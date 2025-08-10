Στο Μεξικό για θεραπεία βλαστοκυττάρων η Κιμ Καρντάσιαν - Τι αποκάλυψε για την εμπειρία της

Η Muse θεραπεία, σύμφωνα με την κλινική Eterna Health, στοχεύει στην αναγέννηση κυττάρων και ιστών, αντικαθιστώντας τα κατεστραμμένα με υγιή κύτταρα, κάτι που μπορεί να ωφελήσει περιοχές του σώματος με φλεγμονή, τραυματισμούς ή χρόνιο πόνο, όπως οι αρθρώσεις και οι μύες

Η Κιμ Καρντάσιαν ταξίδεψε πρόσφατα στο Μεξικό, συνοδευόμενη από την αδελφή της Κλόε, για να υποβληθεί σε μια εξειδικευμένη θεραπεία με βλαστοκύτταρα, γνωστή ως Muse, η οποία δεν προσφέρεται προς το παρόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια επέλεξε να μοιραστεί την εμπειρία της μέσω των social media, δηλώνοντας ότι η θεραπεία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής της. Ξεκαθάρισε πάντως πως οι αναρτήσεις της δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή αλλά καθαρά προσωπική κατάθεση εμπειρίας.

Η 44χρονη επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες μέσα από το ιατρικό κέντρο όπου υποβλήθηκε στη διαδικασία. Σε μία από τις λήψεις εμφανίζεται με μαύρες πιτζάμες και προστατευτικά γυαλιά, πλάι στον γιατρό της, ενώ σε άλλη εικόνα διακρίνεται μέρος της θεραπείας, με εμφανή τα σημάδια από την παρέμβαση στην πλάτη της.

Η Muse θεραπεία, σύμφωνα με την κλινική Eterna Health, στοχεύει στην αναγέννηση κυττάρων και ιστών, αντικαθιστώντας τα κατεστραμμένα με υγιή κύτταρα, κάτι που μπορεί να ωφελήσει περιοχές του σώματος με φλεγμονή, τραυματισμούς ή χρόνιο πόνο, όπως οι αρθρώσεις και οι μύες.

Αν και στις ΗΠΑ κάποιες εφαρμογές βλαστοκυττάρων έχουν ήδη εγκριθεί (όπως για ορισμένες αιματολογικές νόσους), οι περισσότερες θεραπείες παραμένουν σε πειραματικό στάδιο και δεν έχουν λάβει την επίσημη έγκριση των αρμόδιων φορέων.

Η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε έντονο πόνο στον ώμο για δύο χρόνια, εξαιτίας τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης με βάρη. Όπως είπε, είχε δοκιμάσει πολλές μεθόδους χωρίς επιτυχία, μέχρι που έμαθε για την θεραπεία Muse και ήρθε σε επαφή με τον Δρ. Αντίλ Καν. Η θεραπεία με κύτταρα Dezawa Muse φαίνεται να της έδωσε άμεση ανακούφιση και, όπως είπε, της επανέφερε την κινητικότητα στην άρθρωση.

Η ίδια επανήλθε στην κλινική πρόσφατα, αυτή τη φορά για χρόνιους πόνους στην πλάτη που την ταλαιπωρούσαν επί σειρά ετών. Όπως ανέφερε, και αυτή τη φορά η ανταπόκριση του οργανισμού της στη θεραπεία ήταν εντυπωσιακή. «Ο πόνος υποχώρησε αμέσως. Ήταν καθοριστικό για την ευεξία μου», τόνισε.

Μιλώντας στους εκατομμύρια ακολούθους της, η Καρντάσιαν προέτρεψε όσους πάσχουν από παρόμοια προβλήματα να ενημερωθούν για τέτοιες θεραπείες, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να επισημάνει ότι κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και πως τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε συνεννόηση με ειδικούς γιατρούς.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στις ΗΠΑ, η ίδια δήλωσε ευγνώμων που είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να τη δοκιμάσει. «Ελπίζω η επιστήμη να προχωρήσει, ώστε να γίνουν προσιτές τέτοιες θεραπείες σε περισσότερους ανθρώπους», έγραψε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς την ιατρική ομάδα που την ανέλαβε. Και έκλεισε με ένα αισιόδοξο μήνυμα: «Στην υγεία, την ελπίδα και το μέλλον της επιστήμης».

