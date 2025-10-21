Κιμ Καρντάσιαν: Συγκινεί η μακροσκελής ανάρτηση της Κρις Τζένερ για τα γενέθλιά της

«Είσαι ο ορισμός της ομορφιάς, μέσα κι έξω», έγραψε, μεταξύ άλλων, η Κρις Τζένερ

Newsbomb

Κιμ Καρντάσιαν: Συγκινεί η μακροσκελής ανάρτηση της Κρις Τζένερ για τα γενέθλιά της

Η Κρις Τζένερ και η Κιμ Καρντάσιαν 

AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για την Κιμ Καρντάσιαν, αφού στις 21 Οκτωβρίου έχει τα γενέθλιά της.

Η μητέρα της διάσημης επιχειρηματία, Κρις Τζένερ θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της και τον θαυμασμό της για εκείνη.

Kim Kardashian West,Kris Jenner

Η Κρις Τζένερ και η Κιμ Καρντάσιαν / AP

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης η Κρις Τζένερ προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία τόνισε την αμέριστη αγάπη της και τους λόγους που η κόρη της αποτελεί έμενευση για την ίδια. Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτηση με μία σειρά φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζεται η Κιμ Καρντάσιαν είτε μόνη της είτε με την μητέρα της στο πλευρό της σε διάφορες φάσεις της ζωής της, από την παιδική της ηλικία μέχρι σήμερα.

Kim Kardashian,Kris Jenner

Η Κρις Τζένερ και η Κιμ Καρντάσιαν / AP

«Χρόνια πολλά στην πανέμορφη, αστεία, έξυπνη, τολμηρή, γενναία, αποφασιστική, ευγενική, αγαπησιάρα, πιστή και ατρόμητη κόρη μου. Από τη στιγμή που ήρθες στον κόσμο, άλλαξες τη ζωή μου για πάντα. Υπήρξες το μεγαλύτερο δώρο, η έμπνευσή μου, η καλύτερή μου φίλη και μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω. Δεν περνά μέρα που να μη σε θαυμάζω. Το σθένος σου, η καρδιά σου, η δύναμή σου και η εργασιακή σου ηθική είναι έμπνευση για μένα και για όλους μας», έγραψε η Κρις Τζένερ, προσθέτοντας: «Είσαι η πιο απίστευτη μητέρα, κόρη, αδελφή, θεία και φίλη. Ηγείσαι με το παράδειγμά σου και δεν σταματάς ποτέ να είσαι παρούσα για όλους όσους αγαπάς. Ισορροπείς με χάρη τη μητρότητα, τις δουλειές σου, τα πάθη σου… και παρ’ όλα αυτά βρίσκεις χρόνο να γελάς, να αγαπάς και να ανυψώνεις τους άλλους—και αυτό είναι κάτι που με γεμίζει με ατελείωτη περηφάνια. Είσαι ο ορισμός της ομορφιάς, μέσα κι έξω, και ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που μου έδωσε εσένα. Χρόνια πολλά. Σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορείς ποτέ να φανταστείς».

https://www.instagram.com/p/DQEu0axETuu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:56ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή - Καλό ταξίδι, Νιόνιο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στον Διονύση Σαββόπουλο: «Το έργο του θα μείνει στους αιώνες»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τα δικά του λόγια - «Αυτό είναι για μένα η μουσική»

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ο Σαββόπουλος αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος

22:44TRAVEL

Καλαρρύτες: Το θρυλικό πέτρινο βασίλειο στην καρδιά των Τζουμέρκων

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Γερουλάνος για την απώλεια του Σαββόπουλου: «Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες»

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν έδειξε την «αδύναμη πλευρά» του - Η σπάνια εξομολόγηση για την μάχη του με τον καρκίνο

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο μοναδικός δίσκος που ερμήνευσε τραγούδια που δεν ήταν δικά του

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανάρτηση της οικογένειάς του

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν εκμυστηρεύτηκε για τι είχε μετανιώσει στη ζωή του

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ιστορική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Καλά να 'μαστε να ανταμώνουμε» - Αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Κατάρρευση στη Βαρκελώνη μετά την αποβολή

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Αναμένεται αντιπροσωπεία της Κίνας για το θέμα των σπανίων γαιών

21:43LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: «Ευχαριστώ κάθε μέρα τον Θεό που σε έδωσε σε εμένα» - Η τρυφερή ανάρτηση της Κρις Τζένερ για τα γενέθλιά της

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Φιντάν και ο Καλίν συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Χαμάς

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός, σε ηλικία 81 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός, σε ηλικία 81 ετών

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανάρτηση της οικογένειάς του

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τα δικά του λόγια - «Αυτό είναι για μένα η μουσική»

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν έδειξε την «αδύναμη πλευρά» του - Η σπάνια εξομολόγηση για την μάχη του με τον καρκίνο

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα - Oδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν εκμυστηρεύτηκε για τι είχε μετανιώσει στη ζωή του

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 25χρονη στη Σαντορίνη: Κατάπιε κουτάλι του γλυκού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Κατάρρευση στη Βαρκελώνη μετά την αποβολή

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

20:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Τι λένε οι πολίτες για τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

21:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Καλά να 'μαστε να ανταμώνουμε» - Αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί στην φυλακή: Το φιλί στην Κάρλα, η χειραψία με τους αστυνομικούς, το «καλώς ήρθες» των κρατουμένων στη Santé και το κελί των 9 τ.μ.

16:52LIFESTYLE

«Κόλαφος» η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για την Δέσποινα Βανδή: «Μπάζει από παντού το σύστημα» - Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στη κόρη μου είπαν "δεν είναι ταξί"» ξεσπά ο Θανάσης Γρίβας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ