Grammy 2026: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη γιορτή της μουσικής – Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές
Η φετινή τελετή των βραβείων Grammy 2026 ανέδειξε τους πρωταγωνιστές της χρονιάς, με μεγάλες διακρίσεις, έντονο ανταγωνισμό και στιγμές που ξεχώρισαν στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του κόσμου.
Στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκαν τα φετινά Grammy Awards 2026, με τη μουσική βιομηχανία να δίνει για ακόμη μία χρονιά το καθιερωμένο ραντεβού της στην Καλιφόρνια. Η τελετή φιλοξενήθηκε στο Crypto.com Arena, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά από το CBS, με παράλληλη προβολή μέσω της πλατφόρμας Paramount+, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο.
Τον ρόλο του παρουσιαστή ανέλαβε ο Trevor Noah, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο τιμόνι της βραδιάς, διατηρώντας χαμηλούς τόνους και αφήνοντας το βάρος στις απονομές και τις ζωντανές εμφανίσεις. Η φετινή τελετή κύλησε χωρίς απρόοπτα, με έμφαση στη μουσική και λιγότερες εντάσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
Τα βραβεία
Με την ανακοίνωση των δύο κορυφαίων βραβείων, Ηχογράφηση της Χρονιάς και Άλμπουμ της Χρονιάς, έπεσε και επίσημα η αυλαία της διοργάνωσης. Το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς απέσπασε το «Luther» του Kendrick Lamar με τη συμμετοχή της SZA, σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της βραδιάς. Το Άλμπουμ της Χρονιάς κατέληξε στον Bad Bunny για το DeBí TiRAR MáS FOToS, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.
Νωρίτερα, το Τραγούδι της Χρονιάς είχε απονεμηθεί στη Billie Eilish για το «Wildflower», ενώ η Olivia Dean αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνις, σε μία διάκριση που σχολιάστηκε ως ένδειξη ανανέωσης του θεσμού.
Από τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν συνολικά στη φετινή διοργάνωση ήταν και η Lady Gaga, με διακρίσεις στις pop και dance κατηγορίες, προσθέτοντας ακόμη ένα ισχυρό αποτύπωμα στην πορεία της στα Grammy.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία του hip hop, με τον Kendrick Lamar να συγκεντρώνει περισσότερα από ένα βραβεία, ενώ στις rock κατηγορίες ξεχώρισαν οι Turnstile και ο Yungblud. Στη R&B σκηνή, η Kehlani συγκαταλέχθηκε στα πρόσωπα της βραδιάς, ενώ στη country μουσική τα βραβεία μοιράστηκαν ανάμεσα σε καλλιτέχνες με σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια.
Ξεχωριστή θέση είχαν και οι κατηγορίες που αφορούν τη μουσική για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με το Sinners να διακρίνεται τόσο για το soundtrack όσο και για το «μουσικό κομμάτι», ενώ το Music by John Williams τιμήθηκε ως Καλύτερη Μουσική Ταινία.
Η λίστα με τους νικητές, στις βασικές κατηγορίες
Άλμπουμ της Χρονιάς (Album of the Year)
- ΝΙΚΗΤΗΣ: DeBí TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man's Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, The Creator
Ηχογράφηση της Χρονιάς (Record of the Year)
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Luther” – Kendrick Lamar with SZA
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “Wildflower” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “The Subway” – Chappell Roan
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
Τραγούδι της Χρονιάς
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Wildflower” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Anxiety” – Doechii
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Golden (From KPop Demon Hunters)” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- “Luther” – Kendrick Lamar with SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marías
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
- ΝΙΚΗΤΗΣ: «Anxiety» – Doechii
- «Love» – OK Go
- «So Be It» – Clipse
- «Manchild» – Sabrina Carpenter
- «Young Lion» – Sade
Καλύτερο Pop Φωνητικό Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Mayhem – Lady Gaga
- Swag – Justin Bieber
- Man's Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- I've Tried Everything But Therapy [Part 2] – Teddy Swims
Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Messy” – Lola Young
- “Daisies” – Justin Bieber
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Disease” – Lady Gaga
- “The Subway” – Chappell Roan
Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- “Golden (From KPop Demon Hunters)” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- “Gabriela” – KATSEYE
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA feat. Kendrick Lamar
Καλύτερο Rap Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: GNX – Kendrick Lamar
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- Chromakopia – Tyler, The Creator
Καλύτερο Rap Τραγούδι
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “tv off” – Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay
- “Anxiety” – Doechii
- “The Birds Don't Sing” – Clipse, Pusha T & Malice feat. John Legend & Voices Of Fire
- “Sticky” – Tyler, The Creator feat. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- “TGIF” – GloRilla
Καλύτερη Rap Ερμηνεία
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Chains & Whips” – Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- “Outside” – Cardi B
- “Anxiety” – Doechii
- “tv off” – Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay
- “Darling, I” – Tyler, The Creator feat. Teezo Touchdown
Καλύτερη Rock Ερμηνεία
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Changes Back to the Beginning” – Yungblud
- “Mirtazapine” – Hayley Williams
- “Never Enough” – Turnstile
- “The Emptiness Machine” – Linkin Park
- “U Should Not Be Doing That” – Amyl and the Sniffers
Καλύτερο Rock Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Never Enough – Turnstile
- Private Music – Deftones
- I Quit – Haim
- From Zero – Linkin Park
- Idols – Yungblud
Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Songs of a Lost World – The Cure
- SABLE, fABLE – Bon Iver
- DON'T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
- moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Καλύτερο Dance / Electronic Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: EUSEXUA – FKA twigs
- Ten Days – Fred again..
- Fancy That – PinkPantheress
- Inhale / Exhale – Rüfüs du Sol
- F*** U SKRILLEX U THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3 – Skrillex
Καλύτερη Dance Pop Ηχογράφηση
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Illegal” – PinkPantheress
- “Just Keep Watching (From F1 The Movie)” – Tate McRae
- “Midnight Sun” – Zara Larsson
- “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
Καλύτερο Latin Pop Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Cancionera – Natalia Lafourcade
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- BOGOTÁ DELUXE – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – Karol G
- Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Καλύτερο Συλλεκτικό Soundtrack για Οπτικοακουστικό Μέσο
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Sinners
- A Complete Unknown
- F1 The Album
- KPop Demon Hunters
- Wicked
Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικοακουστικό Μέσο
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Golden” – KPop Demon Hunters
- “As Alive As You Need Me to Be” – Tron: Ares
- “I Lied to You” – Sinners
- “Never Too Late” – Elton John: Never Too Late
- “Pale, Pale Moon” – Sinners
- “Sinners” – Sinners
Καλύτερο R&B Τραγούδι
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Folded” – Kehlani
- “Yes it Is” – Leon Thomas
- “Overqualified” – Durand Bernarr
- “It Depends” – Chris Brown
- “Heart of a Woman” – Summer Walker
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Mutt – Leon Thomas
- Beloved – Giveon
- Why Not More? – Coco Jones
- The Crown – Ledisi
- Escape Room – Teyana Taylor
Καλύτερη R&B Ερμηνεία
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Folded” – Kehlani
- “Heart of a Woman” – Summer Walker
- “MUTT (NPR Tiny Desk)” – Leon Thomas
- “It Depends” – Chris Brown
- “Yukon” – Justin Bieber
Καλύτερη Country Σόλο Ερμηνεία
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Bad As I Used to Be” – Chris Stapleton
- “Nose on the Grindstone” – Tyler Childers
- “Good News” – Shaboozey
- “I Never Lie” – Zach Top
- “Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson
Καλύτερο Country Τραγούδι
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Bitin' List” – Tyler Childers
- “Good News” – Shaboozey
- “I Never Lie” – Zach Top
- “Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson
- “A Song to Sing” – Miranda Lambert & Chris Stapleton
Καλύτερη Country Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Amen” – Shaboozey & Jelly Roll
- “Honky Tonk Hall of Fame” – George Strait, Chris Stapleton
- “Love Me Like You Used to Do” – Margo Price & Tyler Childers
- “Trailblazer” – Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
- “A Song to Sing” – Miranda Lambert & Chris Stapleton
Καλύτερο Americana Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: BIG MONEY – Jon Batiste
- Bloom – Larkin Poe
- Last Leaf on the Tree – Willie Nelson
- So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle
- Middle – Jesse Welles
Καλύτερη "Americana" Ερμηνεία
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Godspeed” – Mavis Staples
- “Horses” – Jesse Welles
- “That’s Gonna Leave a Mark” – Molly Tuttle
- “Poison In My Well” – Maggie Rose & Grace Potter
- “Boom” – Sierra Hull
Καλύτερο Μουσικό Κομμάτι για Οπτικοακουστικό Μέσο (Κινηματογράφος & Τηλεόραση)
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Sinners – Ludwig Göransson
- The Wild Robot – Kris Bowers
- Wicked – John Powell & Stephen Schwartz
- Severance: Season 2 – Theodore Shapiro
- How To Train Your Dragon – John Powell
Καλύτερη Μουσική Ταινία
- ΝΙΚΗΤΗΣ: “Music by John Williams” – John Williams
- “Devo” – Devo
- “Live at the Royal Albert Hall” – Raye
- “Relentless” – Diane Warren
- “Piece by Piece” – Pharrell Williams
Καλύτερο Άλμπουμ Μουσικού Θεάτρου
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Buena Vista Social Club
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just In Time
- Maybe Happy Ending
Καλύτερο "Música Urbana" Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: DeBí TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- Mixteip – J Balvin
- FERXXO VOL. X: Sagrado – Feid
- Naiki – Nicki Nicole
- El Último Baile – Trueno
- Sinfónico (En Vivo) – Yandel
Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Your Friend, Nate Bargatze – Nate Bargatze
- What Had Happened Was... – Jamie Foxx
- Single Lady – Ali Wong
- PostMortem – Sarah Silverman
- Drop Dead Years – Bill Burr
Καλύτερη Ηχογράφηση Audiobook, Αφήγησης και Storytelling
- ΝΙΚΗΤΗΣ: Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama – Dalai Lama
- You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli – Fab Morvan
- Lovely One: A Memoir – Ketanji Brown Jackson
- Into the Uncut Grass – Trevor Noah
- Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story – Kathy Garver