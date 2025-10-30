Η Kim Kardashian λέει πως η προσελήνωση του 1969 ήταν… σκηνοθετημένη: «Δεν συνέβη ποτέ!»

Η Kim Kardashian ανέφερε στο πρόσφατο επεισόδιο των «The Kardashians», ότι δεν πιστεύει πως η προσελήνωση του 1969 συνέβη ποτέ.

Μάλιστα, η 45χρονη σταρ προσπάθησε να πείσει τη συμπρωταγωνίστριά της στο «All’s Fair», Sarah Paulson, να δει τα πράγματα με… άλλο μάτι.

«Σου στέλνω ήδη ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Buzz Aldrin και… τον άλλον», είπε γελώντας η Kim Kardashian, αναφερόμενη φυσικά στον Neil Armstrong. Η Paulson, με τη γνωστή της ψυχραιμία, απάντησε «Ναι, κάν’ το», καθώς η Kim άρχισε να της δείχνει παραδείγματα.

Η Kardashian συνέχισε, διαβάζοντας μία από τις δηλώσεις που τηn «βασάνισαν»:

«Αυτή η κοπέλα τον ρωτάει “Ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή;” κι εκείνος απαντά “Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν έγινε ποτέ”».

Kim Kardashian Insists the 1969 Moon Landing Was Fake: ‘It Didn't Happen' https://t.co/nTBbQDpCGG — People (@people) October 30, 2025

Με ύφος σιγουριάς, η Kim πρόσθεσε πως «τώρα που έχει μεγαλώσει, λέει την αλήθεια χωρίς να το καταλαβαίνει». Και κατέληξε: «Νομίζω πως δεν έγινε ποτέ».

Σε εξομολόγησή της στην κάμερα, η reality queen παραδέχτηκε ότι «στέλνει θεωρίες συνωμοσίας στην Sarah όλη την ώρα». Και όταν ένας παραγωγός τη ρώτησε ευθέως αν όντως πιστεύει πως ο άνθρωπος δεν περπάτησε ποτέ στη Σελήνη, εκείνη απάντησε χωρίς δισταγμό: «Δεν νομίζω ότι πήγε. Ήταν ψεύτικο».

Η Kim, μάλιστα, απαρίθμησε και τους «λόγους» πίσω από την πεποίθησή της:

«Γιατί κυματίζει η σημαία αφού δεν υπάρχει βαρύτητα; Τα παπούτσια στο μουσείο δεν ταιριάζουν με τα ίχνη στις φωτογραφίες. Και γιατί δεν φαίνονται αστέρια;»

Όταν ο παραγωγός τη ρώτησε πώς θα απαντήσει σε όσους την πουν τρελή, εκείνη απλώς χαμογέλασε: «Θα το πουν ούτως ή άλλως. Αλλά μπείτε στο TikTok — θα το δείτε κι εσείς».

