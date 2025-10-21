Κιμ Καρντάσιαν: Συγκινεί η μακροσκελής ανάρτηση της Κρις Τζένερ για τα γενέθλιά της

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για την Κιμ Καρντάσιαν, αφού στις 21 Οκτωβρίου έχει τα γενέθλιά της.

Η μητέρα της διάσημης επιχειρηματία, Κρις Τζένερ θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της και τον θαυμασμό της για εκείνη.

Η Κρις Τζένερ και η Κιμ Καρντάσιαν / AP

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης η Κρις Τζένερ προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία τόνισε την αμέριστη αγάπη της και τους λόγους που η κόρη της αποτελεί έμενευση για την ίδια. Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτηση με μία σειρά φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζεται η Κιμ Καρντάσιαν είτε μόνη της είτε με την μητέρα της στο πλευρό της σε διάφορες φάσεις της ζωής της, από την παιδική της ηλικία μέχρι σήμερα.

Η Κρις Τζένερ και η Κιμ Καρντάσιαν / AP

«Χρόνια πολλά στην πανέμορφη, αστεία, έξυπνη, τολμηρή, γενναία, αποφασιστική, ευγενική, αγαπησιάρα, πιστή και ατρόμητη κόρη μου. Από τη στιγμή που ήρθες στον κόσμο, άλλαξες τη ζωή μου για πάντα. Υπήρξες το μεγαλύτερο δώρο, η έμπνευσή μου, η καλύτερή μου φίλη και μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω. Δεν περνά μέρα που να μη σε θαυμάζω. Το σθένος σου, η καρδιά σου, η δύναμή σου και η εργασιακή σου ηθική είναι έμπνευση για μένα και για όλους μας», έγραψε η Κρις Τζένερ, προσθέτοντας: «Είσαι η πιο απίστευτη μητέρα, κόρη, αδελφή, θεία και φίλη. Ηγείσαι με το παράδειγμά σου και δεν σταματάς ποτέ να είσαι παρούσα για όλους όσους αγαπάς. Ισορροπείς με χάρη τη μητρότητα, τις δουλειές σου, τα πάθη σου… και παρ’ όλα αυτά βρίσκεις χρόνο να γελάς, να αγαπάς και να ανυψώνεις τους άλλους—και αυτό είναι κάτι που με γεμίζει με ατελείωτη περηφάνια. Είσαι ο ορισμός της ομορφιάς, μέσα κι έξω, και ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που μου έδωσε εσένα. Χρόνια πολλά. Σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορείς ποτέ να φανταστείς».

https://www.instagram.com/p/DQEu0axETuu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

