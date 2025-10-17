Κιμ Καρντάσιαν: «Άνοιξε» τα χαρτιά της για τον «τοξικό» της γάμο με τον Κάνιε Γουέστ

Σε συνέντευξή της στην Alex Cooper στο podcast «Call Her Daddy», η Κιμ Καρντάσιαν εξομολογήθηκε ότι ερωτεύτηκε τον Κάνιε Γουέστ λόγω της εξυπνάδας του, λέγοντας ότι περνούσαν «πολύ ωραία» μαζί

Κιμ Καρντάσιαν: «Άνοιξε» τα χαρτιά της για τον «τοξικό» της γάμο με τον Κάνιε Γουέστ

Η Kim Kardashian στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025, στο Wallis Annenberg Center for the Performing Arts στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Invision/AP/Αρχείου
Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά για την απόφαση της να πάρει διαζύγιο από τον πολυβραβευμένο ράπερ Κάνιε Γουέστ, λέγοντας ότι η σχέση τους ήταν κατά καιρούς «τοξική».

Σε συνέντευξή της στην Alex Cooper στο podcast «Call Her Daddy», η Κιμ Καρντάσιαν εξομολογήθηκε ότι ερωτεύτηκε τον Κάνιε λόγω της εξυπνάδας του, λέγοντας ότι περνούσαν «πολύ ωραία» μαζί.

Σε κάποιο σημείο όμως, η 44χρονη τηλεπερσόνα άρχισε να καταλαβαίνει ότι δεν υπήρχε σταθερότητα στην σχέση τους, γεγονός που την έκανε να αισθάνεται ανασφαλής, «όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά ή και σε κάποιες φορές οικονομικά».

Θυμήθηκε μερικές περιπτώσεις όπου ο Κάνιε, ο οποίος έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και αυτισμό, κατά την διάρκεια ενός ψυχωσικού επεισοδίου χάρισε πέντε από τις Lamborghini τους.

«Δεν ήξερες τι θα βρεις όταν ξυπνήσεις», είπε.

Δείτε το επεισόδιο του «Call Her Daddy»:

«Η έλλειψη σταθερότητας ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα», πρόσθεσε η Καρντάσιαν, η οποία εξομολογήθηκε πώς αρχικά είχε προσπαθήσει να υποστηρίξει τον τότε σύζυγό της με όποιον τρόπο μπορούσε, αλλά τελικά απογοητεύτηκε.

«Νομίζω ότι όταν κάποιος παθαίνει το πρώτο του ψυχωσικό επεισόδιο, θέλεις να τον υποστηρίξεις πολύ και να τον βοηθήσεις να το ξεπεράσει και θέλεις να είσαι εκεί για αυτόν», τόνισε η 44χρονη.

«Αλλά νομίζω ότι... όταν κάποιος δεν είναι πρόθυμος να κάνει αλλαγές που θα ήταν πολύ υγιείς και ευεργετικές για εκείνον, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις μια σχέση που μπορεί να είναι τοξική», πρόσθεσε η Καρντάσιαν, η οποία θυμήθηκε ότι ανησυχούσε για το πώς το διαζύγιο θα επηρέαζε τα τέσσερα παιδιά τους, Νόρθ, Σέιντ, Σικάγο και Σαλμ.

Kim Kardashian - Kanye West

Η Kim Kardashian και ο Kanye West φτάνουν στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας στις 9 Φεβρουαρίου 2020.

Invision/AP/Αρχείου

«Πρέπει πραγματικά να πάρεις το χρόνο σου και να περιμένεις να δεις αν θα υπάρξουν αλλαγές. Αλλά όταν φτάσεις σε ένα σημείο όπου νιώθεις ότι δεν θα αλλάξει ή δεν θα βελτιωθεί κάτι, τότε πρέπει να πάρεις κάποιες σοβαρές αποφάσεις για να δεις τι θα κάνεις», τόνισε. «Και αυτό είναι μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσεις».

Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που αποφάσισε να πάρει τελικά διαζύγιο, η Κιμ απάντησε: «Υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν μπορούσα να αντέξω. Δεν μου άρεσε η αίσθηση ότι... κάποιος μιλούσε άσχημα για τη γιαγιά και τις θείες των παιδιών μου», τόνισε η Καρντάσιαν, αναφερόμενη στη μητέρα της Κρις Καρντάσιαν και τις αδελφές της Κόρτνεϊ, Κλόι, Κένταλ και Κάιλι.

«Αν κάποιος αισθάνεται έτσι για την οικογένειά μου, τότε δεν πρέπει να είμαστε μαζί», είπε.

Η Κιμ και ο Κάνιε παντρεύτηκαν σε μια πολυτελή τελετή στην Ιταλία το 2014 και πήραν διαζύγιο το 2022.

