Ο Diddy αντιμέτωπος με βαριά ποινή - Τουλάχιστον 11 χρόνια στη φυλακή ζητούν οι εισαγγελείς

Τουλάχιστον 11 χρόνια στη φυλακή πρέπει να εκτίσει ο Sean "Diddy" Combs, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στις ΗΠΑ.

Ο πρώην μεγιστάνας της μουσικής θα καταδικαστεί την Παρασκευή για τις δύο κατηγορίες που αφορούν «διακίνηση για σκοπούς πορνείας», για τις οποίες έχει κριθεί ένοχος. Σε υπόμνημα προς τον δικαστή, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, παρά την αθώωσή του από σοβαρότερες κατηγορίες, ο Combs παραμένει «αμετανόητος» και έχει αφήσει πίσω του θύματα που ζουν με φόβο.

«Ο κατηγορούμενος φυσικά δεν θα τιμωρηθεί για εγκλήματα για τα οποία αθωώθηκε, όμως η ποινή για τα εγκλήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος πρέπει να λάβει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα διέπραξε», τόνισαν οι εισαγγελείς.

Η πρόταση αυτή είναι κατά πολύ αυστηρότερη από εκείνη της υπεράσπισης, η οποία ζήτησε ποινή που αντιστοιχεί ουσιαστικά στον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει ο Combs.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Combs υπήρξε βίαιος και κακοποιητικός, αφήνοντας τα θύματά του σε διαρκή φόβο. Αν και αθωώθηκε για τις κατηγορίες περί sex trafficking και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, οι αρχές θεωρούν ότι η καταδίκη του τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες μεταφοράς για πορνεία δικαιολογεί ποινή τουλάχιστον 11 ετών.

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι ο Combs είχε απόλυτο έλεγχο πάνω στα άτομα που διακινούσε, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την Κάσι Βεντούρα, η οποία, όπως φάνηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου, κατέληξε «ματωμένη και χτυπημένη». «Ο κατηγορούμενος επίσης κακοποιούσε σωματικά την Ventura σε όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, κάτι που παραδέχθηκε και στη δίκη», σημείωσαν οι εισαγγελείς.

Επιπλέον, υποστήριξαν ότι η ποινή πρέπει να αντικατοπτρίζει «δεκαετίες ανεξέλεγκτης βίας» και «δεκαετίες ψυχολογικής, συναισθηματικής και σωματικής ζημιάς» που, όπως είπαν, έχει προκαλέσει ο Combs.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης χαρακτήρισαν την πρόταση «δρακόντεια», υποστηρίζοντας σε προηγούμενο υπόμνημά τους ότι ισοδυναμεί με το «Αδιαφορώντας για την ετυμηγορία, κλειδώστε τον στη φυλακή και πετάξτε το κλειδί».

