Diddy: Οι δικηγόροι του καταγγέλλουν «απάνθρωπες συνθήκες» στη φυλακή - Ζητούν την αποφυλάκισή του

Οι δικηγόροι του Sean "Diddy" Combs ζητούν να επιβληθεί στον μουσικό μεγιστάνα ποινή όχι μεγαλύτερη των 14 μηνών, κάτι που σημαίνει ότι ο ράπερ θα αφεθεί ελεύθερος σχεδόν αμέσως. Ο Sean "Diddy" Combs, 55 ετών, ο οποίος ήδη εκτίει ποινή ενός έτους μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024, έχει προγραμματιστεί να καταδικαστεί στις 3 Οκτωβρίου.

Σε νέα γραπτή νομική προσφυγή που κατέθεσε στην δικαστή Arun Subramanian, η υπερασπιστική ομάδα περιγράφει «απάνθρωπες» συνθήκες στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Ισχυρίζονται ότι το φαγητό περιέχει συχνά σκουλήκια, ότι ο ράπερ δέχεται συνεχώς βία και ότι «δεν έχει αναπνεύσει καθαρό αέρα εδώ και σχεδόν 13 μήνες».

«Πυρά» των δικηγόρων - «Η καριέρα και η φήμη του έχουν καταστραφεί»

Οι δικηγόροι του Combs υποστηρίζουν ότι ο πελάτης τους «έχει ήδη τιμωρηθεί επαρκώς» με την κράτησή του σε «απαράδεκτες συνθήκες». Στο έγγραφο σημειώνουν: «Τα τελευταία δύο χρόνια, η καριέρα και η φήμη του κ. Combs έχουν καταστραφεί. Έχει εκτίσει πάνω από έναν χρόνο σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές της Αμερικής».

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο ράπερ, που βρέθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία, αλλά αθωώθηκε για τις σοβαρότερες κατηγορίες της σεξουαλικής εμπορίας και του εκβιασμού, έχει απεξαρτηθεί από το αλκοόλ «για πρώτη φορά τα τελευταία 25 χρόνια», έχει υποδειγματική συμπεριφορά και βοήθησε άλλους κρατούμενους δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επιχειρηματικότητα.

Η υπερασπιστική ομάδα καταλήγει ότι ήρθε η ώρα για τον ράπερ «να επιστρέψει στο σπίτι, στην οικογένειά του, ώστε να συνεχίσει τη θεραπεία του και να προσπαθήσει να αξιοποιήσει στο έπακρο το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του».

Καταστροφικές συνέπειες

Το έγγραφο των δικηγόρων αποκαλύπτει επίσης τις συνέπειες που είχε η φυλάκιση του Combs στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή. Πάνω από 100 εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του απολύθηκαν μετά τη σύλληψή του, ενώ τα παιδιά του αντιμετώπισαν «καταστροφικές συνέπειες», όπως η απώλεια ευκαιριών στην υποκριτική, τη μόδα και τη μουσική. Μάλιστα, μια εκπομπή για τη ζωή της οικογένειάς τους στο Hulu ακυρώθηκε όταν έγιναν γνωστές οι κατηγορίες εις βάρος του.

Στο έγγραφο περιγράφονται με λεπτομέρεια και οι φερόμενες συνθήκες κράτησης: «Ο κ. Combs είναι συνεχώς εκτεθειμένος σε βία». Στις 12 Σεπτεμβρίου, μια τηλεφωνική επικοινωνία με τους δικηγόρους του διακόπηκε απότομα λόγω ενός μαχαιρώματος, που οδήγησε σε «lockdown» της εγκατάστασης. Επίσης, ο Diddy βρίσκεται σε «συνεχή επιτήρηση καθώς υπάρχουν φόβοι για αυτοκτονία», με αποτέλεσμα να ξυπνά κάθε δύο ώρες για να επιδεικνύει την ταυτότητά του στους φρουρούς και να κοιμάται κάτω από έντονα φώτα 24 ώρες το 24ωρο.

Επιπλέον, ο ράπερ έχει περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό, ενώ το φαγητό «μπορεί να περιέχει σκουλήκια». Παρόλα αυτά, η δικαστής έχει ήδη απορρίψει πρόταση για την καταβολή εγγύησης 50 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποφυλάκισή του.

*Με πληροφορίες από Skynews

