Sarah Silverman
  • Drop Dead Years – Bill Burr

Καλύτερη Ηχογράφηση Audiobook, Αφήγησης και Storytelling

  • ΝΙΚΗΤΗΣ: Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama – Dalai Lama
  • You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli – Fab Morvan
  • Lovely One: A Memoir – Ketanji Brown Jackson
  • Into the Uncut Grass – Trevor Noah
  • Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story – Kathy Garver

