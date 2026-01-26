Κένταλ Τζένερ: Πόζαρε ολόγυμνη στο κρεβάτι του σπιτιού της
Στις φωτογραφίες που ανέβασε περιλαμβάνεται και ένα καρέ στο οποίο ποζάρει εντελώς γυμνή ενώ έχει ξαπλώσει μπρούμυτα στο κρεβάτι
Η Κένταλ Τζένερ που πολλές φορές στο παρελθόν έχει αποδείξει πως δεν ντρέπεται μπροστά στο φακό, ανέβασε για ακόμη μια φορά τη θερμοκρασία με ανάρτησή της στο Instagram.
Το 30χρονο μοντέλο με τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στα social media δεν άφησε πολλά στη φαντασία, καθώς αποφάσισε να ποζάρει εντελώς γυμνή στο κρεβάτι του σπιτιού της, τρελαίνοντας τους φανς της.
Όπως είναι φυσικό η ανάρτηση της έχει συγκεντρώσει 4,4 εκατομμύρια like σε μία μόλις ημέρα, ενώ δεν λείπουν τα κολακευτικά σχόλια για το καλλίγραμμο σώμα της.
Δείτε τις φωτογραφίες:
Σχόλια
Κένταλ Τζένερ: Πόζαρε ολόγυμνη στο κρεβάτι του σπιτιού της
