Κιμ Καρντάσιαν: Kατέθεσε μήνυση κατά του πρώην αγαπημένου της Ray J

Η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, προσέφυγαν δικαστικά εναντίον του πρώην συντρόφου της σταρ Ray J, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από τις αβάσιμες δηλώσεις του ότι η οικογένεια Καρντάσιαν βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα.

Η αγωγή, όπως αποκαλύφθηκε από τη Daily Mail, υποστηρίζει ότι ο Ray J, με τον οποίο η διάσημη ινφλουένσερ είχε εμπλακεί σε ένα διαβόητο ροζ βίντεο κατά τη διάρκεια του σύντομου έρωτά τους το 2007, έχει εξαπολύσει μια μακροχρόνια εκστρατεία παρενόχλησης και δυσφήμισης εναντίον τους για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Η αγωγή έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Ray J σόκαρε τους θαυμαστές του, ισχυριζόμενος ότι συνεργάζεται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να στήσει μια υπόθεση εναντίον της Καρντάσιαν και της Τζένερ. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης ζωντανής μετάδοσης που έχει γίνει viral, είπε ότι «θα πει πολλές μαλ@@@@ς», αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για το τι ισχυρίζεται ότι έχει κάνει η πρώην κοπέλα του και η οικογένειά της.

O Ray J AP

Χωρίς να δώσει συγκεκριμένες αποδείξεις, κατηγόρησε την πρώην σύντροφό του για συνωμοσία και εγκληματική δραστηριότητα, συγκρίνοντας μάλιστα την κατάσταση με τη δίκη του Sean «Diddy» Combs. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μουσικός δήλωσε: «Η ομοσπονδιακή υπόθεση που ετοιμάζω για την Κρις και την Κιμ θα είναι τρελή. Είμαι στα νέα κάθε μέρα και θα πω πολλά». Προειδοποίησε επίσης όσους είναι κοντά στην Κιμ ότι «οι ομοσπονδιακοί έρχονται» και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να το σταματήσει.

Η νομική απάντηση της οικογένειας Καρντάσιαν

Η αγωγή, που κατατέθηκε χθες υπογραμμίζει ότι ο Ray j δεν έχει καταφέρει να αποδεχτεί το τέλος της σύντομης σχέσης του με την Καρντάσιαν πριν από πάνω από είκοσι χρόνια και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη φήμη της οικογένειας για προσωπικό όφελος. Τα επίμαχα δημοσιεύματα χαρακτηρίζονται από τις πλευρές των Καρντάσιαν-Τζένερ ως εντελώς ψευδή, χωρίς καμία βάση ή αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς περί ομοσπονδιακής ποινικής έρευνας για κατηγορίες εκβιασμού.

Ο δικηγόρος τους Άλεξ Σπάιρο, δήλωσε στο Daily Mail ότι η οικογένεια συνήθως αγνοεί τέτοιες φήμες, αλλά οι σοβαρές και ψευδείς κατηγορίες του Ray J δεν άφησαν άλλη επιλογή από το να κινηθούν νομικά.

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Ray J είχε γίνει ευρέως γνωστή το 2007, μετά τη διαρροή του διαβόητου προσωπικού τους βίντεο . Παράλληλα εκείνος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις Καρντάσιαν σε διάφορες αμφιλεγόμενες συνεντεύξεις, ενώ πιο πρόσφατα σχολίασε και την υπόθεση του Diddy, προκαλώντας περαιτέρω αντιπαράθεση.

