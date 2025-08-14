«In Whose Name?»: Nέο ντοκιμαντέρ που φέρνει στο φως τον πολυτάραχο γάμο Καρντάσιαν-Γουέστ

Ένα νέο, εκρηκτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «In Whose Name?» υπόσχεται να φέρει στο φως την τρικυμιώδη σχέση και τον επώδυνο χωρισμό της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ. Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, παρουσιάζεται συγκλονιστικό, αδημοσίευτο υλικό, προσφέροντας μια άμεση ματιά στις προσωπικές τους στιγμές. Στα αποσπάσματα η Καρντάσιαν ακούγεται να λέει στον ράπερ με δάκρυα στα μάτια: «Η προσωπικότητά σου δεν ήταν έτσι πριν από λίγα χρόνια». Ο ίδιος ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι στην πραγματικότητα έχει αυτισμό, αποκαλύπτει πως έχει σταματήσει την φαρμακευτική του αγωγή εδώ και πέντε μήνες, δηλώνοντας μάλιστα πως «προτιμά να είναι νεκρός παρά να παίρνει φάρμακα».

