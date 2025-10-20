H «απρόσωπη» Κιμ Καρντάσιαν που έκανε τους συνεργάτες της «να κλαίνε σιωπηλά»

Η ομάδα της Καρντάσιαν σχολίασε με τον δικό της τρόπο την εμφάνισή της

H «απρόσωπη» Κιμ Καρντάσιαν που έκανε τους συνεργάτες της «να κλαίνε σιωπηλά»

Η Κιμ Καρντάσιαν φτάνει στο πέμπτο ετήσιο γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες

Invision/Jordan Strauss
Για τον κόσμο της μόδας ίσως η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν στο γκαλά του Academy Museum το βράδυ του Σαββάτου να είναι εντυπωσιακή, εκκεντρική ή να διαθέτει κάτι, που οι κοινοί θνητοί δεν μπορούν να αντιληφθούν πλήρως.

Η τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από τη συλλογή Maison Margiela Couture, ένα φόρεμα σε nude απόχρωση με κορσέ στη μέση. Ο λαιμός της καλυμμένος με πολύτιμους λίθους, αλλά και το πρόσωπό της κρυμμένο πίσω από ένα μπεζ, ημιδιάφανο κάλυμμα.

Kim Kardashian

Η Καρντάσιαν αποκάλυψε στο Variety ότι ήταν μακιγιαρισμένη κάτω από τη μάσκα και πως τελευταία στιγμή ειδοποίησε τον μακιγιέζ της.

«Έφερα αεροπορικώς τον αγαπημένο μου μακιγιέζ Μάριο [Ντεντιβάνοβιτς] από τη Νέα Υόρκη, και αυτό είναι κάτι που έγινε την τελευταία στιγμή, οπότε είμαι σίγουρη ότι δεν είναι και τόσο ευχαριστημένος με αυτό», μοιράστηκε η Καρντάσιαν.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σχεδίαζε να βγάλει τη μάσκα προσώπου μέσα στo γκαλά, ώστε να φανεί όντως η άψογη δουλειά του Ντεντιβάνοβιτς.

Kim Kardashian

Η ομάδα της Καρντάσιαν, οι Ντεντιβάνοβιτς και Άπλετον, αστειεύτηκαν σε ένα βίντεο στο Instagram : «Νιώθω ότι η δουλειά μας σήμερα μίλησε από μόνη της. Είχα αυτή τη δημιουργική διάθεση... και το πρόσωπο ήταν απίστευτο... Δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος...» σε αυτό το σημείο, έστρεψαν την κάμερα στην Καρντάσιαν, προσθέτοντας: «Μια μάσκα; Μια μάσκα;»

Ο Άπλετον πρόσθεσε στο δικό του Instagram : «Πίσω από κάθε στιγμή με μάσκα κρύβεται μια λαμπερή ομάδα που κλαίει σιωπηλά ».

https://www.instagram.com/p/DQAA-VDkf_8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

