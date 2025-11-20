ΣΚΑΪ: Νέες αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα – Τι συμβαίνει με τον Ζούλα

Μοιράζεται ξανά η «τράπουλα» και τα καθήκοντα στα στελέχη του ΣΚΑΪ, όπως καταγράφεται στο ΓΕΜΗ. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας δεν εμφανίζεται πλέον ως CEO, με τον Γιάννη Αλαφούζο να αναλαμβάνει επισήμως τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Συγκεκριμένα, στο διοικητικό συμβούλιο της 14ης Νοεμβρίου 2025, προέκυψαν οι εξής αποφάσεις: Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος θα είναι ο Κωνσταντίνος Ζούλας, Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Σπανολιός, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) ο Ιωάννης Αλαφούζος και Εντεταλμένος Σύμβουλος ο Βασίλης Κρητικός (γενικός διευθυντής. Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά στο ότι πλέον CEO είναι ο ιδιοκτήτης του ομίλου.

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας διατηρεί κρίσιμες αρμοδιότητες, χωρίς όμως τον συγκεκριμένο τίτλο. Όπως είχαμε αποκαλύψει στις 16 Οκτωβρίου, ο Κωνσταντίνος Ζούλας έχει λόγο κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης, που είναι και η βασική προτεραιότητα στην ταυτότητα του καναλιού. Παράλληλα, ήδη κάνει επαφές και συσκέψεις για την βελτίωση της ιστοσελίδας skai.gr.