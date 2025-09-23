Diddy: «Έχει κάνει λάθη, αλλά έχει και τραύματα», λέει η μητέρα του

Την «επιείκεια» του δικαστηρίου ζητά η μητέρα του Sean Combs Diddy, Janice, μέσω επιστολής της

Ο Sean «Diddy» Combs με τη μητέρα του Janice Combs

Η μητέρα του Sean "Diddy" Combs, Janice Combs, απηύθυνε επιστολή προς τον ομοσπονδιακό δικαστή που εξετάζει την επιβολή ποινής φυλάκισης στον διάσημο μουσικό παραγωγό, εκφράζοντας τη στήριξή της και περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του γιου της.

Ο διάσημος ράπερ παραμένει κρατούμενος στο Μπρούκλιν από τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο. Αντιμετωπίζει ακόμα το ενδεχόμενο πολυετούς κάθειρξης.

Η επιστολή της Janice Combs κατατέθηκε στο πλαίσιο της υπερασπιστικής πρότασης προς τον δικαστή Arun Subramanian, με την οποία οι συνήγοροι του καλλιτέχνη ζητούν ποινή που να μην υπερβαίνει τους 14 μήνες – χρονικό διάστημα αντίστοιχο αυτού που ήδη έχει εκτίσει στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης.

Στο γράμμα της, η 84χρονη μητέρα του ράπερ παραδέχεται πως ο γιος της «έχει κάνει σοβαρά λάθη στη ζωή του – τα οποία και αναγνωρίζει». Παράλληλα, περιγράφει τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε από μικρός: ο πατέρας του σκοτώθηκε όταν εκείνος ήταν μόλις 2 ετών, ενώ έχασε και τον θείο του στην ηλικία των 9.

Η ίδια εξηγεί ότι, παρά τις δυσκολίες, ο Sean προσπάθησε να στηρίξει οικονομικά τόσο εκείνη όσο και, αργότερα, τα δικά του παιδιά. «Στις 21 Δεκεμβρίου θα γίνω 85 ετών», έγραψε. «Ο χωρισμός μας τον τελευταίο χρόνο, όσο ο Sean είναι στη φυλακή, είναι αφόρητα επώδυνος για μένα και για τα παιδιά του. Θα ήθελα να περάσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου δίπλα στον γιο μου».

Η επιστολή της μητέρας του αποτελεί μία από τις δεκάδες επιστολές υποστήριξης που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, ανάμεσά τους και γράμματα από τα παιδιά του Combs, που ζητούν επιείκεια.

