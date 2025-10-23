Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Η Kim Kardashian πριν από τον γάμο του Jeff Bezos και της Lauren Sanchez στο Hotel Gritti στις 26 Ιουνίου 2025 στη Βενετία της Ιταλίας.

Η Κιμ Καρντάσιαν ανακάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια μιας μαγνητικής τομογραφίας και απέδωσε το πρόβλημα υγείας στο άγχος που της προκάλεσε το διαζύγιό της με τον Κάνιε Γουέστ. Η μεγιστάνας των SKIMS -που έκλεισε αυτή την εβδομάδα τα 45- αποκάλυψε ότι οι γιατροί βρήκαν ένα «μικρό» ανεύρυσμα στον εγκεφαλό της κατά την εξέταση, ενώ μιλούσε με την 46χρονη αδερφή της , Κόρτνεϊ , στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν της σειράς «The Kardashians»

Το ανεύρυσμα είναι μια διόγκωση ή φουσκωμένη επιφάνεια στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου. Ένα ρήγμα ανευρύσματος προκαλεί εσωτερική αιμορραγία, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Εάν ένα ανεύρυσμα είναι μικρό και δεν έχει υποστεί ρήξη, η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει απλώς την παρακολούθησή του κατά τη διάρκεια τακτικών ελέγχων.

Μόλις άκουσε τα θλιβερά νέα, σοκαρισμένη η Κόρτνεϊ έβαλε το χέρι της στην καρδιά της και απάντησε: «Ουάου». Η Κιμ βιντεοσκοπήθηκε σε ιατρικό κέντρο για την πρεμιέρα της σειράς. Την έβαλαν σε έναν μαγνητικό τομογράφο καθώς οι σαρώσεις εμφάνιζαν εικόνες του εγκεφάλου της. Μητέρα τεσσάρων παιδιών, η γνωστή ινφλουένσερ λέει ότι οι γιατροί ισχυρίστηκαν ότι η πάθηση προκλήθηκε από «στρες». Αφού υποβλήθηκε στη μαγνητική τομογραφία εμφανίστηκε να μιλάει στο τηλέφωνο κλαίγοντας και να ρωτάει: «Γιατί στο καλό συμβαίνει αυτό;»

Ένα άλλο βίντεο την έδειξε να βγαίνει από τον μαγνητικό τομογράφο καθώς μιλούσε για το αγχωτικό διαζύγιό της από τον πρώην της Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο απέκτησε τα τέσσερα παιδιά της. Το επεισόδιο προβλήθηκε καθώς η Κιμ συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα στο Λονδίνο, ενώ γιόρταζε τα 45α γενέθλιά της με ένα πλήθος διάσημων φίλων.

H εντυπωσιακή Κιμ στο πλευρό του σχεδιαστή Τζον Γκαλιάνο στο Λονδίνο

Περίπου 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν ανεύρυσμα εγκεφάλου, ή 1 στους 50 ανθρώπους, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ανευρυσμάτων Εγκεφάλου. Πάνω από 30.000 άνθρωποι υποφέρουν από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου κάθε χρόνο ενώ υπολογίζεται οτι σχεδόν 500.000 θάνατοι παγκοσμίως κάθε χρόνο προκαλούνται από ανευρύσματα εγκεφάλου, με τα μισά θύματα να είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών.

Οι γυναίκες είναι επίσης πιο πιθανό από τους άνδρες να εμφανίσουν ανεύρυσμα εγκεφάλου. Η πλειονότητα των ανευρυσμάτων δεν σπάνε και για πολλά άτομα ένα ανεύρυσμα παραμένει εντελώς ασυμπτωματικό, σύμφωνα με την κλινική Mayo.Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι η πιο συχνή αιτία ρήξης.

Τα προβλήματα υγείας της Κιμ

Η ινφλουένσερ και επιχειρηματίας έχει μιλήσει ειλικρινά για τις προηγούμενες μάχες της με προβλήματα υγείας, Υποφέρει εδώ και καιρό από αυτοάνοσες παθήσεις όπως η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα . Το 2022, αποκάλυψε ότι η απώλεια των 7 κιλών που είχε καταφέρει να χάσει για να φορέσει το εμβληματικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε στο Met Gala εκείνη τη χρονιά προκάλεσε έξαρση της ψωρίασης στο σώμα της, η οποία οδήγησε σε ψωριασική αρθρίτιδα.

Και το 2015, μίλησε για το ότι έπασχε από διεισδυτικό πλακούντα, μια σοβαρή πάθηση της εγκυμοσύνης κατά την οποία ο πλακούντας αναπτύσσεται πολύ βαθιά μέσα στο τοίχωμα της μήτρας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή απώλεια αίματος μετά τον τοκετό. Το έπαθε κατά τη γέννηση της κόρης της Νορθ και του δεύτερου παιδιού της, Σεντ.

Χθες βράδυ (22/10) στο Λονδίνο, η Κιμ έδωσε το παρών σε ένα ιδιωτικό πάρτι που διοργάνωσε ο στενός της φίλος, καλλιτέχνης και φωτογράφος, Mert Alas για τα γενέθλιά της, και παρά τη βροχή φόρεσε δύο απίστευτα αποκαλυπτικά ρούχα - ένα όταν έφτασε και ένα άλλο όταν έφυγε.

Το πρώτο, ένας διάφανος κορσές με έμφαση στο ντεκολτέ και μια μεταξωτή φούστα, μέχρι τους μηρούς ανέδειξε τις καμπύλες της. Το δεύτερο ήταν ένα εφαρμοστό μίνι φόρεμα από διάφανο ύφασμα, καθώς και ένα αποκαλυπτικό κομμάτι σουτιέν στο πάνω μέρος. Ο σχεδιαστής μόδας Τζον Γκαλιάνο την συνόδευσε στο πάρτι, όπως και η κοσμική Έμμα Γουέιμουθ, τα μοντέλα Στέλλα Μάξγουελ και Κέιτ Μος, η τραγουδίστρια Φ.Κ.Α. Τουίγκς, οι ηθοποιοί Άιλα Φίσερ, Σάρα Πόλσον και Ναόμι Γουότς, και η μητέρα της Κρις Τζένερ.

Σε άλλο σημείο του πρώτου επεισοδίου, η Kιμ μίλησε για το άγχος του χωρισμού της από τον Kάνιε, αποκαλύπτοντας ότι ένιωθε σαν να έπασχε από «Σύνδρομο της Στοκχόλμης», τοψυχολογικό φαινόμενο όπου ένα άτομο που έχει κρατηθεί αιχμάλωτο ή έχει κακοποιηθεί αναπτύσσει έναν δεσμό με τον απαγωγέα του. Σε ένα άλλο σημείο, η δακρυσμένη Κιμ φαινόταν να λέει για το διαζύγιό της: «Είμαι χαρούμενη που τελείωσε».

