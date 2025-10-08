Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε την γούνα της μίνι φόρεμα και «έβαλε» φωτιά στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Κιμ Καρντάσιαν μεταμόρφωσε ένα παλτό από συνθετική γούνα σε μίνι φόρεμα πετυχαίνοντας μία νέα «καυτή» εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Την Τρίτη (7/10), η ιδρύτρια της Skims δημοσίευσε στο Instagram ένα καρέ φωτογραφιών από την ολοήμερη επίσκεψή της στη γαλλική πρωτεύουσα.

«PARIS IN 24 HRS», έγραψε στη λεζάντα, με φωτογραφίες στις οποίες φορά ένα από τα ολοκαίνουργια σχέδια Gucci του Demna.

Σε άλλα στιγμιότυπα η διάσημη επιχειρηματίας φαίνεται να ποζάρει φορώντας περούκα pixie cut, που θυμίζει το χαρακτηριστικό στυλ της μητέρας της, Kris Jenner.

https://www.instagram.com/p/DPhNuzfEi2j/

Τον προηγούμενο μήνα, η Καρντάσιαν είχε αναδείξει ένα σπάνιο τατουάζ της προωθώντας την κυκλοφορία της «NikeSkims» στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Για την περίσταση, φόρεσε ένα βαθύ λαστιχένιο φόρεμα Vex με σέξι σκίσιμο στο πόδι, συνδυάζοντάς το με τσόκερ Chrome Hearts, peep-toe πλατφόρμες Pleaser και εντυπωσιακό βραχιόλι στον αστράγαλο.

Τα σκούρα μαλλιά της ήταν σε φυσικά κύματα, ενώ το μακιγιάζ περιλάμβανε winged eyeliner, καφέ σκιές και nude χείλη με διαβάθμιση.

Ο Jimmy Fallon τη ρώτησε αν έκανε τατουάζ στα χείλη μετά την εμφάνισή της στο «Saturday Night Live το 2023» και η ίδια αστειεύτηκε: «Δεν χρειάζεται να το προβάλουμε», πριν αποκαλύψει το τατουάζ με το σύμβολο του άπειρου.

Οι θαυμαστές θυμούνται ότι η Καρντάσιαν είχε κάνει το τατουάζ σε επεισόδιο του «The Kardashians» στο Hulu — την ίδια νύχτα που φίλησε για πρώτη φορά τον μελλοντικό της σύντροφο, Πιτ Ντέιβιντσον, σε σκίτσο με θέμα τον Aladdin στο SNL.

Το ζευγάρι έμεινε μαζί επτά μήνες πριν χωρίσουν τον Αύγουστο του 2022.

