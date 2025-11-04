Κένταλ Τζένερ: Το έξαλλο πάρτυ για τα 30α γενέθλιά της - «Βροχή» οι τεκίλες για την Κιμ Καρντάσιαν

Η Κένταλ Τζένερ γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια με ένα λαμπερό πάρτι, παρέα με τις αδερφές της και στενούς φίλους, εγκαινιάζοντας μια νέα δεκαετία της ζωής της.

Μάλιστα, το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Παρότι η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Ρομπ Καρντάσιαν δεν εμφανίστηκαν σε καμία φωτογραφία, η Κρις Τζένερ, η Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε Καρντάσιαν, η Κάιλι Τζένερ και η Χέιλι Μπίμπερ έδωσαν το «παρών».

https://www.instagram.com/p/DQo7OFWETG7/

Η Κιμ ανάρτησε φωτογραφίες στο Instagram από το πολυτελές πάρτι: θολά στιγμιότυπα στην παραλία, πολλά μίνι μπουκάλια από την τεκίλα «818» της Κένταλ και μια φιάλη Château Haut-Brion της χρονιάς γέννησής της.

Η Κιμ Καρντάσιαν / Instagram

https://www.instagram.com/p/DQnoTVmDDB3/

Η Κιμ σχολίασε: «Χαρούμενα 30ά γενέθλια, @kendalljenner. Εύχομαι αυτή η δεκαετία να σου φέρει την αγάπη και τη χαρά που τόσο απλόχερα δίνεις στους άλλους. Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο θα καταλάβεις ποτέ!»

Η Κλόε αφιέρωσε στη μικρή της αδελφή ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι 30. Είσαι πιο λαμπερή, γειωμένη και ο αληθινός σου εαυτός όσο ποτέ. Πάντα ζεις την αλήθεια σου, χωρίς απολογίες. Αυτό σε κάνει μοναδική».

https://www.instagram.com/p/DQno2JBDXTz/

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν δίστασε να ποζάρει προσποιούμενη ότι πίνει κατευθείαν από μπουκάλια τεκίλας, δίνοντας το κλίμα της βραδιάς. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η ίδια είχε γιορτάσει τα 45α της γενέθλια.

Σε άλλη φωτογραφία, οι Κιμ, Κάιλι, Κρις και Κλόε ποζάρουν χαμογελαστές μπροστά σε μια τεράστια σύνθεση με μπαλόνια που έγραφε: «Happy Birthday Kendall», φορώντας beachwear και σανδάλια.

Instagram

Η Κένταλ και η Κλόε απαθανατίστηκαν να γελούν και να χορεύουν στην παραλία. Η Κλόε δημοσίευσε, επίσης, ένα μεγάλο μήνυμα αγάπης: «Είσαι η πρώτη μου μικρή αγάπη, η αδελφή μου, το κομμάτι της καρδιάς μου. Θα είμαι δίπλα σου σε κάθε κεφάλαιο, σε κάθε αλλαγή, σε κάθε μαγική στιγμή».

Διαβάστε επίσης